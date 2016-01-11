Dekorasyonda ilham veren bitki kullanımları

Kış geldi ve artık bahçe ve balkon keyiflerimize birkaç aylığına ara vermek zorunda kaldık. Ancak elbette her mevsimin tadı ve keyfi bir başka oluyor. Kışın da dışarıda kar yağarken bembeyaz manzaraya bakarak sıcacık evimizde sıcak kahve ya da çaylarımızı yudumlamanın verdiği o romantik mutluluk hissinin yerini pek az şey tutabilir değil mi? Ancak çok soğuk havalarda evden çıkmadığımızda bazen yaşam alanlarımızın dekorasyonları cansız ya da sıradan gelebiliyor. İşte bu cansızlığı naturel etkilerle kırabilmek ve evimize ruh ve hayat katmak için en ideal ve kolay yöntemlerden biri evlerimizi yeşillendirmek. Yeşillendirmek derken süs bitkileri, çiçekler ve iç mekanlarda bakılabilecek küçük ev ağaçlarından bahsediyoruz elbette. Bu yazımızda da sizin için evinizi daha doğal ve canlı bir atmosfere kavuşturabilecek, ev bitkileriyle oluşturulmuş harika dekorasyon örneklerini derledik.