​Sade iç ve dış mekanlarıyla muhteşem bir ev

Japonya'ya seyahat edeceğimiz bu yazıda kentsel alanda ahşap mimarisi ve kendine özgü tasarımıyla sıyrılan bir evi inceleyeceğiz. Basit bir yapıya sahip modern ve sıcak bir proje söz konusu. Profesyonel inşaat şirketi 株式会社 Kotori yapımı bu ev doğayla da iç içe bulunuyor. Basit ve şık bir tasarım gözetilerek ahşap kullanımının yoğun olduğu mimari yapıda her türlü ihtiyaç düşünülmüş. Şimdi daha yakından göz atalım.
Geleneksel Japon mimarisinin nadide bir örneği olan bu ev sade ve iddiasız gibi görünse de detaylarındaki titizlik dikkatli bakıldığında fark edilecektir. Bu tür evlerin basit biçimsel bir dili vardır. Ev çevrenin geri kalanından tamamen izole edilmiş hissi verir, çoğunlukla da alanın merkezine inşa edilmiştir. Bu dünyaya kapalı gibi duran yapının arka bahçesinde ise çevreye iletişim kuran bir teras veya balkon bulunur. Uzun yaz günlerinde yüksek sıcaklıklardan serinlemek için sürpriz bir hamak da ilave edilmiş olabilir.
Evin dış cephesinden iç kısımlara göz atmanın zamanı geldi. İçeri girdikten sonra beyaz duvarlara herhangi bir renk ilavesi yapılmadığını görüyoruz. Ancak renk olmasa da dekorasyonda baskın bir ahşap kullanımı hakim. Her ne kadar ince ve paralel şeklinde çizgiler olarak yerleştirilse de ahşap göz yormayan sıcak bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla sesiz ve sakin bir ortam oluşturmaya olanak sağlar. Bu malzemeyi zeminde, tavanda ve mobilyada bolca kullanarak huzur verici etkisini yüksek seviyede tutulmuş. Sakin ve ve rahat bir yaşam alanı için ahşap doğru bir malzeme seçimi.
Ahşap her ne kadar sıcak bir ortam yaratmak için elverişli olsa da her türlü konforu sağlamaya yeterli değildir. Oturma odasında oldukça hareketli bir ahşap kullanımı var. Dolayısıyla bu malzemeyi tamamlayan başka şeyler eklemek gerekiyor dekorasyona. Öncelikle baş köşede siyah bir soba görüyoruz. Odanın genelindeki açık renklerle hoş bir kontrast yakalamış. Griye yakın açık mavili mobilyalar ahşabın sıcak rengiyle yumuşak bir ahenk sağlamış. Dekorasyondaki tasarımın geneli içinse rustik elemanların göz doldurduğu basit, sade ve modern bir oturma odası grubu diyebiliriz.
Evin sosyal alanlarına göz attığımız zaman en üst katta bir koridor net bir şekilde seçilebiliyor. Ahşap ve beyaz duvarlar arasında bir mükemmel denge ve doku uyumu yakalanmış. Denge dememizin sebebi Japon tasarım stilinde sadelik ve sıcaklık duygusunun bir arada bulunmasından kaynaklanıyor. Görsel kompozisyonu bu hissiyatın üzerine kurduğu için başarılı bir sonuç elde ettiği rahatlıkla söylenebilir.
Evin tüm çevresi, koruyucu özelliğiyle göz dolduran çatı ile çerçevelendiğinden teras bu evin en sakin ve estetik köşelerinden birisidir. Uzaktan dağ manzarasını da seçebileceğiniz bu eşsiz teras bölümü sıcak havalarda keyifli akşamlar geçirmek için son derece ideal. Sakin ve huzurlu bir alanda nefes alan bir ev istiyorsanız aradığınız proje tam olarak bu.
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