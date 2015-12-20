Harabeden masal gibi bir çiftlik evine dönüşümün hikayesi

Mimari projelerde beni en çok heyecanlandıranlar öncesini ve sonrasını görebildiğimiz restorasyon ve yenileme projeleri oluyor. Eminim siz de bu projeleri incelemekten keyif alıyorsunuz. Mimar ve tasarımcılar eski ve kullanılamaz denen mekanları becerilerini konuşturarak masal gibi evlere dönüştürüyorlar. Bu dönüşüm hikayeleri sıfırdan bir ev inşa etmekten daha ekonomik çözümler barındırıyor. Bu yazımızda sizlere Portekiz'den bir dönüşüm hikayesi anlatacağız. Büyük ve bakımsız bir bahçenin ortasında bulunan bu eski ev, proje sahibi Atelier Rua Arquitectos tarafından içten dışa tamamen yenileniyor. Bahçe duvarlarıyla çevrilen ev masal gibi bir çiftlik evine dönüşüyor. Nemli ve döküntü duvarların uzman dokunuşlarla bembeyaz cephelere dönüştüğüne şahit olacaksınız. Projenin detaylarına daha yakından bakmaya hazır mısınız?