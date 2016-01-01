TV ünitesiyle hareketlenen salonlar

Evlerimizin en sosyal yaşamı olan oturma odaları, artık modern çağın sosyalleşme aracı olan televizyonların etrafında şekillenen yaşam alanlarına dönüştü. Çoğu zaman oturma odalarının dekorasyonlarına karar verirken ilk olarak televizyonun nerede duracağını belirliyor, daha sonra televizyon odaklı bir oturma planı oluşturuyoruz. Bunun nedeni gerçekten de televizyonların oturma odalarının işlevinin ana teması olmaya dönüşmesi. Pazar günleri evde hafta sonu tatilimizin tadını çıkarırken televizyon izliyoruz, hafta içi günlerde işten eve geldiğimizde ilk yaptığımız şeylerden biri televizyonu açmak oluyor. Hepimizin asla kaçırmadığı diziler, düzenli olarak takip ettiği programlar mutlaka var. Dolayısıyla oturma odası dekorasyonlarının televizyon etrafında şekillenmesi de oldukça normal. Tabii televizyon ünitesi ya da yaşam ünitesi olarak adlandırılan, televizyonun etrafını doldurma görevi üstlenen mobilyalar da doğal olarak gün geçtikçe daha da farklı ve zengin tasarımlara bürünüyor. Biz de bu yazımızda birbirinden güzel, işlevli, estetik ve oturma odalarına hareket katan göz alıcı yaşam ünitelerini bir araya getirdik.