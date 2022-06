Modası asla geçmeyecek klasik dekorasyon unsurları

Modernleşen dekorasyon dünyasında ayrıntılı ve süslü dizaynların yerini minimal ve daha yalın dizaynlar almaya başladı. Duvar kağıtları da bu doğrultuda desen ve renk açısından her geçen gün biraz daha sadeleşiyor ya da desenlerin yerini fotoğraf, resim ya da imgeler alıyor. Ancak bu, ayrıntılı desenli duvar kağıtlarının modasının geçtiği anlamına gelmiyor. Bir sanat eseri gibi ince ince işlenmiş detaylı desenlere sahip duvar kağıtları her zaman her tarzdaki odada kullanılabilecek ve özellikle minimalist stilli yaşam alanlarını canlandırabilecek seçeneklerden biri.