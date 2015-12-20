Harabeden masal gibi bir çiftlik evine dönüşümün hikayesi

Mimari projelerde beni en çok heyecanlandıranlar öncesini ve sonrasını görebildiğimiz restorasyon ve yenileme projeleri oluyor. Eminim siz de bu projeleri incelemekten keyif alıyorsunuz. Mimar ve tasarımcılar eski ve kullanılamaz denen mekanları becerilerini konuşturarak masal gibi evlere dönüştürüyorlar. Bu dönüşüm hikayeleri sıfırdan bir ev inşa etmekten daha ekonomik çözümler barındırıyor. Bu yazımızda sizlere Portekiz'den bir dönüşüm hikayesi anlatacağız. Büyük ve bakımsız bir bahçenin ortasında bulunan bu eski ev, proje sahibi Atelier Rua Arquitectos tarafından içten dışa tamamen yenileniyor. Bahçe duvarlarıyla çevrilen ev masal gibi bir çiftlik evine dönüşüyor. Nemli ve döküntü duvarların uzman dokunuşlarla bembeyaz cephelere dönüştüğüne şahit olacaksınız. Projenin detaylarına daha yakından bakmaya hazır mısınız?
İlk bakışta bu evi tanımlayan cümle tam olarak başlıktaki gibi olabilir. Nemli ve sıvasız duvarların kötü görüntüsü, eski ve sağlıksız kapı – pencereler, varlığı bile belli olmayan bir çatı bu evi yaşanılmaz olarak nitelemenize yeter. Büyük bahçesine rağmen birçok dezavantaj barındıran evin sahipleri evi uzman ellere bırakarak çok doğru bir karar vermişler.
Evin ana konstrüksiyonunu ve beton temelini olduğu gibi değerlendiren mimarlar yeniden yaratma işlemine duvarlar, zemin ve çatı ile başlamış. Evin etrafını bahçe duvarları ile çevreleyerek hem ev sahipleri hem de ev hayvanları için daha güvenlikli bir yapı oluşturmuşlar. Ahşap strüktürlü ve tuğla döşemeli natürel çatı ile ev bambaşka bir hava kazanmış. Dış cephede beyaz rengin seçildiği ev için kapı ve pencerelerde de beyaz ahşap kullanılmış.
Bu yenileme projesinde mimarlar en çok duvar ve zemin üzerinde uğraşmış olsalar gerek. Duvarların zeminin eski, nemli ve yıkık yapısını kullanılabilir ve şık bir hale getirmek için önce tamamen dış sıvasının kazınmış ve sıfırdan sıva ve alçı yapılmış olması gerekiyor. Hatta bazı yıkık bölümler için beton eklemek zorunda kalmış bile olabilirler. Sonuç olarak yepyeni bir zemin ve eve ferahlık kazandıran duvarlar yaratılmış.
Dekorasyonda bir oturma odası için kullanılabilecek en rahat mobilyalar seçilmiş. Yumuşak dokuları, natürel ham maddeleri ve konforlu modelleri ile koltuk ve mobilyaların hepsi dekorasyona rahatlık katıyor. Pencere, kapı, çatı ve duvarlarda beyaz renk kullanıldığı için dekorasyonun aydınlık ve ferahlık yönünden hiç bir sıkıntısı yok.
Bir çiftlik evine uygulanabilecek en ideal stillerden biri Akdeniz stilidir. Bu evin dekorasyonunda da Akdeniz stili kullanılmış. Eski görünümlü ama bir yandan da son derece şık ve modern eşyalar evin natürel malzemelerle kaplı dokusuna oldukça iyi uyum sağlamış. Ahşap çatı strüktürünün beyaza boyanması ise evin bakım yapılmış dağ evi görüntüsünü tamamlamış.
Evin en dinamik ve şık alanı olarak yemek odasını gösterebiliriz. Eskitilmiş mobilyalarının tarz sahibi yapısı, bembeyaz fonu ve dikkat çekici aksesuarları ile konuk ağırlamak için muhteşem bir yemek odası. Kır çiçekleriyle odayı bitkilendirmeden de geçilmemiş. Yemek odası dekorasyonları hakkında farklı örnekler görmek için “Küçük bir yemek odasını nasıl en uygun şekilde kullanabilirsiniz?” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Evin etrafı bahçe duvarları ile çevrilince ufak bir verandaya yer ayırmadan olmazdı. Mimarlar bunun için de oldukça masrafsız bir yol bulmuşlar. Verandanın etrafında bırakılan beton yükseklik bir iki şık minder ile muhteşem bir duvar bankına dönüşebilir. Bir iki sandalye ve bir masa ile de bu dinlenme alanı dekorasyonu tamamlanmış.
Bu görselde evin yatak odalarından birini görüyorsunuz. Dekorasyona uygun şekilde beyaz renklerle dekore edilen odada beton tavan ve zemin ile farklı bir çizgi yakalanmış. Ayrıca evle ilgili dikkat çeken bir diğer konu; mimarlar duvarlarda ve zeminde farklı yükseklikler, nişler ve girintiler bırakarak buraları değerlendirmeye açık hale getirmiş. Eve, raf, dolap, niş ve hatta bank gibi kullanılabilen duvar parçaları kazandırılmış.
Ağaçlarla çevrili bir alanda bembeyaz duvarların arasında mavi bir havuzda dinlenmeye hayır diyebilir misiniz? Evde dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için düşünülmüş birçok küçük sürpriz var. Viran haldeki bir ev ancak bu kadar güzelleştirilebilirdi.