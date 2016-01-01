TV ünitesiyle hareketlenen salonlar

Evlerimizin en sosyal yaşamı olan oturma odaları, artık modern çağın sosyalleşme aracı olan televizyonların etrafında şekillenen yaşam alanlarına dönüştü. Çoğu zaman oturma odalarının dekorasyonlarına karar verirken ilk olarak televizyonun nerede duracağını belirliyor, daha sonra televizyon odaklı bir oturma planı oluşturuyoruz. Bunun nedeni gerçekten de televizyonların oturma odalarının işlevinin ana teması olmaya dönüşmesi. Pazar günleri evde hafta sonu tatilimizin tadını çıkarırken televizyon izliyoruz, hafta içi günlerde işten eve geldiğimizde ilk yaptığımız şeylerden biri televizyonu açmak oluyor. Hepimizin asla kaçırmadığı diziler, düzenli olarak takip ettiği programlar mutlaka var. Dolayısıyla oturma odası dekorasyonlarının televizyon etrafında şekillenmesi de oldukça normal. Tabii televizyon ünitesi ya da yaşam ünitesi olarak adlandırılan, televizyonun etrafını doldurma görevi üstlenen mobilyalar da doğal olarak gün geçtikçe daha da farklı ve zengin tasarımlara bürünüyor. Biz de bu yazımızda birbirinden güzel, işlevli, estetik ve oturma odalarına hareket katan göz alıcı yaşam ünitelerini bir araya getirdik.
Canan Delevi tarafından dizayn edilen ve klasik tarzın baskın olduğu bu salonda duvarı boydan boya kaplayan ve odanın baş rolü olarak tanımlanabilecek etkili bir televizyon ünitesi uygulamasıyla karşılaşıyoruz. Tuğla duvar görünümlü fonu, televizyonu çevreleyen şık rafları ve alttaki dolap üniteleri ile hem oldukça görkemli hem de bir hayli işlevsel bir yaşam ünitesi.
Ahşabın o doğal büyüsünden faydalanılarak eşsiz bir atmosfer yaratılan bu salonda ise oldukça sıra dışı ve çarpıcı bir TV ünitesi tasarımı ile karşı karşıyayız. Televizyonun bulunduğu cepheyi boydan boya kaplayan ünite, tamamen ahşaptan dizayn edilmiş ve bu da odaya benzersiz bir sofistike etki ve seçkinlik katıyor.
Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan TV ünitesi modellerinden biri de televizyonun ekstra bir duvar paneli üzerinde durduğu aydınlatmalı uygulamalar. Duvar panelinin ardından sızan ışıklandırma sayesinde televizyonun bulunduğu bölgedeki vurgu arttırılırken duvar paneli de seyir zevkini arttıran ve odak noktası oluşturan dekoratif bir yöntem.
Zarif tasarımlı mobilyalardan hoşlanıyorsanız bu televizyon ünitesine de bayılacağınıza eminiz. Gri ve desenli duvar dekorasyonun fonuyla bembeyaz ve etkili bir kontrast oluşturan ünite televizyon alanını ön plana çıkartan bir tasarıma sahip. Girintili çıkıntılı yapısı ve işlemeleri de odaya elegan bir tat katıyor.
Daha minimal dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız televizyon ünitenizin de şaşalı olmasını istemezsiniz. Son derece modern ve minimal tasarımlarla da hareketli ve görkemli bir oturma odası dekorasyonu oluşturmak mümkün. Örneğin bu şık ve sofistike oturma odasında küçük bir televizyon ünitesi kullanılmış ve hareket unsuru olarak TV'nin ardındaki duvar resmi öne çıkarılmış.
Kitaplardan asla vazgeçemeyen ve televizyonu hayatın ana eğlence unsuru haline getirmeyen okurlarımız için de son derece çağdaş ve sofistike televizyon ünteleri mevcut. Örneğin bu model kitaplıklı yapısıyla geniş bir kütüphane oluştururken aynı zamanda televizyonu nadiren kullanan ev sahipleri için de ideal çünkü üzerinde şehir manzarası bulunan sürgülü cam kapaklar sayesinde istenildiği zaman televizyonun üstü kapatılabiliyor ve TV ünitesi şehir manzaralı bir kütüphaneye dönüşüyor.
Sarı ve grinin o muhteşem dansıyla tasarlanan bu göz kamaştırıcı ve modern televizyon ünitesi ise hem sadeliği, hem modernliği, hem de gösterişli bir görkemi bir arada bulunduruyor. Üç farklı renk tonuyla modern bir kontrastın oluşturulduğu tasarımda kapalı ve açık raflar da fonksiyonel bir kullanım sağlıyor.