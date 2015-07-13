Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri

Mutfak hiç kuşkusuz bir evin en önemli parçalarından biri. Her ne kadar yalnızca yemek hazırlamak için kullanılan odalar olmanın ötesinde işlevleri ve anlamları söz konusu olsa da onu önemli kılan şey elbette bu temel ihtiyacın karşılandığı, yemeğin hazırlandığı, yiyecek ve içeceklerin saklandığı oda olması hiç kuşkusuz. Mutfaksız bir ev özellikle bizimki gibi kültürlerde pek düşünülebilir bir şey değil elbette. Bir evde mutfağın bulunmaması, zorunlu yeme içme masraflarımızı katlamakla kalmaz, sevdiğimiz yiyecek ve içecekler sayesinde evde sürdüğümüz keyfi de azaltır, üstelik misafir ağırlamayı da tatsızlaştırırdı pek tabi ki.

Ancak modern yaşam ev dekorasyonlarını değiştirirken mutfak dekorasyonunu da oldukça değiştiriyor. Geniş aile sahneyi terk ettikçe küçük evler daha tercih edilir, daha pratik, sahibini daha az yoran meskenler olarak tercih konusu haline geliyor. Hele ki kalabalık şehirler için bu evlerin şehrin bütünü için de pratik ve verimli bir tercih olduğuna hiç kuşku yok. Hal böyle olunca ev dizaynında yeri ilk daralan ve daha pratik ve minimalist şekilde tasarlanan yerlerden başlıcası da mutfaklar. Bu onları ortadan ya da göz önünden kaldırmak bir yana, daha da göz önüne getiriyor, önemli ve ev tasarımının en dikkat edilmesi gereken unsurlarından biri haline getiriyor.