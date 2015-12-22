Eşsiz manzarasıyla muhteşem bir yamaç evi

Mimari bir yapının ne kadar güzel olduğu biraz da sizin neye ihtiyaç duyduğunuza bağlıdır. Siz ağaçların arasında, sessizlik ve huzur bulabileceğiniz bir ev ararken, şehrin en lüks binalarında göz alıcı daireler de bulsanız beğenmeyebilirsiniz. Gian Salis Architekt imzalı bu yapı muhteşem manzaralı bir yamaca kurulmuş masalsı bir ev. Lokasyonu ve yapı özellikleri ile sessizlik, huzur ve doğal ortam arayanların hayallerini süsleyebilecek bu evi daha yakından görmek ister misiniz? Mükemmel bir manzaranın süslediği sade ve özgün yapısıyla “yamaç evi” konseptinin hakkını veren evi gelin bütün detayları ile inceleyelim.
Bir yamacın tepesinden yer yer orman ve evlerle kaplı bir alana bakan yapının ön ve yan cephelerinde geniş pencere ve kapılar kullanılmış. Böylesine muhteşem bir manzarayı ve gün ışığını en iyi şekilde değerlendiren cephelerin dışında ise beton ve ahşap ögeler kullanılmış. Evin her odasında tepenin manzarasının keyfini sürebilirsiniz.
Evin girişi içi yan cephede cam kapılar kullanılmış. Alt ve üst katta da girişi bulunan ev, sürgülü cam kapılar ile iç mekanı manzaranın kalbine yerleştirmiş. Beton paneller ile kaplanan dış cephe ve yine beton tavan sayesinde ev, beton mimarinin brütal havasını kazanmış. Bahçesi, terası, verandası, balkonu ve aydınlık odaları kafa dinlemek için ideal bir ev.
Evin yan cephesinde sadece alt katta bahçeye açılan bir kapı mevcut. Üst katta ise sürgülü kapılar yine giriş için kullanılabilir. Bütün kapı ve pencerelerde ahşap pervazlar kullanılarak evin beton mimarisine sıcak bir hava kazandırılmış. Farklı yüksekliklerde iki zemine oturan evin bahçesi de aynı şekilde katlı bir yapıda. Tamamen ağaç ve bitkilerle kaplı olan bahçe eve kusursuz bir yeşillik sağlıyor.
Beton mimari, giderek popüler olan ve modern mimari içerisinde sağlam yer edinmiş bir özellik. Özellikle natürel ve endüstriyel ögelerin buluşturulacağı yapılarda beton mimari ögeler sıkça kullanılıyor. Ham ve sade yapısıyla doğal bir görünümü olan beton, fikir olarak da brütal bir özellik sunuyor. Bu ev çatısız, beton tasarımı ve uygulaması ile modern bina tasarımına başarılı bir örnek. Beton tasarımın çıkışı ve kullanım alanları hakkında daha detaylı bilgi almak ve farklı örnekler görmek için “Beton dekor uygulamaları ile brütal tasarım örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Biri natürel, diğeri ham görünüme sahip olan bu iki öge birlikte kullanıldığı zaman dekorasyonlara kişilik kazandıran bir konsept oluşturuyor. Modern mimaride kullanımı oldukça popüler olan bu ikili bu evde başarılı bir şekilde uygulanmış. Duvara monte edilmiş beton basamakları ile fütüristik bir çizgisi de olan merdivenlerin, metal korkulukları ve ahşap pervazlar ile uyumu muhteşem.
Manzarayı en iyi şekilde değerlendirebilmek için evin neredeyse bütün cepheleri camekan olarak planlanmış. Bu kadar geniş camların kullanıldığı mekanlarda mutlaka sürgülü veya katlanır kapılara yer vermek gerekir. Aksi halde hem kullanımı, hem temizliği yorucu olacaktır. Bu evin bütün odaları geniş camlar sayesinde o kadar iyi aydınlatılıyor ki geceleri bile yıldızların ışığından faydalanabilirler.
Evin odaları içerisinde camekan özelliğin en cömertçe kullanıldığı oda burası. Üç cephesi de tamamen cam olan bu kış bahçesi olarak dizayn etmek için ideal. Odaya bir şömine veya kuzine soba ekleyip, birkaç da iskandinav mobilya atarak rüya gibi bir kış bahçesi dekore edebilirsiniz.
Evin bütün alanlarında olduğu gibi mutfakta da geniş pencereler kullanılmış. Yemek yapma keyfini doğayla buluşturan bu mimari ev sahiplerini mutfağa kilitleyecek gibi görünüyor. Tezgah ve ekipmanlarında modern mimari izlerini taşıyan mutfak geniş ve kullanışlı bir yapıya sahip.
Beton mimarinin evin her detayında bolca kullanıldığını rahatlıkla görebilirsiniz. Ahşap kapı ve pervazlar ile birkaç yüzey dışında neredeyse bütün ev beton mimarinin etkisinde.
Evin üst kattaki ön cephe odası, etrafı balkon ile çevrili ve yine camekan cepheli bir yapıya sahip. Bütün odalarını cömertçe doğa ile buluşturan ev, aydınlık ve ferah dekorları sevenler için muhteşem bir seçim.