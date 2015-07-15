Rahatlık, ferahlık ve konfor sunan yatak odası dekorasyonları

Evin elbette her odasının işlevi var ve hangisinin en önemli olduğunu tartışmak pek anlamlı değil. Fakat şurası bir gerçek ki “başımızı sokacak bir yer”e sahip olmak, dış dünyadan sığınıp güvenle uyacağımız bir yere sahip olmak anlamına geliyor. Evler bize bu mahremiyeti sağlarken ev içinde en mahrem olan yerler de yatak odalarımız. Yalnızca eşlerimiz ya da partnerlerimizle paylaştığımız ve kendimize ayırdığımız bu odalarda kendimizi rahat, güvende ve huzurlu hissetmemiz evimizin ve hatta dünyanın herhangi bir yerinde rahat hissetmemizden çok daha önemli.

(Yatak odalarında yumuşak ve romantik bir atmosfer yaratmak için Köşesiz yataklar, romantik uykular isimli yazımıza da göz atabilirsiniz.)