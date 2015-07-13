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Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri

Gül Korkmaz Gül Korkmaz
CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
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Mutfak hiç kuşkusuz bir evin en önemli parçalarından biri. Her ne kadar yalnızca yemek hazırlamak için kullanılan odalar olmanın ötesinde işlevleri ve anlamları söz konusu olsa da onu önemli kılan şey elbette bu temel ihtiyacın karşılandığı, yemeğin hazırlandığı, yiyecek ve içeceklerin saklandığı oda olması hiç kuşkusuz. Mutfaksız bir ev özellikle bizimki gibi kültürlerde pek düşünülebilir bir şey değil elbette. Bir evde mutfağın bulunmaması, zorunlu yeme içme masraflarımızı katlamakla kalmaz, sevdiğimiz yiyecek ve içecekler sayesinde evde sürdüğümüz keyfi de azaltır, üstelik misafir ağırlamayı da tatsızlaştırırdı pek tabi ki.

Ancak modern yaşam ev dekorasyonlarını değiştirirken mutfak dekorasyonunu da oldukça değiştiriyor. Geniş aile sahneyi terk ettikçe küçük evler daha tercih edilir, daha pratik, sahibini daha az yoran meskenler olarak tercih konusu haline geliyor. Hele ki kalabalık şehirler için bu evlerin şehrin bütünü için de pratik ve verimli bir tercih olduğuna hiç kuşku yok. Hal böyle olunca ev dizaynında yeri ilk daralan ve daha pratik ve minimalist şekilde tasarlanan yerlerden başlıcası da mutfaklar. Bu onları ortadan ya da göz önünden kaldırmak bir yana, daha da göz önüne getiriyor, önemli ve ev tasarımının en dikkat edilmesi gereken unsurlarından biri haline getiriyor.

Açık mutfaklar

Balayı Evi Hoyran Wedre Country Houses Akdeniz Mutfak
Hoyran Wedre Country Houses

Balayı Evi

Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses
Hoyran Wedre Country Houses

“Stüdyo daire” ya da “açık mutfak” gibi ayrı bir oda olarak mutfağın ortadan kalktığı, salona, oturma odasına, genel yaşam alanına katıldığı örnekler daha popüler hale geliyor. Bir eve girer girmez mutfağı ile karşılandığınız örnekler az değil. Bu mutfağımızı yalnızca ev sahibine değil, misafire de görünür hale getiriyor. (Açık mutfaklarla ilgileniyorsanız daha önce sizinle paylaştığımız Açık mutfak nedir? Eksileri artıları nelerdir? isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)

Yer kazandıran pratik katkılar

Apartamento em Lisboa , Archimais Archimais Minimalist Mutfak
Archimais

Archimais
Archimais
Archimais

Böyle tercihlerin ev yaşamına getirdiği pratik katkılar da oldukça fazla. Yalnızca yer kazandırmakla kalmayıp, evde yaşayan için zaman ve enerji de kazandırdığı, mutfak işleri için ayrı bir mesaiden de kurtardığı bir gerçek.

Fonksiyonel tasarım

sandwich apartment, 池田雪絵大野俊治 一級建築士事務所 池田雪絵大野俊治 一級建築士事務所 Eklektik Mutfak
池田雪絵大野俊治　一級建築士事務所

池田雪絵大野俊治　一級建築士事務所
池田雪絵大野俊治　一級建築士事務所
池田雪絵大野俊治　一級建築士事務所

Zaman zaman evin mimarisinde mutfağa ayrılan yer neredeyse hiç yoktan yaratılmış gibi bile olabiliyor bu resimdeki gibi. Evin ayrı ve müstakil bir odası olmasındansa giderek daha dar bile olsa daha merkezi bir yerde durması, el altında (ya da bu resimdeki gibi hemen merdiven altında) olması daha çok tercih ediliyor.

Dolap mutfak

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Minimalist Mutfak
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Odaların arasına yerleşebilen mutfakları neredeyse bir dolaba çevirmek, mutfak dolabının yerini “dolap mutfak”ın alması bile mümkün hale geldi. Kapağını kapattığınızda görünmez hale gelecek bu mini mutfak örneği dar evlerde kendinize alan yaratmak için güzel bir çözüm. Resimdeki örnekse Escapefromsofa tarafından dizayn edilmiş. 

İstenildiğinde kapağı kapanarak görünmez olan mutfaklar

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Salonda duracak ve istediğiniz zaman kapısını kapayabileceğiniz bu mutfak örneği ise yerden tasarruf ettirdiği gibi bir şıklıkta katıyor. Üstelik mutfak tezgahına ayrılan payı pek de daraltmadan. Açık mutfağın getirdiği rahatlığın yanı sıra pek çok insan için en önemli dertlerinden biri kuşkusuz dağınıklığı. Mutfağı terk edip o dağınıklığı daha sonra toplamak üzere kendi haline bırakma şansınız pek olmuyor. Fotoğraftaki örnek ise mutfağın el altında olması, az yer tutması gibi avantajlarını koruyarak bu derde de çözüm sunuyor. Dağınıklığı görmek istemiyor ama toplamaya üşeniyorsanız yapmanız gereken şey basit: mutfağın kapağını kapatmak.

