Farklı tarzlarda oda dekorasyonu

Evlerimizde bolca zaman geçirdiğimiz yaşam alanlarımız olan her oda bizim için elbette çok değerli ve zamanımızı ve yaşamımızı geçirdiğimiz bu odaların dekorasyonu da hiç şüphesiz ki yaşam kalitemizi, konforumuzu ve estetik olarak ruhumuzu canlandıran, bize enerji veren oldukça önemli bir unsur olarak hayatımızda yer alıyor. Evlerimizdeki dekorasyon ve tasarımlar hem kişiliğimizi ve karakterimizi yansıtan kişisel öğeler barındırır hem de kendimizi yaşam alanlarımızda daha iyi hissetmemizi sağlar. Oda dekorasyonu söz konusu olduğunda elbette her oda kendi işlevine göre farklı şekillerde dizayn edilmelidir. Oturma odaları birlikte yaşamı yansıtan ve ailemiz ve sevdiklerimizle zaman geçirdiğimiz yerler olduğu için daha sosyal dekorasyonlarla dizayn edilirken, yatak odalarında konfor ve sağlıklı uykuyu sağlayacak dekorasyonlar tercih edilmelidir. Her oda kendine has yöntemlerle farklı odak noktaları göz önünde bulundurularak dekore ediliyor, buna göre çeşitli estetik, şık ve konforlu oda dekorasyonu örneklerini ve farklı oda dekorasyonlarında öncelikle nelere dikkat edilmesi gerektiğini, her odanın farklı yapısı düşünülerek birer dekorasyon rehberi olması niyetiyle aşağıda sizlerle paylaşacağız.
Yatak odaları huzurun, konforun ve kişiselliğin birleştiği ve herkes için çok önemli olan yaşam alanlarıdır. Yatak odalarında ilk önce dikkat edilmesi gereken birincil unsur elbette sağlıklı yaşam için sağlıklı bir uyku yaratabilecek kadar dingin ama sıkıcı olmayacak ve sabahları uyandığımızda enerjimizi yükseltecek kadar da olumlu ve pozitif bir ortam yaratmak olmalı. Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu yatak odası da bu özellikleri detaylı ve incelikli bir şekilde yerine getirmiş dekorasyon örneklerinden biri. Canlı ama mat renkler hem uykuya hem de uyanma sürecine yardımcı olacak şekilde seçilmiş. Odanın genel yapısında ise konfor ve huzur hakim.
Tasarımında Niyazi Özçakar İç Mimarlık imzası bulunan bu çalışma odası dekorasyonu örneği, bir çalışma odasında olması gereken her şeyi modern ve minimal bir tarz ile bünyesinde barındırıyor. Çalışma odalarının odak noktası elbette çalışma masası olmalı ve tüm dekorasyon masanın etrafında şekillenmeli. Dikkat edilmesi gereken en önemli şey ise tabii ki odanın içinde dikkat dağıtıcı ve odaklanmayı engelleyici fazla abartılı aksesuar ya da mobilyaların bulunmaması. Ama bunu yapmaya çalışırken tabii ki bunaltıcı, sıkıcı ve monoton bir çalışma odası yaratmamak gerekiyor çünkü insanların çalışırken canlı ve enerjik kalması lazım ve enerjimizi yüksek tutacak dekorasyon ayrıntıları da çalışma verimini arttırıyor. Bu odadaki hareketli şehir manzaralı duvar resmi de bu ayrıntının bir örneği olma niteliği taşıyor.
Modern tarzda tasarıma sahip bir eviniz varsa, resimdeki gibi bir yemek odasının evin genel dokusuna çok yakışacağından eminiz. Minimal, modern, çağdaş ve sıra dışı bir görünüme sahip olan bu yemek odası hem iddiasız ve aşırılıktan kaçan bir gösterişsizliğe sahip, hem de birbirinden farklı olan, bir örnek olmayan sandalyeleri, ahşap masası, yerleşimi ve renk seçimleriyle sıradanlıktan arındırılmış sade, minimal ama bir yandan da oldukça neşeli ve sempatik.
Oturma odası ve salonlar evlerimizin en sosyal yaşam alanları. Bu yüzden de sosyal çevremiz ve ailemiz düşünülerek tasarlanıyor. Evlerimizin başkenti niteliği taşıyan bu yaşam alanlarında sevdiklerimizle zaman geçiriyoruz ve bunun için hem başkalarının beğenisine hem de kişisel zevklerimize uygun olarak dekore edilmesi gerekiyor. Oturma odası tasarımlarında dikkat edilmesi gereken en önemli şey insanların birbirleriyle iletişimini kolaylaştıracak bir yerleşim kurabilmek. Oturma odası ve salon dekorasyonlarında tam olarak nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini Oturma odası ve dekorasyon: Nasıl olmalı? İsimli yazımızda da ayrıntılı bir şekilde ele almıştık.
