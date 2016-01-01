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TV ünitesiyle hareketlenen salonlar

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TV units with open display / Bookcases , Lamco Design LTD Lamco Design LTD Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
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Evlerimizin en sosyal yaşamı olan oturma odaları, artık modern çağın sosyalleşme aracı olan televizyonların etrafında şekillenen yaşam alanlarına dönüştü. Çoğu zaman oturma odalarının dekorasyonlarına karar verirken ilk olarak televizyonun nerede duracağını belirliyor, daha sonra televizyon odaklı bir oturma planı oluşturuyoruz. Bunun nedeni gerçekten de televizyonların oturma odalarının işlevinin ana teması olmaya dönüşmesi. Pazar günleri evde hafta sonu tatilimizin tadını çıkarırken televizyon izliyoruz, hafta içi günlerde işten eve geldiğimizde ilk yaptığımız şeylerden biri televizyonu açmak oluyor. Hepimizin asla kaçırmadığı diziler, düzenli olarak takip ettiği programlar mutlaka var. Dolayısıyla oturma odası dekorasyonlarının televizyon etrafında şekillenmesi de oldukça normal. Tabii televizyon ünitesi ya da yaşam ünitesi olarak adlandırılan, televizyonun etrafını doldurma görevi üstlenen mobilyalar da doğal olarak gün geçtikçe daha da farklı ve zengin tasarımlara bürünüyor. Biz de bu yazımızda birbirinden güzel, işlevli, estetik ve oturma odalarına hareket katan göz alıcı yaşam ünitelerini bir araya getirdik.

Boydan boya uzanan görkemli tasarım

Gaia, Canan Delevi Canan Delevi Klasik Oturma Odası
Canan Delevi

Gaia

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

Canan Delevi tarafından dizayn edilen ve klasik tarzın baskın olduğu bu salonda duvarı boydan boya kaplayan ve odanın baş rolü olarak tanımlanabilecek etkili bir televizyon ünitesi uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Tuğla duvar görünümlü fonu, televizyonu çevreleyen şık rafları ve alttaki dolap üniteleri ile hem oldukça görkemli hem de bir hayli işlevsel bir yaşam ünitesi.

Ahşabın büyülü doğallığı

Gül & Emin Timur, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Oturma Odası
Bilgece Tasarım

Gül & Emin Timur

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Ahşabın o doğal büyüsünden faydalanılarak eşsiz bir atmosfer yaratılan bu salonda ise oldukça sıra dışı ve çarpıcı bir TV ünitesi tasarımı ile karşı karşıyayız. Televizyonun bulunduğu cepheyi boydan boya kaplayan ünite, tamamen ahşaptan dizayn edilmiş ve bu da odaya benzersiz bir sofistike etki ve seçkinlik katıyor.

Aydınlatmalı duvar paneli

Ahmet Bilgin Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Oturma Odası
Hiba iç mimarik

Ahmet Bilgin Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan TV ünitesi modellerinden biri de televizyonun ekstra bir duvar paneli üzerinde durduğu aydınlatmalı uygulamalar. Duvar panelinin ardından sızan ışıklandırma sayesinde televizyonun bulunduğu bölgedeki vurgu arttırılırken duvar paneli de seyir zevkini arttıran ve odak noktası oluşturan dekoratif bir yöntem.

Zarif bir dizayn

Pyramid Avantgarde Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Minimalist Oturma Odası
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Pyramid Avantgarde

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Zarif tasarımlı mobilyalardan hoşlanıyorsanız bu televizyon ünitesine de bayılacağınıza eminiz. Gri ve desenli duvar dekorasyonun fonuyla bembeyaz ve etkili bir kontrast oluşturan ünite televizyon alanını ön plana çıkartan bir tasarıma sahip. Girintili çıkıntılı yapısı ve işlemeleri de odaya elegan bir tat katıyor.

Minimal ve etkili

Отдельные проекты, «Студия 3.14» «Студия 3.14» İskandinav Oturma Odası
«Студия 3.14»

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Daha minimal dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız televizyon ünitenizin de şaşalı olmasını istemezsiniz. Son derece modern ve minimal tasarımlarla da hareketli ve görkemli bir oturma odası dekorasyonu oluşturmak mümkün. Örneğin bu şık ve sofistike oturma odasında küçük bir televizyon ünitesi kullanılmış ve hareket unsuru olarak TV'nin ardındaki duvar resmi öne çıkarılmış.

Kütüphaneli ve şehir manzaralı

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding doors to revel TV Lamco Design LTD Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Lamco Design LTD

Wall hung TV unit and bookcase. Also with a glass sliding doors to revel TV

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Kitaplardan asla vazgeçemeyen ve televizyonu hayatın ana eğlence unsuru haline getirmeyen okurlarımız için de son derece çağdaş ve sofistike televizyon ünteleri mevcut. Örneğin bu model kitaplıklı yapısıyla geniş bir kütüphane oluştururken aynı zamanda televizyonu nadiren kullanan ev sahipleri için de ideal çünkü üzerinde şehir manzarası bulunan sürgülü cam kapaklar sayesinde istenildiği zaman televizyonun üstü kapatılabiliyor ve TV ünitesi şehir manzaralı bir kütüphaneye dönüşüyor.

Canlı, hareketli ve modern

'Ziggurat' TV unit/bookcase by Orme homify Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
homify

'Ziggurat' TV unit/bookcase by Orme

homify
homify
homify

Sarı ve grinin o muhteşem dansıyla tasarlanan bu göz kamaştırıcı ve modern televizyon ünitesi ise hem sadeliği, hem modernliği, hem de gösterişli bir görkemi bir arada bulunduruyor. Üç farklı renk tonuyla modern bir kontrastın oluşturulduğu tasarımda kapalı ve açık raflar da fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.

Beyazın büyüsüyle hayalleri süsleyen bir ev
Bu tv ünitesi modellerinden siz hangisini beğendiniz?

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