Evlerin havasını değiştirecek ilginç dekorasyon fikirleri

Evlerimizdeki yaşam alanlarımızı dekore ederken hepimiz genellikle sıradanlıktan kaçmak ve sıra dışı fikirler üretmek için uğraşıyoruz. Elbette sıradan ve tekdüze olmayan tasarım fikirleri evlerimize ve odalarımıza modern bir hava katıyor. Üstelik kişisel özelliklerimizi de bu ezber bozan, sıra dışı tasarım ve uygulamalar sayesinde yaşam alanlarımıza yansıtabiliyoruz. Ancak elbette hepimizin bildiği gibi sıra dışı olmakla abartılı olmak arasında da ince bir çizgi var ve bu çizgi dekorasyon ve iç mimari uygulamaları için de geçerli. Dekorasyonda sıra dışı ve ilginç fikirlerin evlerinize ışık katması, onları canlandırması, hareketlendirmesi, daha estetik hale getirmesi için de bu tasarım uygulamalarının ilginç oldukları kadar da göze batmayan bir sadeliğe sahip olmaları gerekiyor. Aksi halde absürt tasarım uygulamalarına dönüşebilir ve mekânı güzelleştirmek ve daha da şık bir hale getirmek yerine tüm tasarımın odağını kendilerine kaydırabilir ve hatta bazı durumlarda mekânı komik bir hale bile sokabilirler. İşte bu yüzden dekorasyonda ilginç fikirler bir yandan oldukça işlevli, fonksiyonel, şık ve dikkat çekici olabileceği gibi, dikkatli ve özenli bir şekilde, ayrıntılara önem vererek dizayn edilmeli. Evinizin havasını değiştirirken aynı zamanda da fonksiyonel olarak hayatınızı kolaylaştıran ve hem dikkat çekici hem de göze batmayan bir niteliğe sahip olmayı başaran ilginç dekorasyon fikirlerinden bazı örnekleri aşağıda derledik.
Yine küçük evlerde, stüdyo dairelerde ya da az odalı evlerde uygulanabilecek ilginç ve bir o kadar da estetik ve fonksiyonel tasarım fikriyle karşı karşıyayız. Loft tarzı yüksek tavanlı ama tek odalı mekânlarda uygulanabilecek bu tasarım fikri hem oda sayısını arttırıyor hem de mekânı boğmadan alanı çoğaltıyor ve ferahlatıyor. Geniş salonun içine yerleştirilmiş küçük bir odayla ayrı bir oda yaratıldığı gibi, bu odanın üstüne yatak odası kurularak aşağı katta bir kalabalık yaratmadan ve alanı daha fazla daraltmadan harika bir yatak odası yaratılmış.
SK Architectural Visualization tarafından tasarlanan bu uygulama, oda bölmelerinde çığır açan bir dizayn olma niteliği taşıyor. Geniş bir salonu ikiye bölmek için kullanılan bu uygulama siyah renk seçimi ve odaların tarzına uygun yapısıyla karizmatik ve havalı bir atmosfer yaratıyor. Duvar gibi yerden tavana kadar uzanması ama açık alan gibi tamamen kapalı ve ayrı bir bölme yaratmaması da hem ferahlık sağlayan hem de odaları boğup daraltmayan önemli ve incelikle düşünülmüş bir ayrıntı.
Yer yatağında uyuma keyfinin bir başka olduğunu çoğumuz biliyoruz zaten. Eskilerden kalan yer yatağı konseptini modern dekorasyon anlayışlarıyla birleştirmek artık mümkün, üstelik çok da basit ve ucuz yöntemlerle. Ahşap taşıma paletlerinden yenilenip birleştirilerek yapılabilecek olan bu yer yatağı ünitesi, yatak başından baza öğesine kadar her şeyiyle modern bir yatak odası oluşturmak için ideal bir ürün. Hem yer yatağı konforunu hem de ahşap estetiğini bir araya getiren bu ilginç tasarım aynı zamanda büyük paralar harcamadan da modern ve ezber bozan dekorasyonlar yaratmanın mümkün olduğunu kanıtlamasıyla da dikkat çekiyor elbette.
GKHNERDGN İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu sıra dışı banyo önce renkleriyle ilgimizi çekiyor kuşkusuz. Siyahın, özellikle de mat siyahın banyo ve tuvalet tasarımlarında kullanılması pek yaygın bir iç mimari uygulaması değil elbette. Ama bu banyoda asıl ilgi çekici olan unsur lavabo ünitesinin şekli ve dokusu. Bir varil gibi silindirik bir şekilde uzanan lavabonun şimdiye kadar gördüğümüz tüm lavabolardan farklı bir havası olduğu kesin. Bu yarattığı atmosfer de renk seçimiyle birleşerek öne çıkan bir dekorasyon ve tasarım yaratmayı başarıyor.
