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Koridorları değerlendirmenin en şık yolu: Dresuarlar

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AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
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Evlerimizin koridor ve hol alanları çoğu zaman nasıl dizayn edeceğimiz konusunda kararsızlık yaşadığımız alanlardır. İçinde zaman geçirilen ve oturma odası ya da mutfak gibi spesifik bir işleve sahip olmayan bu alanlar aslında ev dekorasyonları için oldukça önemli noktalardır. Geçiş alanları olmaları koridorlara evin girişini odalarla, odaları da birbirleriyle ilişkilendirme  fonksiyonu yüklüyor. Koridor alanlarını dizayn ederken alanı boş bırakmak yavan ve ruhsuz bir giriş alanı yaratıyor; gelgelelim koridorları mobilya ile döşemek de onları boğuyor ve kalabalık ve karmaşık bir görüntü ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden farklı ve güzel dresuarlar da tam da bu noktada yardımınıza yetişiyor. Koridor alanlarında kullanılabilecek en ideal mobilya olan dresuarlar, boş alanı şık ama yorucu olmayan bir tarzda doldurmayı başarırken aynı zamanda da estetik ve işlevsel bir kullanım oluşturuyorlar. Aslında bir tür yüksek sehpa olarak da tanımlayabileceğimiz dresuarlar farklı tarzlara göre oldukça farklı ve estetik tasarımlarla koridorlarımızı süslüyorlar. İşte onlardan bazıları…

Pırıltı bir aydınlık

homify Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
homify

homify
homify
homify

Sena Hayfavi tarafından dizayn edilen bu antre, seçkin görünümü ve pırıltılı aydınlığıyla öne çıkan dizaynlardan biri. Klasik tarzın modern bir yorumu olan antrede mobilyalar arasında elegan bir ahenk oluşturulmuş ve bu ahenge tavan yayılmış spot ışıklarla sağlanan aydınlatma eşlik ediyor. Koridorun koyu renkli duvar kağıdıyla kaplanmış cephesine yaslanmış olan altın renkli dresuar da şıklığı ve inceliğiyle alana zarafet katıyor.

Modern tasarım

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Modern tasarımlı şık dresuar modellerinden birini de bu elegan tasarımlı koridorda görüyoruz. Taş tezgah kısmı ve yarım daire şeklindeki sıra dışı ayaklarıyla alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan dresuar bu şık koridor alanını dolduran yıldız mobilya olma niteliği taşıyor. Dresuara eşlik eden aydınlatma üniteleri ve çerçeveli ayna da atmosfere ahenk katıyor.

Zarif ve etkili

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Beyaz ve ahşap tonlarının bir arada kullanılarak eşsiz bir zarafet ve şıklık yaratılan bu merdiven ve hol alanında ise duvara monte edilmiş, klasik tarzlı, oymalı işçiliği ile göz dolduran bir dresuar modeli ile karşılaşıyoruz. Tüm alana yayılan klasik tarzlı gösteriş son derece kararında ve etkileyici bir stille öne çıkıyor.

Saray gibi evler için

AYNA , Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Asortie Mobilya Dekorasyon Aş. Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

AYNA

Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.
Asortie Mobilya Dekorasyon Aş.

Klasik avangart olarak da tanımlanan şaşalı ve çarpıcı mobilya ve dekorasyonları seviyorsanız bu koridor dekorasyonuna da bayılacağınıza eminiz. Baş rolde ise turkuaz ve altın renginin harmanlanmasıyla çevresine ışıltılı bir görkem yayan gösterişli dresuar var. İşlemeli ve oymalı işçiliğiyle kendine hayran bırakan dresuar, renk tonlarının hamanlanış tarzıyla da dikkat çekiyor. Saray gibi evler için ideal koridor mobilyalarından biri.

Fonksiyonel dizayn

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Eğer klasik ya da gösterişli tarzlar pek de size göre değilse ve modern ve minimal mobilyalardan hoşlanıyorsanız, sizin tarzınıza uygun dresuar modellerinin de olduğunu hatırlatmak isteriz. Mesela son derece modern bir dekorasyonun ana unsuru olarak öne çıkan bu dresuar minimal şıklığı kadar, çekmeceleri ve alt rafı ile sağladığı fonksiyonellikle de dikkat çeken modellerden.

Dikiş makinesinden dresuara

Dressuar Atölye Butka Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
Atölye Butka

Dressuar

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

Koridorunuzda sıra dışı ve retro bir görünüm elde etmek istiyorsanız eski bir dikiş makinesini şık ve çarpıcı bir dresuara dönüştürmeye ne dersiniz? Parlak bir dekorasyon fikri olarak alışılmışın dışında olmasıyla dikkat çeken bu dresuar aynı zamanda eski mobilyaları değerlendirerek kendinizin üreteceği bir el emeği olabilir. Bu tür “kendin yap” mobilyalarını seviyorsanız Birbirinden farklı Evde Kendin Yap projeleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

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