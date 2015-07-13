Evlerin havasını değiştirecek ilginç dekorasyon fikirleri

Farklı ve ilginç dekorasyonlar için her zaman sıra dışı ve şaşırtıcı aksesuar ve mobilyalara da ihtiyacımız vardır. Bu mobilyalara kusursuz bir örnek teşkil edebilecek olan bu kahve kupası şeklindeki koltuk da oturma odalarını canlandırıp hareketlendirebilecek, pozitif enerjisi yüksek, neşeli ve ilgi çekici ürünlerden biri.

Bunun gibi sıra dışı aksesuar ve mobilyalar ilginizi çekiyorsa Sıradışı yerli mobilya modelleri isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.