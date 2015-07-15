Küçük ev dekorasyonları için küçüklü büyüklü fikirler

Modern yaşam ve şehir hayatı bizi daha pratik olmaya yönlendirirken ev dekorasyonlarını da değiştiriyor. Gerek zaman kazanmak için pratik olma ihtiyacından, gerek ekonomik nedenlerin zorlamasından gerekse cemiyet hayatının değişiminden artık her zaman evin büyük olanı makbul değil. Geniş aileler evleri az çocuklu ya da çocuksuz çiftlere ve bekarlara bıraktıkça daha pratik, sahibini daha az uğraştıran küçük evler tercih konusu haline geliyor. Hele ki kalabalık şehirler için bu evlerin şehrin bütünü için de pratik ve verimli, başka sosyal mekanlar için yer açan bir tercih olduğuna hiç kuşku yok. Bu durum evlerin içinde alışıldık oda bölümlemelerini ve oda tasarımlarındaki klasik kimi çizgileri de değişmeye zorluyor. Farklı odaların bir araya gelmesi, bir odanın farklı şekillerde işlevlendirilmesi, kompakt mobilya setleri, uykudan yemek yapmaya kadar evde gerçekleştirilen işler için pratik çözümler tasarımın başlıca konusu halini alıyor, minimalizm hakim çizgi halini alıyor.
Giderek popülerleşen ve on yıl öncesine göre çok daha sık karşılaştığımız bir mekan çözümü L koltuk takımları ya da köşe takımları. Geniş alanlarda bolca oturacak yer yaratmaya yaradığı kadar iyi kullanıldığında buradaki gibi çok küçük alanlarda iki kanepe ile asla yapamayacağınız birlikte oturacak mekanlar yaratmaya olanak sunarken, minicik köşeleri göze hoş görünen mekanlara çevirebiliyor.
Bir odada iki ayrı oda yaratmanın bir örneği bu fotoğrafta. Kütüphane ya da televizyon dolabı ile bir odayı ikiye bölmek alan yaratmak için uygulanan en basit çözümlerden biri. Bu örnekte yatak odası ile oturma odası bir televizyon dolabı ile ayrılarak dar bir alanda oldukça konforlu bir yaşam bir yaşam alanı sağlanmış. Dar bir alanın çok amaçlı kullanımı için iyi bir model sunulan bu örnekte dijital çağ ile birlikte değişen alışkınlarımıza da hitap ediliyor. Zira artık pek çok insan yatak odalarına da teknoloji taşıyor. Yatak odasında aranan konfor bazen sessizlikten ziyade yattığı yerden film keyfi yapabilmek. Fotoğraftaki odada yatak bölümü ile oturma bölümü arasındaki televizyonu çevirerek bir filmin tadını çıkarma olanağını iki tarafta da buluyorsunuz.
Evler daha küçük yaşam alanları halini aldıkça kompakt mobilya setlerine duyulan ihtiyaç da artıyor ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik oldukça yaratıcı fikir ve tasarım ortaya çıkıyor. Fakat birçok işleve aynı anda cevap veren mobilyaların kullanışlı oldukları kadar göze de hitap ettiklerini söylemek güç. Resimdeki kompakt takımda ise zorun başarıldığını görüyoruz. Hem çalışma ortamı hem yatak odası hem de oturma bölümü sunan bu kompakt yaşam alanı, oldukça işlevsel dizayn edildiği gibi renklere ve ayrıntılara gösterdiği özenle göze de alıcı geliyor. Mor renginin asaleti, entelektüel faaliyetleri tetikleyici özelliği ve beyaz rengin dinlendirici niteliği tasarımı ferah da gösteriyor.
Küçük evlerde yer kazanmanın yollarından biri yatağı ranza sistemlerindeki gibi yüksekte konumlandırmak. Yukarıdaki kompakt mobilya setinde olduğu gibi bu genç odasında da böyle bir çözüme gidilmiş. Gençler ve çocuklar için yatak odaları yalnızca yatmak için kullanılan değil kendilerine ait bir mekan olduğundan, onlara olabildiğince geniş bir alan sunmaya çalışmak daha da önemli. Bu örnekte dolapların üzerine yerleştirilen yatakla hem çalışma masasının yeri genişletilmiş, hem de bolca dolabın yanı sıra odada hareket alanı sağlanmış. Üstelik uyku zamanı yerleşilen yatak da odanın geri kalanından görece ayrılarak bir bakıma yaşam olanı olan odanın içinde ayrıca bir yatak odası sunulmuş. Bu açıdan ne kadar yeterli yer olsa bile tercih edilebilecek bu çözüm, çocuklu aileler için daha küçük evlerde rahat etmeyi sağlayacak mükemmel bir çözüm.
Tıpkı yukarıdaki gibi bu mobilya da çocuk odasında yer kazandırmakla kalmıyor, çocuğun ödevlerini yapacağını çalışma alanı ile uykusunu çekeceği yatak alanını birbirinden ayırarak odaya derinlik kazandırıyor. Oda Tasarım tarafından hazırlanan bu takım da yine bir mobilya ile birden çok işlevi görmeyi sağlayan modern yaratıcı tasarımın örneklerinden biri. Üstelik çocukların hem çocuk parkına andırır görünümü hem renkleri ile işlevsel olmanın yanı sıra çocukların ilgisini çekip seveceği ve sahipleneceği bir tasarım sunulmuş.
