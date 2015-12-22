Eşsiz manzarasıyla muhteşem bir yamaç evi

Mimari bir yapının ne kadar güzel olduğu biraz da sizin neye ihtiyaç duyduğunuza bağlıdır. Siz ağaçların arasında, sessizlik ve huzur bulabileceğiniz bir ev ararken, şehrin en lüks binalarında göz alıcı daireler de bulsanız beğenmeyebilirsiniz. Gian Salis Architekt imzalı bu yapı muhteşem manzaralı bir yamaca kurulmuş masalsı bir ev. Lokasyonu ve yapı özellikleri ile sessizlik, huzur ve doğal ortam arayanların hayallerini süsleyebilecek bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Mükemmel bir manzaranın süslediği sade ve özgün yapısıyla “yamaç evi” konseptinin hakkını veren evi gelin bütün detayları ile inceleyelim.