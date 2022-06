Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri

Dediğimiz gibi mutfaklara oda olarak ayrılan yer her ne kadar azalsa da mutfak aletlerinin, buzdolabı, fırın gibi beyaz eşyaların önemini yitirdiğini söyleyemeyiz, hatta tam aksine daha değerli hale geliyorlar. Üstelik her şey her zaman küçülmüyor. Tıpkı televizyonlarımız gibi buzdolaplarının da yeni işlevler kazanırken genişlediğini söylemek mümkün mesela. Madem öyle neden televizyonun yanında yerini almasın? Hem bir film ya da maç izlerken, yahut oyun oynarken kim buzdolabını elinin altında istemez? Bunun için fotoğrafta gördüğünüz gibi gayet şık ve pratik çözümler var. Aslında bir bakıma mutfağa giderek daha az yer ayırdığımızı söylemek doğru değil, tam aksine belki de genişletiyoruz ayırdığımız yeri. Daha doğrusu, mutfağı evin tümüne yayılan bir konsepte çeviriyoruz giderek.