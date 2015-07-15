Rahatlık, ferahlık ve konfor sunan yatak odası dekorasyonları

Evin elbette her odasının işlevi var ve hangisinin en önemli olduğunu tartışmak pek anlamlı değil. Fakat şurası bir gerçek ki “başımızı sokacak bir yer”e sahip olmak, dış dünyadan sığınıp güvenle uyacağımız bir yere sahip olmak anlamına geliyor. Evler bize bu mahremiyeti sağlarken ev içinde en mahrem olan yerler de yatak odalarımız. Yalnızca eşlerimiz ya da partnerlerimizle paylaştığımız ve kendimize ayırdığımız bu odalarda kendimizi rahat, güvende ve huzurlu hissetmemiz evimizin ve hatta dünyanın herhangi bir yerinde rahat hissetmemizden çok daha önemli.
(Yatak odalarında yumuşak ve romantik bir atmosfer yaratmak için Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)
Elbette yatak odasında yakalanacak ferahlığın tek yolu beyaz renkler ya da geniş boşluklar değil. Kişiden kişiye ferahlık ve rahatlık hissini sağlamanın yolları değişiyor. Yatak başının sade resimlerle ve aksesuarla süslendiği bu yatak odası takımının konforlu ve şık görünümü de sizin aradığınız rahatlık olabilir. Yatağın ayak ucuna iliştirilen ve markiz denilen çok amaçlı ufak oturma modülleri de yatağın konforunu yatak odasına yaymanın eski bir yolu. 18. Yüzyılda Fransız rokoko üslubuyla ortaya çıkmış ve o zamandan beri lüks otellerin vazgeçilmezi olan markizlerin bu örnekteki gibi modern tasarımları da son yıllarda yeniden moda oluyor. Ağırbaşlı renk tercihleri de bu markiz tercihini destekleyerek yatak odasına lüks bir hava katıyor.
Duvarlarla ayrılmamış geniş mekanları farklı yaşam alanlarına bölmenin en pratik ve estetik yollarından biri de perdeler. Tavandan yere inen ve odayı şekillendirmek için kavisli kornişlerle desteklenen bu basit ama göz dolduran aparatlarla en baş edilemez gelen geniş alanları bile canlandırmak mümkün. Resimdeki harika dizaynda uyku bölümünün beyaz rengin dinlendiriciliği ile bu şekilde diğer yaşam alanlarından ayrıldığını görüyoruz. Dekorasyondaki sadelik de uyku alanını sadece uyumaya ayırmak üzere akıllı bir tercihin göstergesi. Böylece dolaplar, komodinler, şifonyerlere boğulmadan ferah ve deliksiz bir uyku ortamı sağlanmak istenmiş.
Yatak odasındaki huzur, sakinlik ve düzen tüm hayatımızı etkileyeceği düşüncesi ile tasarlanmış bu yatak odasında da beyazın hakimiyeti bizi şaşırtmıyor. Yerlerin beyaz ahşap seçilmesi ferahlık ve rahatlık hissini verirken, yatağın ve yatak başının beyazlığı temiz, tasasız ve rahat bir uykuyu vaad ediyor. Yer ve yatakla uyumlu eskitme duvarların tekdüzeliğini duvara ve odaya renk katmak için tasarlanmış tavandan yeri inen gri pano amacına hizmet ediyor. Pano ile elde edilen hareketlilik nevresim takımı ve yatak başının iki yanındaki kahverengi lambalarla sağlanarak devam ediyor.
Tasarım ve dekorasyondaki cesur seçimlerin karşılığını layıkıyla bulduğu başka bir örnekle karşı karşıyayız. Sönmez Mobilya tarafından tasarlanan bu dekorayonda yatağın yanındaki iki duvarın siyaha boyanması, duvarların tam karşısındaki geniş pencerelerden gelecek güneş ışınlarının kırılmasını ve daha raht bir uyku ortamının oluşmasını sağlıyor. Beyaz tavanın siyah spor kirişlerle ayrılması ve aydınlanmanın başları ayarlanabilir krom lambalardan seçilmesi odanın genç havasını pekiştiriyor. Yatağın ucuna konmuş tarçın rengi üçlü koltuk odaya renk getirirken yatak takımı, yatak başı ve küçük yazı masası bu harmoniyi tamamlıyor.
Yatak ile oturma takımı ve diğer eşyaların buluşmasının başka nedenleri ve yolları da var. Yer kısıtlılığı bunlardan biri. Bu örnekte yatak odası ile oturma odası bir televizyon dolabı ile ayrılarak dar bir alanda oldukça konforlu bir yaşam bir yaşam alanı sağlanmış. Günümüzde pek çok kişinin yatağında aradığı konfor yalıtılmış bir uykudan çok yatarken bir şeyler izleyebilmeyi içeriyor. Bu modern örnekte dar bir alanı çok amaçlı kullanmak için iyi bir çözüm sunulduğu gibi tek bir televizyonu çevirerek hem yatak odası televizyonu hem de oturma odası televizyonu olarak kullanma şansını yakalıyor, oturma odanızda olduğu kadar yatağınızda da film keyfi yapabiliyorsunuz.
