Açık mutfaklı salonların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar

Açık mutfaklar, ya da başka bir deyişle Amerikan tarzı mutfaklar, her geçen gün popülaritesi ve yaygınlığı artan mutfak modellerinin başında geliyor. Açık mutfakların bu kadar hızlı ve yoğun bir şekilde yaygınlaşmasının temel sebeplerinden biri pek tabii ki modern şehir hayatının değişimiyle birlikte kullanım ve yaşam alışkanlıklarının da dönüşmesi. Geleneksel mutfaklar, mutfakta daha çok vakit geçirilen ve hem pişirme ve hazırlama hem de yemek süresi çok daha uzun olan daha telaşsız ve boş günlere sahip olduğumuz zamanlar için ideal bir modelmiş. Ancak artık pratiklik her şeyin önüne geçiyor ve hayatı çok daha hızlı yaşıyoruz. Tabii evlerin genel olarak küçülmesi ve dolayısıyla daha küçük alanlara daha çok yaşam alanı sığması gerekliliği de tüm bunların üzerine ekleniyor.

Salonun içinde yer alan açık mutfaklar artık pek çok farklı model ve tarzda dizayn edilebiliyorlar ve oldukça zengin bir çeşitliliğe sahipler. Bu tarz modern açık modellerini Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri isimli yazımızda ele almıştık. Bugünse, açık mutfakların içlerinde yer aldığı salon ve oturma odası tasarımlarına göz atacağız çünkü açık mutfakların en büyük sorunlarından biri aslında oturma odası dekorasyonu uygulamalarını zorlaştırmalarıdır. Peki açık mutfaklı oturma odaları dizayn edilirken nelere dikkat etmek gerekir? Gelin örnek dekorasyonları da gezinerek bu sorunun cevabını arayalım.