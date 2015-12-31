​Açık ve gizli alan arasında mükemmel denge

Banyo bölümündeki tüm detaylarda modern ve ışık dolu bir dekor amaçlanmış. Küçük beyaz fayanslardan yer zemine dek her şey tertemiz ve şeffaf. Konfor açısından da tüm donanımlara sahip bir banyo karşımızdaki. Aynı zamanda bahçeye uzanan kapısı sayesinde manzaranın keyfi çıkarılabilir.

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