Kentsel yaşama uygun kompakt evler

Kentsel yaşamın mutlak şartlardan biri olan erişilebilirlik arayışı vazgeçilmesi mümkün bir özellik olmadığından kimi zaman bir ev inşa etmek kişiyi ikilem içerisinde bırakabilir. Daha genel düşündüğümüzde çoğu zaman büyük bahçeli geniş bir ev hayal ederiz. Ancak böylesi bir eve şehir içinde sahip olmak zor olduğundan merkezden uzakta bir ev bakmak zorunda kalırız. Bu da çoğu zaman trafik açısından bize yük olur, alışveriş ve yemek yiyebileceğimiz sosyal mekanlardan da faydalanamayız. Dolayısıyla kent yaşamına uygun yeni tasarım ürünü evler bu soruna bir çözüm olabilir. Bu yazıda size bir örneğini sunacağımız kompakt ev 홈스타일토토 adlı Güney Kore mimarlık firmasının projesidir. Firmanın amacı tamamen kompakt yapıda tasarlanmış bir ev ile küçük bir alanda herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir mekan sunmaktır. Otopark dahil kentsel yaşamda ihtiyaç duyacağımız alanlar da ihmal edilmeyerek gerçekçi ve fonksiyonel bir ev ortaya çıkarılmıştır.
Konut önünde ufak bir bahçe bulunan evde park yeri de bulunuyor. Çit yerine monte edilmiş siyah ince parmaklıklar evin modern mimarisini tamamlar nitelikte. Bu sayede görüş hattı da bloke olmaz ve böylece bahçe olduğundan daha geniş görünecektir. Modern bir yerleşim görünümündeki ev uzaktan bakıldığında da sade ve çarpıcı imajıyla kent yaşamına son derece uygun.
Evi dolaşmaya başladığımız zaman mutfağın olduğu bölümde küçük bir bahçe bizi karşılar. Aynı zamanda veranda işlevi gören bu bahçede fotoğrafta göreceğiniz gibi mini bir sebze ekimi yapılmış. Dilerseniz hafta sonları bahçe işleriyle uğraşabileceğiniz gibi öğleden sonraları güneşin tadını çıkarmak için burada keyifli saatler geçirebilir, toprak ve sebze kokusunu içinize çekebilirsiniz. Kent hayatı içinde çevre dostu bir yaşam sağlayan bu evin belki de en büyük avantajı bahçesi diyebiliriz.
Kompakt evin özelliğini iç mekanlarda da hissedeceğiniz projede salon tasarımı mutfakla iç içe bulunuyor. Hem küçük alandan verim sağlamak hem de ekonomik olması bakımından evin her köşesinde fonksiyonellik ön planda tutulmuş denebilir. Ancak mimarlar konforlu bir yaşam alanı oluşturmaya da özen gösterdiler. Alan dar olsa da tavanlar yüksek tutularak mekanda ferahlık duygusu sağlandı. Neredeyse tavana dek uzanan camlar güneş ışığından bolca yararlanılmasa olanak sağlıyor. Her ne kadar mobilya detaylarında kutular ve çizgiler hakim olsa da yuvarlak tasarımlı lamba ve duvar camı da dikkat çekici.
Tavan eğimiyle birlikte dolap kısmı duvara gömülü hissi veren mutfak birkaç bölümden oluşuyor. Duvar kısmında rengarenk taşlar kullanılan dekorasyon açık ve canlı renkleriyle göz yormayan bir ahenge sahip. Alt dolaplar açık pembeyken oval lambaların iç kısmı tatlı sarısıyla bu cümbüşe eşlik ediyor. Dolapların karşısındaki ada tezgah da tıpkı evin kendisi gibi içe içe geçmiş parçalardan oluşuyor. Her bir parça farklı bir yüksekliğe sahip olduğundan sınırlar bu yükseklikle kendini belli ediyor.
Ev inşasında ailedeki değişlikler göz önüne alınarak çocuk odası da ihmal edilmemiş. Duvarları ahşap kaplama olan oda bu özelliğiyle ilgi çekici olmuş. Kapısı kapı bölümü ise bir diğer çocuk odasına çıkıyor.
İkinci kata çıkarken kullanılan merdivenler de işlevsel hale getirilerek merdiven korkulukları raf olarak kullanılmış.
Merdiven kısmı kitaplık işlevi gören yetişkin yatak odasın kişiye ferahlık veren yeşiller kullanılarak doğal ahşap malzeme ile uyum sağlanmış.
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