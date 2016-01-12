Modası asla geçmeyecek klasik dekorasyon unsurları

Dekorasyon dünyası geliştikçe ve zenginleştikçe yaşam alanlarımızda yarattığımız tarzlar da çeşitleniyor pek tabii ki. Modern dekorasyonlar, minimalist tarzlar, İskandinav stili yaşam alanları, çağdaş dizaynlar derken evlerimiz için hangi tarzda bir dekorasyon yaratmak istediğimize karar verirken de bir hayli zorlanıyor ve kararsız kalıyoruz. Yenilikçi tarzların her birinin elbette kendisine has ve ayrıcalıklı özellikleri var. Ancak siz de klasik tasarımların o büyüleyici estetiğinden ve ağırbaşlı şıklığından vazgeçemeyen okurlarımızdan biriyseniz evinize mutlaka modası asla geçmeyen klasik tarzlı dekorasyon unsurları eklemek istiyorsunuzdur. Biz de bu yazımızda evlerine klasik dokunuşlar eklemek isteyen okurlarımız için evlerinizin dekorasyon tarzı nasıl olursa olsun kullanabileceğiniz, farklı tarz ve modellere uyum sağlayabilen, zamanın ötesinde, sıkıcı ya da klişe olmayan klasik dekorasyon unsurlarını derledik.
Elbette zamansız ve her devirde trend olan klasik dekorasyon unsurlarının başında klasik tarzlı ikonik koltuk ve kanepe modelleri geliyor. Oturma odanızın genelinde modern bir tasarım hakim olsa dahi Chesterfield koltuk modelleri gibi ikonik oturma grupları salonunuza uyum sağlayacak ve ona eşsiz bir şıklık katacaktır. Mimoza Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oturma odasında da gördüğümüz gibi, bu tür ikonik koltuk modelleri tasarımcılar tarafından modern tasarımlara uyum sağlayacak şekilde güncelleniyor ve renk çeşitliliği artıyor. Salonunuzda çarpıcı bir şıklık yaratmak istiyorsanız, oturma grubunuzu seçerken bu tür klasik modellerden vazgeçmemenizi tavsiye ederiz.
Oryantal desenli mobilya ve aksesuarlar da her devirde kullanılabilecek dekoratif objeler olarak öne çıkıyorlar. Bu tarz desenlerin en önemli özellikleri içinde bulundukları yaşam alanına ruh ve karakterli bir doku katmaları. Doğunun tarihi ve kültürel doluluğunu içinde barındıran desenlerle dekorasyonunuzu süslediğinizde yaşam alanınızı sıradanlıktan kurtarıyor ve ona sanatsal bir hava katmış oluyorsunuz.
Baştan aşağı klasik tarzda döşenmiş evlerin olmazsa olmazlarından biri pek tabii ki altın renkli aksesuar ve mobilyalardır. Tabii yaşam alanına hakim olan renklere göre bu pırıltılar gümüş de olabilir. Ancak pırıltılı objeler yalnızca klasik dekorasyonlarda kullanılmıyor. Sade bir odaya hareket ve şıklık katmak için, sıradan bir dekorasyonu ilgi çekici ve gösterişli hale getirmek için söz konusu odaya altın renkli küçük dokunuşlar eklemeniz yeterli.
Modernleşen dekorasyon dünyasında ayrıntılı ve süslü dizaynların yerini minimal ve daha yalın dizaynlar almaya başladı. Duvar kağıtları da bu doğrultuda desen ve renk açısından her geçen gün biraz daha sadeleşiyor ya da desenlerin yerini fotoğraf, resim ya da imgeler alıyor. Ancak bu, ayrıntılı desenli duvar kağıtlarının modasının geçtiği anlamına gelmiyor. Bir sanat eseri gibi ince ince işlenmiş detaylı desenlere sahip duvar kağıtları her zaman her tarzdaki odada kullanılabilecek ve özellikle minimalist stilli yaşam alanlarını canlandırabilecek seçeneklerden biri.
Aydınlatma üniteleri de çoğu tasarım unsuru gibi giderek sadeleşen ve hatta görünmez hale gelen unsurlardan biri. Ancak eski tip gösterişli, büyük ve şık avizeler hâlâ içinde bulundukları mekanları göz alıcı bir hale getirebiliyor ve mekanın ana karakterini değiştirebiliyorlar. Modern salonlara yerleştirilen klasik tarzlı avize modelleri yaşam alanına eklektik bir dokunuş katıyor ve estetik açıdan çok daha ilgi çekici ve öne çıkan bir görünüm kazandırıyor.