Duvara gömme sistemleri

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakMutfak Malzemeleri
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Küçük mutfak modelleri ve tasarımlarının çözmesi gereken başlıca mesele şu: Her ne kadar mutfağa ayrılan yeri azaltmak istesek de konforlu ve keyifli bir ev yaşantısı için mutfak gereçlerinden feragat etmek mantıklı bir çözüm değil. Hatta denilebilir ki modern hayatta mutfaklara, ayrı mutfak masalarına ayrılan yer azalırken mutfak aletlerinin sayısı azalmak bir yana artıyor ve çeşitleniyor. Geçmişte elde yıkanan bulaşıklar bulaşık makinesine giriyor, fırına mikrodalga ekleniyor, türk kahvemizi pişirmeyi bile aletlere bırakıyoruz. Ankastre, yani bu aletlerin mutfak dizaynına entegre edildiği mutfak dizaynlarına yol açan da bu gelişme. Tabi bu entegrasyonda fırın gibi mutfak aletleri pratik tasarımlarla artık işlevlerinden pek bir şey yitirmeden daha az yer kaplayabiliyor.

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Hem pratik hem de şık

Pop-up kitchen PIA - Web (KL458SIAAZ) Dizzconcept Küçük Mutfak
Dizzconcept

Pop-up kitchen PIA – Web (KL458SIAAZ)

Dizzconcept
Dizzconcept
Dizzconcept

Aletlerin küçülmesi işin elbette sadece bir tarafı ve kendi başına pek bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ihtiyaç duyduğumuz tüm aletleri bir araya getirecek, gerekli tüm işlevlere sahip, herşeyi elimizin altında bulabileceğimiz bütünlüklü, akılcı tasarımlar. Böyle tasarımlar pratik olmalarının yanı sıra son derece şık da görünebiliyor. Tava gibi mutfak gereçlerini asmak anneannelerimizin de kullandığı eski bir çözüm. Fotoğraftaki tasarımda ise neredeyse bir süsleme havası kazanmamış mı? Bunun gibi tasarımlarda “mutfak” konsepti bir odadan çok bir dolap takımına dönüşüyor. İster ayrı bir oda olarak kullanın isterseniz salonun ya da oturma odasının ya da stüdyo dairenin bir parçası olarak.

Şık ve pratik çözümler

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Dediğimiz gibi mutfaklara oda olarak ayrılan yer her ne kadar azalsa da mutfak aletlerinin, buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların önemini yitirdiğini söyleyemeyiz, hatta tam aksine daha değerli hale geliyorlar. Üstelik her şey her zaman küçülmüyor. Tıpkı televizyonlarımız gibi buzdolaplarının da yeni işlevler kazanırken genişlediğini söylemek mümkün mesela. Madem öyle neden televizyonun yanında yerini almasın? Hem bir film ya da maç izlerken, yahut oyun oynarken kim buzdolabını elinin altında istemez? Bunun için fotoğrafta gördüğünüz gibi gayet şık ve pratik çözümler var. Aslında bir bakıma mutfağa giderek daha az yer ayırdığımızı söylemek doğru değil, tam aksine belki de genişletiyoruz ayırdığımız yeri. Daha doğrusu, mutfağı evin tümüne yayılan bir konsepte çeviriyoruz giderek.

Hem tezgâh hem yemek masası

Loft z intensywną czerwienią , Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom Endüstriyel Mutfak
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom
Pracownia Architektury Wnętrz Decoroom

Bu doğru şekilde yapıldığında mutfağı daha pratik hale getirmekle kalmıyor, evleri de daha şık bir hale getiriyor. Üstelik mutfak masası gibi kimi öğelerden de vazgeçmemiz gerekmiyor. Onları da daha işlevli hale getirebiliyoruz. Fotoğrafta hem mutfak tezgahı hem kahvaltı masası hem de çalışma masası olarak kullanılabilecek bu örnek, minimalist mutfak tasarımı ile beraber son derece şık durmuyor mu? Buzdolabını da televizyonun yanına yahut başka bir yere aldığımıza göre oldukça yeterli, üstelik son derece pratik. Eve de kendi başına şıklık kazandırıyor. Görünmemesini değil, görünmesini isteyeceğiniz bir mutfak bu.

Pencere pervazından mutfak tezgâhına

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS Minimalist Mutfak
Studio LS

Studio LS
Studio LS
Studio LS

Küçük mutfak modelleri ve tasarımları için en önemli noktalardan birisi, modern ve daha küçük evler için de önemli noktalardan birisiyle aslında aynı: Yer kazanırken pratik kimi çözümlerle evin çeşitli köşelerine ve öğelerine yeni işlevler kazandırmak. Örneğin neden pencere pervazları bir mutfak tezgahına ya da masaya dönüşmesin? Bu pratik çözüm yer kazandırmakla kalmıyor, hem mutfak tezgahı ya da masaya hem de pencereye estetik kazandırıyor. Dışarıya bakmak varken kim duvara bakan bir mutfak tezgahını tercih eder ki? Penceremiz de böylece daha fazla anlam ve değer kazanıyor. Üstelik küçük mutfakların yarattığı bir sıkıntı varsa o da yemek yaparken kullandığımız tezgah alanlarının daralması. Pervazı tezgaha çevirmek hem bunun için mükemmel bir çözüm hem de neredeyse fazladan hiç yer istemiyor.

İşlevsel aksesuarlar

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de MutfakDepo & Kiler
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

Mutfaklar ne kadar iyi tasarlanırsa tasarlansın, giren çıkan şeylerin çok olduğu, koymak istediklerimizin hiç bitmediği yerler. Kavanozları, kutuları, ıvırı zıvırı eksik olmayan, sürekli artan, evin belki de en çok ayrıntıya ihtiyaç duyduğumuz yeri. Neyse ki bunun için üretilen pratik çözümler de az değil. Fotoğrafta kavanozlar için yapılmış ve tezgaha ekleyiverdiğiniz aparat gibi ufak tefek ayrıntılarla yalnızca yer kazanmış olmaz, aynı zamanda mutfağınızı kendi kullanımınıza göre kişiselleştirebilirsiniz.

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Küçük mutfaklar için sizin de pratik çözüm önerileriniz varsa yorum kısmında ekleyebilirsiniz?

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