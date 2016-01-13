Koridorları değerlendirmenin en şık yolu: Dresuarlar

Evlerimizin koridor ve hol alanları çoğu zaman nasıl dizayn edeceğimiz konusunda kararsızlık yaşadığımız alanlardır. İçinde zaman geçirilen ve oturma odası ya da mutfak gibi spesifik bir işleve sahip olmayan bu alanlar aslında ev dekorasyonları için oldukça önemli noktalardır. Geçiş alanları olmaları koridorlara evin girişini odalarla, odaları da birbirleriyle ilişkilendirme fonksiyonu yüklüyor. Koridor alanlarını dizayn ederken alanı boş bırakmak yavan ve ruhsuz bir giriş alanı yaratıyor; gelgelelim koridorları mobilya ile döşemek de onları boğuyor ve kalabalık ve karmaşık bir görüntü ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden farklı ve güzel dresuarlar da tam da bu noktada yardımınıza yetişiyor. Koridor alanlarında kullanılabilecek en ideal mobilya olan dresuarlar, boş alanı şık ama yorucu olmayan bir tarzda doldurmayı başarırken aynı zamanda da estetik ve işlevsel bir kullanım oluşturuyorlar. Aslında bir tür yüksek sehpa olarak da tanımlayabileceğimiz dresuarlar farklı tarzlara göre oldukça farklı ve estetik tasarımlarla koridorlarımızı süslüyorlar. İşte onlardan bazıları…