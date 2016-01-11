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Dekorasyonda ilham veren bitki kullanımları

Homify TR Homify TR
homify Modern Oturma Odası
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Kış geldi ve artık bahçe ve balkon keyiflerimize birkaç aylığına ara vermek zorunda kaldık. Ancak elbette her mevsimin tadı ve keyfi bir başka oluyor. Kışın da dışarıda kar yağarken bembeyaz manzaraya bakarak sıcacık evimizde sıcak kahve ya da çaylarımızı yudumlamanın verdiği o romantik mutluluk hissinin yerini pek az şey tutabilir değil mi? Ancak çok soğuk havalarda evden çıkmadığımızda bazen yaşam alanlarımızın dekorasyonları cansız ya da sıradan gelebiliyor. İşte bu cansızlığı naturel etkilerle kırabilmek ve evimize ruh ve hayat katmak için en ideal ve kolay yöntemlerden biri evlerimizi yeşillendirmek. Yeşillendirmek derken süs bitkileri, çiçekler ve iç mekanlarda bakılabilecek küçük ev ağaçlarından bahsediyoruz elbette. Bu yazımızda da sizin için evinizi daha doğal ve canlı bir atmosfere kavuşturabilecek, ev bitkileriyle oluşturulmuş harika dekorasyon örneklerini derledik.

Merdiven boşluğunda Zen bahçesi

PROJECTO 3, Grupo HC Grupo HC Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Grupo HC

Grupo HC
Grupo HC
Grupo HC

Merdiven boşlukları değerlendirildiğinde ortaya harika sonuçlar çıkaran boş ve kullanışsız alanlardır. Bu işlevsiz alanları görsel bir şölene çevirmek için dahiyane fikirlerden biri de merdiven boşluğunda bir zen bahçesi oluşturmak elbette. Zen bahçeleri kum, çakıl, kaya gibi malzemelerle oluşturulan ve bu açıdan iç mekanlara da son derece uygun bir bahçe çeşididir. Dinlendirici etkisinin yanı sıra son derece estetik görünümüyle de göze çarpan zen bahçeleri evlerinizdeki boş alanları değerlendirmek ve yaşam alanlarınıza ruh katmak için mükemmel bir fikir!

Koridorda salon palmiyeleri

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS Modern Kış Bahçesi
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

Zen bahçelerinin modern ve farklı bir yorumunu ise Arjantinli tasarımcıların projelerinden biri olan bu koridorda görüyoruz. Büyük çakıl taşlarının üzerine yerleştirilmiş saksılı salon palmiyeleri, şık bir ışıklandırma ve cam duvarlar, geniş hol ve koridor alanlarını değerlendirmek için capcanlı ve estetik bir fikir olarak aklımıza kazınıyor.

Salonu canlandıran gür bitkiler

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

İç mekanlarda yetiştirilebilecek ev ağaçları da özellikle salonlara samimi ve dinlendirici bir doku katmak için ideal. Gri, beyaz ve açık tonlu ahşap renklerin hakim olduğu bu modern tarzlı salon Paker Mimarlık tarafından dizayn edilmiş ve salonun geniş camlarıyla oluşturulan aydınlık ve ferah atmosfere yemyeşil ve gür salon ağacı eşlik ediyor.

Banyonuzu yeşillendirin!

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Canlı çiçek ve süs bitkileri denildiğinde akla hep salon ve oturma odaları geliyor nedense, oysa bitkilerin canlı ve doğal dokularıyla harika bir atmosfere kavuşan yaşam alanlarından bir diğeri de banyolar! Eğer evinize ruh ve pozitif enerji katmak istiyorsanız, yenilenmenin ve temizliğin sembolü olan banyolarınızı büyük ve yemyeşil saksı bitkileriyle dekore etmeyi deneyebilirsiniz. Sonuçtan memnun kalacağınıza ve artık banyo dekorasyonunuzu daha fazla seveceğinize eminiz.

Dikey bahçeler

İç Mekan Dikey Bahçeler Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları Duvar & ZeminDuvar & Zemin Kaplamaları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

İç Mekan Dikey Bahçeler

Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları
Butik Bahçe Dikey Bahçe ve Peyzaj Tasarımları

Evinizde büyük saksılara ve ev ağaçlarına yer yok ama o canlı ve doğal dokuyu siz de yaşam alanlarınızda yaratmak mı istiyorsunuz? Endişelenmenize gerek yok, çünkü küçük evleri de şahane yeşil bitkilerle donatmanın bir yolu var: Dikey bahçeler. Duvarınıza asabileceğiniz bu tür dikey bahçelerle hem duvar dekorasyonunda modern bir görünüm hem de sempatik ve dinlendirici bir atmosfer yaratmak mümkün.

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