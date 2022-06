Rahatlık, ferahlık ve konfor sunan yatak odası dekorasyonları

Eğer yatak odanızda sade olduğu kadar kendine has bir tasarım, alışıldık karyola ve yatak başları dışında bir şey arıyorsanız bu sade olduğu kadar yaratıcı dizayn tam size göre. Doğunun Paris’i olarak anılan ve bir liman kenti de olan Beyrut’ta tahta yük taşıma paletlerinin ev dizaynında kullanılması oldukça yaygın. Evin her köşesinde televizyon sehpasından kitaplığa kadar kullanılan bu paletler, sıklıkla bu fotoğraftaki gibi karyola ve yatak başı olarak da kullanılıyor. Son derece basit ve sade olmasına rağmen alışılmışın dışında bir şıklık sağladığı, bu yüzden de yatak odanıza kendine bir has bir hava kattığı kesin. Üstelik hafiflikleri taşınırken bir avantaj. Bu tasarımla modern evlerde giderek daha az görülen tahta da kendine yeniden yer buluyor ve doğallığı yeniden yatak odanıza taşıyor.