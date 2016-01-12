Açık mutfaklı salonların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar

Açık mutfaklar, ya da başka bir deyişle Amerikan tarzı mutfaklar, her geçen gün popülaritesi ve yaygınlığı artan mutfak modellerinin başında geliyor. Açık mutfakların bu kadar hızlı ve yoğun bir şekilde yaygınlaşmasının temel sebeplerinden biri pek tabii ki modern şehir hayatının değişimiyle birlikte kullanım ve yaşam alışkanlıklarının da dönüşmesi. Geleneksel mutfaklar, mutfakta daha çok vakit geçirilen ve hem pişirme ve hazırlama hem de yemek süresi çok daha uzun olan daha telaşsız ve boş günlere sahip olduğumuz zamanlar için ideal bir modelmiş. Ancak artık pratiklik her şeyin önüne geçiyor ve hayatı çok daha hızlı yaşıyoruz. Tabii evlerin genel olarak küçülmesi ve dolayısıyla daha küçük alanlara daha çok yaşam alanı sığması gerekliliği de tüm bunların üzerine ekleniyor.
Salonun içinde yer alan açık mutfaklar artık pek çok farklı model ve tarzda dizayn edilebiliyorlar ve oldukça zengin bir çeşitliliğe sahipler. Bu tarz modern açık modellerini Göz alıcı tasarımlarla Amerikan mutfak modelleri isimli yazımızda ele almıştık. Bugünse, açık mutfakların içlerinde yer aldığı salon ve oturma odası tasarımlarına göz atacağız çünkü açık mutfakların en büyük sorunlarından biri aslında oturma odası dekorasyonu uygulamalarını zorlaştırmalarıdır. Peki açık mutfaklı oturma odaları dizayn edilirken nelere dikkat etmek gerekir? Gelin örnek dekorasyonları da gezinerek bu sorunun cevabını arayalım.
Öncelikle çok karmaşık ve dağınık bir yaşam alanı yaratmamak adına iki farklı işlevi olan açık alanları birbirlerinden ayırmak gerekiyor. Mutfak ve salon arasında görünür bir duvar olmasa bile ilk bakışta mutfağın nerede bittiği ve oturma alanının nerede başladığı belli olmalı. Bunun için de farklı duvar dekorasyonu uygulamaları, farklı zemin döşemesi uygulamaları gibi kullanışlı yöntemler var; ancak sanıyoruz en şık ve estetik görünen uygulama mutfakla oturma odası arasında şık bir seperatör kullanmak. Seperatörün duvar gibi tüm alanı kaplamasına da gerek yok üstelik. Niyazi Özçakar İç Mimarlık tarafından dizayn edilen bu şahane oturma odasında gördüğümüz gibi yalnızca alan belirleyici bir aksesuar olarak, mekanı boğmayan ve çok yer kaplamayan seperatörler seçebilirsiniz.
Her ne kadar, karmaşık ve kaotik bir görünümün önüne geçebilmek için mutfak ve oturma alanının sınırlarının kendi içlerinde belirlenmiş olması gerekiyor olsa da genelde aynı alan içinde bulundukları için iki alanın dekorasyon özelliklerinin mutlaka birbirleriyle uyum içinde olması gerekir. Renkleri, tarzları ve dokuları uyumsuz olan mutfak ve oturma alanları oldukça nahoş bir atmosfer yaratırlar.
Mutfak ve salon arasında yumuşak bir geçiş sağlanması da dizayn oluşturulurken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri. Bunun için de renklerin desteğinden faydalanmak şart. Mutfak ve oturma alanında birbirini tamamlayan renk geçişleri yaratılmalı.
Açık mutfakların en önemli özellikleri pratikliktir ve bunun için de dizayn edilirken fonksiyonelliğin ön planda tutulması gerekir. Elbette bu fonksiyonellik ve konfor açık mutfaklı oturma odalarının da olmaz olmazı. Unutmayın ki Amerikan mutfaklarla iç içe geçen oturma odası konsepti yaşam kalitenizi arttırmak ve hayatınızı kolaylaştırmak için yaratılan konseptlerden biri.
Ve belki de açık mutfaklı salonların dekorasyonlarındaki en önemli şey alan tasarrufu ve küçük alanlarda geniş ve ferah tasarımlar yaratabilmektir. Alanın mimarisine uygun ve mekanı genişleten ve boş alanları iyi değerlendiren bir tasarım yaratmak açık mutfaklı oturma odalarını dizayn ederken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden biri.