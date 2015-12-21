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​Rüya gibi bir konut

nihal e. nihal e.
Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
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Eğer ahşap evlerden ve rustik stilden hoşlanıyorsanız bu yazıda bahsedeceğimiz ev tam size göre. Ahşap evlerde kullanılan ana malzeme adı üstünde ahşap olduğundan zemin, tavan, dış cephe ve hatta mobilyalar tamamen ahşaptan yapılma olabilir. Bu doğal malzeme mekana sıcaklık kazandırdığından yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda ahşabın çok yönlü yapısı sayesinde dilerseniz klasik dilerseniz de modern mimariye kolaylıkla uyum sağlıyor. Jroth tasarımı bu harika yazlık ev de ahşap kullanımının çok başarılı ve estetik bir örneğini teşkil etmekte. Arjantin'de bulunan bu şahane kır evini gelin daha yakından inceleyelim. 

​Bahçe ile çevrili muhteşem ortam

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Müstakil ev Ahşap Kahverengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Birbirinden renkli çiçeklerle kaplı bahçe bu özel olarak tasarlanmış projenin önemli bir parçası oldu. Yalnızca harika görünmüyor aynı zamanda evin doğal atmosferine entegre olarak çevresini tamamlayıcı nitelik taşıyor. Ahşap ve konfor, tasarım ve sıcaklık. Bu açıdan bakıldığında bu yapı bir evden beklediğiniz tüm keyfi size sağlıyor.

​Tüm görkemiyle ahşap

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Müstakil ev Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Eve daha uzaktan baktığımız güzel dış cephesini daha iyi keşfediyoruz. Bir ahşap ev için tipik bir cepheye sahip olsa da son derece ihtişamlı. Doğa ile tam bir uyum içerisinde olması ayrı bir avantajı. Evin arka bahçesinden büyük bir orman uzandığını bu açıdan daha iyi görüyoruz. İki katlı tasarlanmış evin üst katında mini bir balkon da bulunuyor. Çatı ise eğimli ve tamamen ahşaptan yapılmış.

​Sıcak iç mekan

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Mimari yapının ana yıldınız ahşap olduğundan atmosfer doğal bir sıcaklığa sahip. Hafif loş yapay ışıksa bu sıcaklığın altını çizmiş. Ek olarak dekoratif objeler ve mobilya  davetkar atmosferi vurgulamaya yaramış. Büyük pencereler evin mimarisinin önemli bir parçası ve muhteşem ahşap kirişler son derece görkemli.

​Açık alanlar

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Yemek Odası Ahşap Kahverengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Projenin birinci katı açık odalar halinde tasarlanmış. Alt katta bulunan üç temel alan yemek odası, mutfak ve oturma odasıdır. Evin genelindeki ahşap hakimiyeti birinci katın tamamında da devam etmekte. Yüksek tavanlar ahşaptan sonra evin bir diğer ayırt edici özelliği. Tavan yüksekliği yalnızca mutfak bölümünde alçak tutulmuştur.

Daha fazla yazı okumak isterseniz ’Sade iç ve dış mekanlarıyla muhteşem bir ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

​Konforlu odalar

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Yatak Odası Ahşap Kahverengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Yine baştan aşağı ahşaptan yapılma bir yatak odası gördüğümüz fotoğrafta son derece loş bir ışık kullanımı tercih edilmiş. Yatak odası dinleme ve uyku için kullanıldığından göz yormayan ve dinlendirici ışık doğru bir tercih. Üç tane penceresi bulunan yatak odasında gündüzleri doğal gün ışığından faydalanmak için ideal büyüklükte.

​Kullanışlı banyo

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Kırsal Banyo Mozaik Bej
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Böylesi ahşap ağırlıklı bir eve çok lüks bir banyo uyumsuz olurdu. Bu sebeple çok büyük olmayan klasik bir banyo modeli tercih edilmiş. Duş yerine küvet tercih edilen banyo dekorasyonunda her ne kadar fayans kullanılsa da dolap gibi alanlarda yine ahşap kullanılarak evin geneline uyum yakalanmış.

​Karanlıkta parlayan bir ev

Casa Amancay Ι San Martín de los Andes, Neuquén. Argentina., Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén Müstakil ev Ahşap Ahşap rengi
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén

Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén
Patagonia Log Homes – Arquitectos – Neuquén
Patagonia Log Homes - Arquitectos - Neuquén

Bu rüya gibi ev geceleri de aydınlatılarak sıcak yaz akşamlarında hoş bir görüntü sergiliyor. Her ne kadar iç mekanda loş ve hafif bir ışık kullanılsa da dışarıdan bakıldığında uzaktan bile rahatlıkla seçilen ışıklarını görebiliyoruz. Bu ışıklandırma sayesinde bahçe zeminindeki taşlar da göz alıcı hale gelerek dekorasyonu tamamlamış.

Daha fazla yazı okumak isterseniz Sade iç ve dış mekanlarıyla muhteşem bir ev başlığına göz atabilirsiniz.

Rustik cazibesi ile doğa evi
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