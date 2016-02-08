Kutu oda, bakla sofa

Oturma odası, yemek odası ve mutfak bir arada. Tavan ve tabanda aynı dokuda ahşap materyal kullanılırken duvarlarda da farklı dokuda bir ahşap malzeme kullanılmış. Bu malzeme seçimiyle evin iç tasarımı da doğayla içinde bulunduğu doğayla bütünleşmiş. Ahşabın sadeliği ve doğallığıyla sıcacık bir ortam haline gelen bu mekanda yalın mobilyalar ve yine bu mobilyada da sade renkler kullanılmış. Böyle bir eve sahip olan kişi sadece dış mekanla değil, iç mekanla da doğayla barışık bir mekanda yaşama ayrıcalığına erişebilir.