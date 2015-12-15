Evinizde bir ofis alanı yaratmak için 6 harika ipucu

Evden çalışmanın bir sürü avantajı vardır. Evden çalıştığınız zaman kendi günlük programınızı düzenleme esnekliğine sahip olursunuz, zamandan tasarruf edersiniz. Yol parası vermek zorunda kalmaz, yolda vakit kaybetmezsiniz, ki büyük şehirlerimizde bu süre saatler buluyor ve mesaiye halihazırda yorgun olarak başlanmasına neden oluyor. Bu temel home ofis avantajlarının karşısında ise işinizde başarılı olmak için verimliliği arttıracak bir ofis alanı yaratma zorunluluğu geliyor. Evde dikkatimizi dağıtacak çok fazla unsur olması iş disiplinimizi etkiliyor. Kontrol mekanizmasının olmaması fazlaca oyalanmamıza neden olabiliyor.
Disiplinli bir şekilde çalışabilmek ve verimli bir iş hayatı kurabilmek için evimizdeki ofis alanını dikkatli bir şekilde dekore etmemiz gerekir. Bu yazımızda, evinizde iyi bir ofis alanı yaratmak için altı harika ipucunu bir araya getirdik. İster ilk kez evinizde bir ofis alanı yaratıyor olun isterse de halihazırda var olan ofisinizi yenileyecek olun, bu basit ancak etkili ipuçlarının faydasını göreceğinize inanıyoruz.
Ofisinizin olmazsa olmaz iki adet önemli mobilya parçası vardır. Dekoratif görünümünden çok ergonomisinin önemli olduğu bu iki parça çalışma masası ve çalışma sandalyesidir. Çoğumuz ilk başlarda yemek masası gibi aslında başka bir işe hizmet eden mobilyalarda başlarız çalışmaya. Yani genellikle evin oturma odasının bir kenarında. Bu da hem konsantrasyon problemlerine yol açar hem de masa yemek için her kullanıldığında eşyalarımızı olduğu gibi toparlayıp sonra yeniden kurma zorunluluğu getirir.
Evden çalışmak iş ahlakı ve disiplin gerektirir ve bunu sağlamanın ilk adımlarından biri gerçek bir çalışma masasına sahip olmaktır. Çalışma masası yaptığınız işe uygun olmalıdır, nitekim her home ofis işi aynı gerekliliklere sahip değil. Yalnızca bir dizüstü bilgisayar iş hayatınız için yeterli mi yoksa yazıcı, tarayıcı, telefon, faks gibi başka parçalara da ihtiyaç duyuyor musunuz? Evrak için belirli bir alana ihtiyacınız var mı? Peki ya çekmece ihtiyacı? Bu ve benzeri ihtiyaçlarınız ne büyüklükte ve ne tarzda bir çalışma masasına ihtiyacınız olduğunu belirleyecektir.
Geldik en önemli mobilya parçasına: Çalışma sandalyesi. Uzun saatler masa başında/bilgisayar başında çalışan insanlarda boyun ve sırt ağrıları, kamburlaşma, fıtık gibi birçok rahatsızlık belirir. Bu rahatsızlıkları engellemenin bir numaralı yöntemi belirli aralıklarla mola vermek ve boyun ve sırt egzersizleri yapmaktır. Kaliteli bir çalışma sandalyesi ise dik oturmanıı sağlayarak postürünüzü mümkün olduğunca iyi bir şekilde tutmanıza yardımcı olacaktır. Çalışma sandalyesine iyi bir yatırım yapmaktan çekinmeyin. Kaliteli sandalyeler bir hayli pahalıdır ancak günün uzun saatlerini üzerinde geçireceğimiz varsayılırsa, bu yatırımı yapmaya değer.
Home ofisinizi mümkünse gün ışığı alan bir odada yaratın. Ofisiniz az veya hiç gün ışığı almıyorsa aydınlatma sizin için daha da önemli olacaktır. İlk etapta çalışma alanınızı yeteri kadar aydınlatan bir tepe ışığıyla başlayın. Bu ışığı da göüz yormaması adına mümkünse endirekt ya da yarı-direkt modellerden seçin. Daha sonra, gerekli gördüğünüz takdirde çalışma masanıza masa aydınlatmaları ekleyebilirsiniz. Son olarak, aydınlatma türünüz ne olursa olsun bilgisayar ekranınızın doğru konumlandığından emin olun ki ekranda parlama olmasın. Amaç göz yorgunluğunu minimuma indiren dengeli aydınlatmayı sağlamaktır.
Süs bitkileri evin çalışma odasında da evin diğer her odasında gördükleri görevi görürler: Mekana ferahlık getirmek, huzur vermek, dinlendirici etki yaratmak. İş yaptığımız ve nispeten strestli olabileceğimiz bir alanda bu iyi hislere her zamankinden fazla ihtiyacımız yok mu?
Modern evler için ideal 10 süs bitkisi başlıklı yazımızda iç mekanlara uygun en güzel bitki türlerini ve dekorasyonda nasıl kullanıldıklarını görebilirsiniz.
İster bir odada ayırdığınız küçük bir alan olsun ister komple bir oda, home ofisinizi tablolar, posterler, küçüklü büyüklü dekoratif aksesuarlar ile dekore ederek sıcak ve samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Bunu yaparken seçtiğiniz objelerin fazla dikkat dağıtıcı, karmaşık ve düzensiz olmamasına özen göstermeniz yeterli. Ofisiniz ev sıcaklığında ancak işyeri ciddiyetinde olursa çalışmalarınız da daha verimli olacaktır.
Home ofis alanların iyi organize edilmesi gerekir. Bu da hem depolama (dosyalar, malzemeler vs.) hem de yeterli çalışma alanını planlamanız anlamına gelir. Alanınız kısıtlıysa daha da yaratıcı olmak durumundasınız. Örneğin masanızın yanında dosya dolaplarınızı ve/veya raflar yerleştirebilirsiniz ancak yeterli alanınız yoksa dosyaları başka bir odaya da koyabilirsiniz. Sıklıkla kullandığınız dosyaların veya malzemelerin elinizin altında olması yeterli olabilir. Yazıcı, taracıyı, faks gibi makineleri yakınızda tutmanız, depolanacak evrağı tutmanızdan daha mantıklı olabilir. Alanınızı buna göre ayarlayıp gereksiz hiçbir şeyi yakın civarınızda tutmamanız hem daha ferah bir çalışma alanı yaratmanıza neden olacaktır hem de görsel olarak daha şık duracaktır.
Fotoğrafta Hebart Mimarlık Dekorasyon tarafından dekore edilmiş bir konutta yer alan home ofis örneğini görüyoruz. Çatı katında yer alan ofis alanı mekana uygun kütüphane sistemi, raflar ve çekmeceler ile desteklenmiş.