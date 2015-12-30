Prefabrik eve yenilikçi, doğal bir yaklaşım

Günümüzün kırsal mimarisi trendinde en çok karşılaştığımız yaklaşım çağdaş çizgiler ile bölgenin doğasına ve geleneksel mimarisine uygun yapı malzemelerini birlikte kullanılması. Keskin çizgilere sahip minimalist yapılar, geometrik şekiller, geleneksel eğimli bir konstrüksiyona sahip olmayan, düz dam türü çatılar, altlı üstlü dikdörtgen prizma türü görünümler ve bu yapıların dış yüzeyini oluşturan brüt beton, doğal taş, ahşap plaka türü malzemeler.

Bu sayfamızda, çağdaş görünümünden taviz vermeyen ancak cephesinde kullanılan ahşap kaplama ile içinde bulunduğu kırsal ortama uyum sağlayan sıra dışı bir konut projesini gezeceğiz. Barselonalı mimarlık firması Alventosa Morell tarafından tasarlanan bu yapı ormanlık bir alanda konumlanmış ve tipik bir orman kulübesinin stilize edilmiş hali olarak nitelendirebileceğimiz bir mimariye sahip.