Tabi dar yatak odaları için yatağın illa yükseltilmesi gerekmiyor, bunu yapmadan da ufak dokunuşlarla estetik çözümler bulmak ve yer sıkıntısından doğan problemleri en aza indirmek pekala mümkün. Yatağı duvara dayamak zorunluluğu sağlık açısından da çok elverişli olmasa da tasarımcı bu handikapın önüne yatak ile duvarın birleştiği yerlere yastıklar koyarak geçmiş. Bu yastıklar, aynı zamanda yatağın divan olarak da rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor. Yatağın duvara dayalı tarafında yastık ve duvarların aynı renk olması bakanlara yatağın duvara dayalı olmadığı izlenimini verip yastıkları görünmez kılıyor. Yatak kenarında duvar rengi ile işbirliğine giden tasarım, yatak başında ise sarı renk boya ve devamlılığı kıran ahşap kaplamalarla odaya derinlik ve hareket katıyor. Dar mekanlarda ufak süslemelerle ve biraz ince işçilikle ferahlık yaratabileceğini de gösteriyor.
Tabi yatak için illa bir yatak odası da gerekmiyor. Yatağınız için ayrı bir odanız yoksa ama yine de yattığınız yeri diğer mobilyalardan ayırmayı ve sağlıklı bir uyku için ayrı bir mekan kullanmayı tercih ediyorsanız bu basit ama şık tasarım size aradığınız çözümü sunuyor. Bu kabin ile yatağınızı içinde bulunduğu mekandan ve diğer mobilyalardan ayırırken, kendinizle baş başa kalarak düşüncelerinizi uzaklaştıracağınız bir uyku ve dinlenme alanı sağlıyorsunuz. Tasarımdaki siyah renk tercihi de uzmanların uyku hijyeni için önerdiği karanlığı destekliyor. Yatak odası sizin için iyi bir uyku çekme yeri ise bu tasarım ile bu ihtiyacınızı evinizde ayrı bir oda ayarlayamamanız durumunda bile karşılama şansı buluyorsunuz.
Küçük evlerle birlikte giderek evin başka bölümleriyle birleşerek eve ve mutfak işlerine pratiklik de katan mutfakların tasarımı oldukça değişti. (Küçük ev dekorasyonları ile birlikte küçük mutfak dekorasyonlarına da bakmak isterseniz bu konuda Pratik çözümlerle küçük mutfak modelleri yazımıza göz atabilirsiniz) Açık mutfaklar artık alışılmış ve aranan tasarımlar. Bu örnekte ise odaların arasına yerleştirilmiş mutfak bir dolaba dönüşmüş, Bir bakıma mutfak dolabının yerini “dolap mutfak” almış. Kapağını kapattığınızda görünmez hale gelecek bu mini mutfak örneği küçük evlerde mutfağı elinizin altında tutarken kendinize alan yaratmak için güzel bir çözüm.
Modern ve daha küçük evler de yer kazanmanın püf noktası pratik kimi çözümlerle evin çeşitli köşelerine ve öğelerine yeni işlevler kazandırmak. Örneğin neden pencere pervazları bir mutfak tezgahına ya da masaya dönüşmesin? Bu pratik çözüm yer kazandırmakla kalmıyor, mutfak tezgahı ya da masaya da estetik ve derinlik katıyor. Dışarıya bakmak varken kim duvara bakan bir mutfak tezgahını ya da masayı tercih eder ki? Penceremiz de böylece daha fazla işlevleniyor. Üstelik küçük evlerle gelen bir dert olarak mutfakta yemek yapmak için kullandığımız tezgahların daralması ve hareket etmeyi zorlaştırmasına da bir çözüm sunuyor. Üstelik pervazı tezgaha çevirmek fikri bu çözümü fazladan hiç yer istemeden sunuyor bize.
Eğer eviniz küçükse değerlendirmeniz gereken yerlerden birisi koridor, hol ya da antreler. Dar koridorları değerlendirmenin en iyi yollarından birisi kitaplıklar. Kitaplık yerine elbette farklı dolap ya da raflar kullanmak ve başka odaların yükünü koridora çıkarmak mümkün. Peki koridorunuz bu oldukça bilindik çözümlere bile olanak vermeyecek kadar dar ise? Elbette o zaman boş bırakacaksınız. Fakat en azından dar görüntüyü kırmanın ve eve içinizi ferahlatacak bir estetik kazandırmanın pratik yolları var. Bu fotoğraftaki gibi iki koridorun iki yanındaki duvarlarda birbiri ile uyumlu ancak farklı renk tercihleri yapmak evin görüntüsüne hem hareket hem de derinlik kazandıracaktır.
Aynı yukarıdaki gibi koridorda iki farklı renk tercihinin yanı sıra, odalarda da farklı renkleri tercih etmeniz, bu hareketliliği ve derinliği tüm eve yayacaktır. Bu fotoğraftaki örnekte böyle renkli tercihlerin evi nasıl daha geniş, hareketli ve eğlenceli gösterdiğini algılayabilirsiniz.