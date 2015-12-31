​Açık ve gizli alan arasında mükemmel denge

Modern ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgesinde hem çevreye karşı açık alanlara sahip hem de mahremiyetini koruyan bir ev nasıl inşa edilir diye merak eden Sakurayama Arhitect Design bu yazıda yakından inceleyeceğimiz projeyi hayata geçirdi. Şeffaflık ve samimiyet arasında mükemmel bir dengeyi amaçladıkları proje için Japonya'nın küçük bir şehrini tercih ettiler. Çekirdek bir ailenin rahatlıkla ve konforlu bir şekilde yaşayabileceği bu yapı aynı zamanda çağdaş bir tasarım örneğidir.
Evin önden görünümüne göz attığımız zaman bahçeyi fark ederiz. Her ne kadar yan tarafları duvarla çerçeveli olsa da evin ön cephesi sokağa doğru yönelerek komşulara davetkar bir ortam sunar. Büyük camlı mimarisiyle oldukça aydınlıktır. Yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerinde oturan sakinlerin mahremiyetini korumak için mimarlar güvenli ve korunaklı bir avlu inşa etmiştir. Aynı zamanda modern bir görünüme sahip avlunun Tşeklinde dışarıya doğru açılır. Bahçe kısmı akşam vakti karanlıkta kalsa da avlu gayet ışıklıdır. Net bir şekilde kendini belli eder.
Bu fotoğrafta evin diğer komşu binalara olan sınırını görürüz. Gördüğünüz gibi diğer evlere bakan duvarlar penceresizdir, adeta izole edilmiş görünür. Bu beyaz kalın duvarlar sayesinde tam bir gizlilik garantilidir. Zira hiçbir penceresi yoktur. Duvarla aynı renkte yapılmış bahçe yolu ise iki kalın şeritten oluşur. Çakıl yatakları, bambu ağaçları ve eğrelti otlarıyla çevrelenen yol evin ön kısmıyla arka bahçesi arasında bağlantı sağlamak için tasarlanmıştır.
Dış cephesini yeterince incelediğimize göre sıra evin iç kısımlarına bakmaya geldi. İlk olarak uzun ince bir koridor gördüğümüz fotoğrafta koyu renkli zarif ahşap, lüks izlenimi veren sıcak aydınlatma ile birleşince kendi içine dönük gizemli bir atmosfer oluşturmuş. Tıpkı bahçe yolunda olduğu gibi yine iki adet uzun ince detaylara sahip bir koridor örneği görüyoruz. Belli bir figürün farklı alanlarda sürekli tekrarlanması mimarların başarısını gösterdiği kadar eve de bir karakter katıyor.
Terasa doğru açılan mutfak bölümünde kapılar camdan tasarlanarak şeffaf bir görünüm sağlanmış. beyaz duvarlara renk takviyesi yapılmamakla birlikte mutfak dekorasyonunda bolca bitki kullanılarak doğal unsurlar kuvvetlendirilmiş. Projenin tamamındaki modern ve şık vurgu mutfak bölümü için de geçerli.
Teras bölümünden mutfağa doğru sokulduğumuzda havadar yemek alanını görürüz. Buradan bakıldığında açık tasarımlı bir ev görünümü netlik kazanır. Yüksek tavanlar, pırıl pırıl beyaz duvarlar ve büyük pencereleriyle ışıklı ve ferah bir mekan tasarımı hakimdir ortama. Mobilyalar da evin yüksek tavanlı mimarisine uygun olarak uzun ve ince tasarımlı olanlardan seçilmiştir. Özellikle sandalyelerin uzun ayakları dikkat çekici denilebilir.
Yine beyaz duvarları, temiz çizgileri ve cömert pencereleriyle açık tasarımlı iç mekanı görüyoruz. Terasa açılan üst katta geniş camlarından ötürü doğal ışık hakimdir.
Banyo bölümündeki tüm detaylarda modern ve ışık dolu bir dekor amaçlanmış. Küçük beyaz fayanslardan yer zemine dek her şey tertemiz ve şeffaf. Konfor açısından da tüm donanımlara sahip bir banyo karşımızdaki. Aynı zamanda bahçeye uzanan kapısı sayesinde manzaranın keyfi çıkarılabilir.
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