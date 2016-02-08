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Kutu oda, bakla sofa

Aydin Sanli Aydin Sanli
VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
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Prefabrik evler son dönemde sunulan tasarım seçenekleriyle çok popüler hale geldi. Konvansiyonel yapılara göre son derece ekonomik olan bu evler sadece ev sahibinin bütçesine kolaylık getirmekle kalmıyor, aynı zamanda estetik zevkine uygun seçeneklerle de göz dolduruyor. Ekonomik ve pratik oluşlarının yanı sıra yapım zahmetinin düşük ve çevreye çok daha duyarlı olmalarıyla da avantaj oluşturan prefabrik evler farklı malzeme seçenekleri de sunuyor. Kolombiyalı yapı firması Colectivo Creativo da Kolombiya'da bu alanda hizmet veriyor. 28,5 metrekareden 80,5 metrekareye uzanan dört farklı ölçüde prefabrik evlerle müşterilerine hizmet veren firma ev sahiplerinin zevklerine uygun anahtar teslimi projeler gerçekleştiriyor. 

Yamalı bohça tasarımı

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Prefabrik evlerin sadece iç tasarımlarını değil, dış görünümlerini de kişiselleştirmeniz mümkün. Elbette evinizin kurulacağı yerin resimde görüldüğü gibi ulu bir ağacın altında mı olacağı, yoksa alabildiğine uzanan yeşilliklerin üstünde mi olacağı da evinizin dış görünüşünü etkileyecektir. Ancak firma sunduğu farklı dış cephe modelleriyle sadece bulunduğu yer itibariyle değil, aynı zamanda evin görünümü itibariyle de ev sahiplerinin farklı zevklerine cevap veriyor. Bu örnekte de yamalı bohçadan yapılmış bir kumaş izlenimi veren bir dış cephe tasarımıyla karşılaşıyoruz. Renkler evin içinde bulunduğu ortamın doğal renkleriyle uyum sağlıyor. 

Küçük veranda

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

İki yatak odalı ve açık planlı bir salon ve mutfaktan oluşan bu prefabrik evin iki yanından açılan cam kapılar, küçük birer verandaya açılıyor. Ahşap malzemeden tasarlanmış verandalar hem evin genel konseptiyle hem de içinde bulunduğu doğayla bir uyum içerisinde. Mutfak olarak işlev gören köşeye yakınlığıyla bu veranda ideal bir yemek yeme alanına dönüşüyor. Yaz akşamlarında doğayla baş başa yenecek akşam yemeklerinin tadına doyum olmaz diye düşünüyoruz. 

Kompakt tasarım

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Bu resimde prefabrik evin panoramik olarak tasarımını görüyorsunuz. Dış duvarlar kaldırıldığında evlerin görünümü bu şekilde. Sınırlı alana sahip evler de her şey işlevsel bir biçimde planlanmış ve küçücük bir alanın bile atıl kalmasına izin verilmemiş. 

Doğal bir iç tasarım

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Oturma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Oturma odası, yemek odası ve mutfak bir arada. Tavan ve tabanda aynı dokuda ahşap materyal kullanılırken duvarlarda da farklı dokuda bir ahşap malzeme kullanılmış. Bu malzeme seçimiyle evin iç tasarımı da doğayla içinde bulunduğu doğayla bütünleşmiş. Ahşabın sadeliği ve doğallığıyla sıcacık bir ortam haline gelen bu mekanda yalın mobilyalar ve yine bu mobilyada da sade renkler kullanılmış. Böyle bir eve sahip olan kişi sadece dış mekanla değil, iç mekanla da doğayla barışık bir mekanda yaşama ayrıcalığına erişebilir. 

Geniş oturma odası

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Oturma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Ahşap malzeme kullanımının yanı sıra yeterli miktarda cam kapı ve pencereyle ferah bir ortama kavuşan evler bu özellikleri dolayısıyla son derece ferah görünüyorlar. Kim der ki bu resmin bir prefabrik evin salonuna ait olduğunu. Üstelik cam kapılar dış ortamla evin iç içe geçmesine de olanak tanımış ve doğayı evin bütününe taşımış. 

Ahşap iç duvarlar

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Oturma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Bu açıdan da evin iç kısmındaki ahşap duvarı net biçimde görebiliyorsunuz. Sol taraftaki koridordan küçük yatak odasına ve içinde bir banyo bulunan ebeveyn yatak odasına giriş yapılabiliyor. 

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Kapısız tasarım

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Çalışma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Küçük odayı yatak odası olarak kullanmak istemeyenler bu bölümü çocuk ya da çalışma odası olarak değerlendirebilir. Kısıtlı bir alana sahip prefabrik evde kapı kullanılmayarak alandan tasarruf sağlanmış. Bu özellik sayesinde evin her yerindeki pencerelerden içeri giren doğal ışık tüm eve yayılabiliyor. 

Açılır kapanır kanepe

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Çalışma Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Prefabrik bir evin içinde kullanılacak mobilyaların küçük boyutlara sahip olması ya da modüler olmaları kullanım alanını genişleten bir özellik. Bu evde de açılır kapanır bir kanepe kullanılarak yerden tasarruf sağlanmış. Gündüz kanepe olarak kullanılan mobilya geceleri rahat bir yatağa dönüşüyor. 

Sade bir yatak başlığı

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Yatak Odası
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Yatak odasına bulunan ince ve tavana kadar uzanan pencereler sabahları doğanın içinde uyanmaya imkan veriyor. Yatak odasında yer kaplamayan çok hoş bir yatak başlığı tasarımı da dikkat çekiyor. Odanın bir duvarı boyunca uzanan yatak başlığı yatağın kenarında bulunan çekmeceyi de taşıyor. 

Prefabrik evler ilginizi çekiyorsa bu yazıyı da beğeneceğinizden eminiz.

İç dekorasyonda doğal taş kullanımı
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