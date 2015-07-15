Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler

Küçük evlerde yer kazanmanın yollarından biri yatağı ranza sistemlerindeki gibi yüksekte konumlandırmak. Yukarıdaki kompakt mobilya setinde olduğu gibi bu genç odasında da böyle bir çözüme gidilmiş. Gençler ve çocuklar için yatak odaları yalnızca yatmak için kullanılan değil kendilerine ait bir mekan olduğundan, onlara olabildiğince geniş bir alan sunmaya çalışmak daha da önemli. Bu örnekte dolapların üzerine yerleştirilen yatakla hem çalışma masasının yeri genişletilmiş, hem de bolca dolabın yanı sıra odada hareket alanı sağlanmış. Üstelik uyku zamanı yerleşilen yatak da odanın geri kalanından görece ayrılarak bir bakıma yaşam olanı olan odanın içinde ayrıca bir yatak odası sunulmuş. Bu açıdan ne kadar yeterli yer olsa bile tercih edilebilecek bu çözüm, çocuklu aileler için daha küçük evlerde rahat etmeyi sağlayacak mükemmel bir çözüm.