Yatak odasına ayrılan kısıtlı alan, çoğu zaman hareket kabiliyetini engellese de bu iç dizayn örneğinde yer sıkıntısından doğan problemlerin minimize edildiğini görüyoruz. Yatağı duvara dayamak zorunluluğu sağlık açısından da çok elverişli olmasa da tasarımcı bu handikapın önüne yatak ile duvarın birleştiği yerlere yastıklar koyarak geçmiş. Bu yastıklar, aynı zamanda yatağın divan olarak da rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Yatağın duvara dayalı tarafında yastık ve duvarların aynı renk olması bakanlara yatağın duvara dayalı olmadığı izlenimini verip yastıkları görünmez kılıyor. Yatak kenarında duvar rengi ile işbirliğine giden tasarım, yatak başında ise sarı renk boya ve devamlılığı kıran ahşap kaplamalarla farkındalık yaratıyor. Yan duvarın, yatağın, yastıkların ve perdelerin renklerindeki uyum huzur verirken, yatağın yanındaki ve camın tam karşısındaki pencere vitrin odanın aydınlık havasını pekiştiriyor.
Kısıtlı alan içerisinde odaya hareket alanı kazandırmanın ve dizaynı renklendirmenin bir başka yolu ise yatağı ranza sistemindeki gibi tavana doğru yükseltmek. Gençler ve çocuklar için odalarının yalnızca yatmak için önemli olmadığını, aynı zamanda da kendilerini buldukları ve geliştirdikleri yaşam olanları olduğunu biliyoruz. Onlara yeterli hareket alanı kazandırmak bunun için de önemli. Fotoğraftaki örnekte yatak dolapların üzerinde yükseltilerek hem çalışma masası için hem de odanın geri kalanı için daha geniş bir yer ayrılması mümkün olmuş. Bu şekilde uyku saatleri dışında odada geçirilecek zamana yapılan katkının yanı sıra, uyku zamanı da genç için yaşam alanı olan bu odadan kendisini yalıtma olanağı da sağlanmış. Yani yalnızca yer kısıtlılığının yol açtığı zorunluluk nedeniyle değil, bu katmanlılığı sağladığı için de yerimiz geniş bile olsa tercih edilebilecek bir tasarım sunulmuş.
Yatağın yukarıya yerleştirildiği oda tasarımları elbette sadece gençler ve çocuklar için değil. Kompakt mobilya setlerine ve oda tasarımlarına herkes ihtiyaç duyuyor. Gerek pratik kolaylıkları gerekse yer kazandıran özellikleri nedeniyle. Bu fotoğraftaki örnek bu ihtiyacın karşılanması konusundaki en cesur ve yenilikçi örneklerden biri. Dar bir alanda oldukça geniş bir yaşam alanı kazanıyor ve şıklıkla konforu bir araya getiriyorsunuz. Mor renginin asaleti, entelektüel faaliyetleri tetikleyici özelliği ve beyaz rengin dinlendirici niteliği hem çalışma ortamı hem yatak odası hem de oturma bölümü olan bu kompakt yaşam alanını daha ferah gösteriyor. Aynı zamanda yatak bir kez daha yaşam alanınızın üzerinde yerleşerek size huzurlu bir uyku deneyimi sunuyor. Her ne kadar evlerimiz vahşi doğa değilse de yukarıda uyumanın getireceği psikolojik rahatlığı küçüksememek gerek.
Elbette uyku için yalıtım sağlamanın yegane yolu yatağı odadan yükseltmek değil. Eğer incelediğimiz ilk örnekteki gibi uykuya ayıracağınız ferah bir alan yoksa ve yatağınızı diğer tüm eşyalardan ayrı tutmanız mümkün değilse bu yaratıcı, basit ve pratik çözüm size tüm çevrenizden kendinizi yalıtmayı başarabileceğiniz bir uyku ortamı sağlayabilir. Uzmanlar karanlığın da uyku hijyeni açısından önemli olduğunu vurgular. Bu basit uyku kabini size bunu sağlamakta da yardımcı oluyor. Kedilerin kıvrılıp uyumak ya da dinlenmek için kartondan bile olsa gördükleri kutuların içlerine çekildiklerini görmüşsündür. Siz de uyumak ya da dinlenmek için dev bir kedi gibi sizin için tasarlanmış bu “kutu”nun içine çekilebilir ve kafanızı boşaltarak huzurlu bir uyku çekebilirsiniz.
Eğer yatak odanızda sade olduğu kadar kendine has bir tasarım, alışıldık karyola ve yatak başları dışında bir şey arıyorsanız bu sade olduğu kadar yaratıcı dizayn tam size göre. Doğunun Paris’i olarak anılan ve bir liman kenti de olan Beyrut’ta tahta yük taşıma paletlerinin ev dizaynında kullanılması oldukça yaygın. Evin her köşesinde televizyon sehpasından kitaplığa kadar kullanılan bu paletler, sıklıkla bu fotoğraftaki gibi karyola ve yatak başı olarak da kullanılıyor. Son derece basit ve sade olmasına rağmen alışılmışın dışında bir şıklık sağladığı, bu yüzden de yatak odanıza kendine bir has bir hava kattığı kesin. Üstelik hafiflikleri taşınırken bir avantaj. Bu tasarımla modern evlerde giderek daha az görülen tahta da kendine yeniden yer buluyor ve doğallığı yeniden yatak odanıza taşıyor.