​Sade iç ve dış mekanlarıyla muhteşem bir ev

Evin dış cephesinden iç kısımlara göz atmanın zamanı geldi. İçeri girdikten sonra beyaz duvarlara herhangi bir renk ilavesi yapılmadığını görüyoruz. Ancak renk olmasa da dekorasyonda baskın bir ahşap kullanımı hakim. Her ne kadar ince ve paralel şeklinde çizgiler olarak yerleştirilse de ahşap göz yormayan sıcak bir dokuya sahiptir. Dolayısıyla sesiz ve sakin bir ortam oluşturmaya olanak sağlar. Bu malzemeyi zeminde, tavanda ve mobilyada bolca kullanarak huzur verici etkisini yüksek seviyede tutulmuş. Sakin ve ve rahat bir yaşam alanı için ahşap doğru bir malzeme seçimi.