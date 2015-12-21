​Rüya gibi bir konut

Bu rüya gibi ev geceleri de aydınlatılarak sıcak yaz akşamlarında hoş bir görüntü sergiliyor. Her ne kadar iç mekanda loş ve hafif bir ışık kullanılsa da dışarıdan bakıldığında uzaktan bile rahatlıkla seçilen ışıklarını görebiliyoruz. Bu ışıklandırma sayesinde bahçe zeminindeki taşlar da göz alıcı hale gelerek dekorasyonu tamamlamış.

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