Oturma odası ve salonların sevdiklerimizle zaman geçirdiğimiz sosyal yerler olduğunu söylemiştik. Ama bu özelliğinin dışında aynı zamanda tek başımızayken de dinlendiğimiz, televizyon izleyerek boş zamanlarımızın keyfini çıkardığımız yerler olma niteliğini de taşıyorlar. İşte bu yüzden her ne kadar birincil odak noktamız sosyallik ve insanların birbirleriyle iletişimi olsa da, aynı zamanda tek kaldığımızda tadını ve keyfini çıkarabileceğimiz bir ortam yaratabilmemiz de elbette önemli. Esra Kazmirci Mimarlık tarafından dizayn edilen bu oturma odası örneğinde de gördüğümüz gibi, televizyon karşısında bizi dinlendirecek bir uzanma koltuğu, oda dekorasyonunun konforunu ve kişiselliğin arttırırken sosyal özelliklerini de bozmuyor.
Anneler ve babalar bilir, çocuk odaları ebeveynlerin en çok kıymet verdiği odalardan biridir çünkü hayatımızın en değerli varlıkları olan çocuklarımızın içlerinde kendilerini mutlu hissetmeleri bütün eve neşe ve mutluluk saçar. Çocuk odalarının dekorasyonunda elbette renklilik ve canlılık önemli ve olmazsa olmaz unsurlar. Ancak bunu yaparken elbette çocukların uykularını kaçıracak derecede abartılı bir renk cümbüşü ve canlı ortam yaratmamaya özen göstermek gerekiyor.
Genç odaları da çocuk odaları gibi tasarımı zor olan yaşam alanlarından biri. İndeksa Mimarlık tarafından dizayn edilen bu örnek ise kusursuz bir örnek teşkil ediyor. Genç odaları elbette çoğunlukla modern ve çağdaş tasarımlara sahip oluyor. Genç odalarındaki en önemli unsur hiç kuşkusuz hem iyi bir çalışma ortamı hem de mahremiyet duygusunu kazanan gençlere kendilerine ait bir yaşam alanı oluşturmak olmalı. Fazla abartılı tasarımlara kaçmadan hareketlilik ve canlılık sağlanırken bir yandan da odaklanmayı engellemeyecek bir çalışma bölümü dizayn edilmesi gerekiyor ve tüm bunlar elbette içinde zaman geçirecek gencin kişisel zevkleri de göz önüne alınarak uygulamaya geçirilmeli.
Bir evin olmazsa olmazı değil ama olduğunda hayatı inanılmaz derecede kolaylaştıran ve güzelleştiren yaşam alanlarından biri de giyinme odalarıdır kuşkusuz. Büyük ve geniş evlerin sahip olduğu giyinme odaları hem yatak odasından dolap ve giysi kalabalığını arındırır hem de giyinmek için yarattığı ayrı alanla hayatınızı kolaylaştırır. Giyinme odalarında elbette en önemli unsur dolapların işlevliliği ve kıyafetlerin kolay bir dizilime sahip olmasını sağlayan bir tasarım.
Genel olarak tüm odalarda ortamı ısıtıp daha samimi ve dikkat çekici hale getirecek mobilya ve aksesuarların kullanılması dekorasyonun şıklığını ve etkilerini kat kat arttırıyor. Örnekteki farklı tasarımıyla dikkat çeken ahşap kitaplık da bu mobilyalardan sadece biri. Ahşabın doğallığı odanın genel dokusuyla uyumlu bir estetik katarken hareketli yapısı da şık ve modern bir ortam sağlamış. Bunun gibi, zevkinize ve kişisel özelliklerinize uygun ve hem şık hem de işlevli mobilyalar seçerek odalarınızdaki boş alanları doldururken dekorasyonun tarzını kuvvetlendirebilirsiniz.
Son olarak, renkler ve iç mimaride kullanılan malzemeler yaşam alanlarımızın görünüşlerinde ve dolayısıyla da yaşam kalitemizin belirlenmesinde bir hayli etkili unsurlar. Mahir Mobilya'nın tasarladığı bu modern ve göz alıcı oturma odasında hem kullanılan bütün malzemeler, odadaki her bir aksesuar, mobilyalar ve renkler özenle ve titizlikle seçilmiş ve ortaya tepeden tırnağa kadar uyumlu ve göz kamaştıran bir tasarım çıkmış. Modern ve çağdaş bir dekorasyon örneği olan bu odanın beyaz tuğla duvarları, canlı renklerin sade renklerle harmanlanması, aksesuar seçimleri, koltuğun modeli ve mobilyaların işlevli yerleşimi, yani kısacası her bir detayı insana huzur veren kusursuz bir tasarımın parçası.