Kentsel yaşama uygun kompakt evler

Kentsel yaşamın mutlak şartlardan biri olan erişilebilirlik arayışı vazgeçilmesi mümkün bir özellik olmadığından kimi zaman bir ev inşa etmek kişiyi ikilem içerisinde bırakabilir. Daha genel düşündüğümüzde çoğu zaman büyük bahçeli geniş bir ev hayal ederiz. Ancak böylesi bir eve şehir içinde sahip olmak zor olduğundan merkezden uzakta bir ev bakmak zorunda kalırız. Bu da çoğu zaman trafik açısından bize yük olur, alışveriş ve yemek yiyebileceğimiz sosyal mekanlardan da faydalanamayız. Dolayısıyla kent yaşamına uygun yeni tasarım ürünü evler bu soruna bir çözüm olabilir. Bu yazıda size bir örneğini sunacağımız kompakt ev 홈스타일토토 adlı Güney Kore mimarlık firmasının projesidir. Firmanın amacı tamamen kompakt yapıda tasarlanmış bir ev ile küçük bir alanda herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir mekan sunmaktır. Otopark dahil kentsel yaşamda ihtiyaç duyacağımız alanlar da ihmal edilmeyerek gerçekçi ve fonksiyonel bir ev ortaya çıkarılmıştır.