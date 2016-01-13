Koridorları değerlendirmenin en şık yolu: Dresuarlar

Evlerimizin koridor ve hol alanları çoğu zaman nasıl dizayn edeceğimiz konusunda kararsızlık yaşadığımız alanlardır. İçinde zaman geçirilen ve oturma odası ya da mutfak gibi spesifik bir işleve sahip olmayan bu alanlar aslında ev dekorasyonları için oldukça önemli noktalardır. Geçiş alanları olmaları koridorlara evin girişini odalarla, odaları da birbirleriyle ilişkilendirme fonksiyonu yüklüyor. Koridor alanlarını dizayn ederken alanı boş bırakmak yavan ve ruhsuz bir giriş alanı yaratıyor; gelgelelim koridorları mobilya ile döşemek de onları boğuyor ve kalabalık ve karmaşık bir görüntü ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden farklı ve güzel dresuarlar da tam da bu noktada yardımınıza yetişiyor. Koridor alanlarında kullanılabilecek en ideal mobilya olan dresuarlar, boş alanı şık ama yorucu olmayan bir tarzda doldurmayı başarırken aynı zamanda da estetik ve işlevsel bir kullanım oluşturuyorlar. Aslında bir tür yüksek sehpa olarak da tanımlayabileceğimiz dresuarlar farklı tarzlara göre oldukça farklı ve estetik tasarımlarla koridorlarımızı süslüyorlar. İşte onlardan bazıları…
Sena Hayfavi tarafından dizayn edilen bu antre, seçkin görünümü ve pırıltılı aydınlığıyla öne çıkan dizaynlardan biri. Klasik tarzın modern bir yorumu olan antrede mobilyalar arasında elegan bir ahenk oluşturulmuş ve bu ahenge tavan yayılmış spot ışıklarla sağlanan aydınlatma eşlik ediyor. Koridorun koyu renkli duvar kağıdıyla kaplanmış cephesine yaslanmış olan altın renkli dresuar da şıklığı ve inceliğiyle alana zarafet katıyor.
Modern tasarımlı şık dresuar modellerinden birini de bu elegan tasarımlı koridorda görüyoruz. Taş tezgah kısmı ve yarım daire şeklindeki sıra dışı ayaklarıyla alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olan dresuar bu şık koridor alanını dolduran yıldız mobilya olma niteliği taşıyor. Dresuara eşlik eden aydınlatma üniteleri ve çerçeveli ayna da atmosfere ahenk katıyor.
Beyaz ve ahşap tonlarının bir arada kullanılarak eşsiz bir zarafet ve şıklık yaratılan bu merdiven ve hol alanında ise duvara monte edilmiş, klasik tarzlı, oymalı işçiliği ile göz dolduran bir dresuar modeli ile karşılaşıyoruz. Tüm alana yayılan klasik tarzlı gösteriş son derece kararında ve etkileyici bir stille öne çıkıyor.
Klasik avangart olarak da tanımlanan şaşalı ve çarpıcı mobilya ve dekorasyonları seviyorsanız bu koridor dekorasyonuna da bayılacağınıza eminiz. Baş rolde ise turkuaz ve altın renginin harmanlanmasıyla çevresine ışıltılı bir görkem yayan gösterişli dresuar var. İşlemeli ve oymalı işçiliğiyle kendine hayran bırakan dresuar, renk tonlarının hamanlanış tarzıyla da dikkat çekiyor. Saray gibi evler için ideal koridor mobilyalarından biri.
Eğer klasik ya da gösterişli tarzlar pek de size göre değilse ve modern ve minimal mobilyalardan hoşlanıyorsanız, sizin tarzınıza uygun dresuar modellerinin de olduğunu hatırlatmak isteriz. Mesela son derece modern bir dekorasyonun ana unsuru olarak öne çıkan bu dresuar minimal şıklığı kadar, çekmeceleri ve alt rafı ile sağladığı fonksiyonellikle de dikkat çeken modellerden.
Koridorunuzda sıra dışı ve retro bir görünüm elde etmek istiyorsanız eski bir dikiş makinesini şık ve çarpıcı bir dresuara dönüştürmeye ne dersiniz? Parlak bir dekorasyon fikri olarak alışılmışın dışında olmasıyla dikkat çeken bu dresuar aynı zamanda eski mobilyaları değerlendirerek kendinizin üreteceği bir el emeği olabilir. Bu tür “kendin yap” mobilyalarını seviyorsanız Birbirinden farklı Evde Kendin Yap projeleri isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.