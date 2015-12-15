Evinizde bir ofis alanı yaratmak için 6 harika ipucu

Evden çalışmanın bir sürü avantajı vardır. Evden çalıştığınız zaman kendi günlük programınızı düzenleme esnekliğine sahip olursunuz, zamandan tasarruf edersiniz. Yol parası vermek zorunda kalmaz, yolda vakit kaybetmezsiniz, ki büyük şehirlerimizde bu süre saatler buluyor ve mesaiye halihazırda yorgun olarak başlanmasına neden oluyor. Bu temel home ofis avantajlarının karşısında ise işinizde başarılı olmak için verimliliği arttıracak bir ofis alanı yaratma zorunluluğu geliyor. Evde dikkatimizi dağıtacak çok fazla unsur olması iş disiplinimizi etkiliyor. Kontrol mekanizmasının olmaması fazlaca oyalanmamıza neden olabiliyor.

Disiplinli bir şekilde çalışabilmek ve verimli bir iş hayatı kurabilmek için evimizdeki ofis alanını dikkatli bir şekilde dekore etmemiz gerekir. Bu yazımızda, evinizde iyi bir ofis alanı yaratmak için altı harika ipucunu bir araya getirdik. İster ilk kez evinizde bir ofis alanı yaratıyor olun isterse de halihazırda var olan ofisinizi yenileyecek olun, bu basit ancak etkili ipuçlarının faydasını göreceğinize inanıyoruz.