Mutfaklarda en çok yer kaplayan ve nereye koyacağımızı bilemediğimiz şeyler baharat kavanozlarıdır elbette. Bazen onlara ayrı bir çekmece ayırırız, bazense çok kullandıklarımızı mutfak tezgâhının üzerinde tutarız çünkü el altında olmaları yemek yaparken her zaman hayatımızı kolaylaştırır. İşte hem ilginç ve sıra dışı hem de işlevsel tasarım fikirlerinden biri de mutfaklardaki üst dolaplara monte edilebilen bu baharat rafları. Mutfak dolaplarını ya da büyük rafları işgal etmeden dolaplara ekleyebileceğiniz bu yer kaplamayan baharatlık raflar hem estetik açıdan istediğiniz renklerde ve farklı tasarımlarla mutfağınızı güzelleştirecek hem de baharatların her zaman tezgâhınızda kalabalık yaratmadan elinizin altında kalmasını sağlayacak.
Ezber bozan tasarımlardan biri de resimde gördüğümüz bu kutu gibi yatak ünitesi. Yatak denilince akla baza, yatak ve yatak başı geliyor doğal olarak. Ama bu tasarımda simsiyah koca bir kutunun içine yerleştirilmiş sıra dışı ve oldukça dikkat çekici bir yatakla karşılaşıyoruz. Bu enteresan tasarım uygulaması birkaç farklı açıdan dikkat çekiyor: Birincisi, küçük evlerde, mesela stüdyo dairelerde ya da tek odalı evlerde yatak bölümünü oturma ya da çalışma alanından ayırmak için harika bir fikir olma niteliği taşıyor bu tasarım. İkincisi ezber bozan tasarımıyla dikkat çekmeyi başarırken odayı basitleştirmeyen nitelikli bir tasarım olma özelliğini de koruyor. Ve son olarak, sağlıklı bir uyku için tasarlanmış olan bu ilginç yatak ünitesinin siyah olmasının elbette estetik kaygılar dışında da bir sebebi var: Karanlığın ve dolayısıyla daha deliksiz ve sağlıklı bir uykunun sağlanması.
Serender Ahşap imzalı ürünlerden biri olan bu ahşap merdiven de hem evlerde hem de iş yerlerinde kullanılabilecek türden ilginç dekorasyon fikirlerinden biri. Doğal dokusuyla kütüklerin üst üste dizilmesiyle kendiliğinden oluşmuş bir merdiven görünümü kazandırılmış bu merdiven uygulaması, az yer işgal etmesiyle de geniş yer kaplayan merdiven ünitelerini işlevsel açıdan da geride bırakıyor.
Group Enerji Yapı Dekorasyon tarafından üretilen ve tasarlanan bu duvar panelleri, duvar dekorasyonlarında kullanılan ve son zamanlarda giderek yayılan ilginç ve yeni fikirlerden biri. Hem iş yerlerinde hem de evlerin herhangi bir odasında kullanılabilecek olan bu 3D duvar panelleri sayesinde yaşam alanları hem hareketleniyor hem de modern bir tasarıma kavuşuyor.
Farklı ve ilginç dekorasyonlar için her zaman sıra dışı ve şaşırtıcı aksesuar ve mobilyalara da ihtiyacımız vardır. Bu mobilyalara kusursuz bir örnek teşkil edebilecek olan bu kahve kupası şeklindeki koltuk da oturma odalarını canlandırıp hareketlendirebilecek, pozitif enerjisi yüksek, neşeli ve ilgi çekici ürünlerden biri.
Bunun gibi sıra dışı aksesuar ve mobilyalar ilginizi çekiyorsa Sıradışı yerli mobilya modelleri isimli yazımıza da göz gezdirebilirsiniz.
Yatak odalarını güzelleştirmek için pek çok farklı dekorasyon yöntemi kullanılıyor elbette. Ama genellikle bu yöntemlerin hepsi yatağın etrafında şekillenen yatak odası aksesuarlarıyla çeşitlenen dekorasyon uygulamaları oluyor. Resimde de gördüğümüz bu örnekte ise yatak odasının içine adeta ayrı bir oturma odası yerleştirilerek yaşam alanının fonksiyonelliği arttırılarak şık bir görüntü elde edilmiş. Yatak kısmının ön tarafına odayı boğmayacak ve tamamen kapalı olmayan bir bölme tasarlanarak ön tarafta manzaraya karşı bir oturma bölümü dizayn edilen bu tasarım, büyük yatak odaları için hem ilginç hem sıra dışı hem de kullanışlı bir dekorasyon örneği olma niteliği taşıyor.