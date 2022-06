Hem rustik, hem egzotik. Daha ne istenir?!

Bu resimde ise evin arka cephesinin gün batımından sonraki halini görüyorsunuz. Büyük kısmı camdan oluşan arka cephe evin içinde bulunduğu ortamla uyumunu güçlendirmiş, aynı zamanda da eve modern bir hava katmış. Evin ışıklandırması ise son derece başarılı. Gün batarken ev, başarılı ışıklandırma sayesinde bir yıldız gibi parlıyor.

We remain on the outside and proceed to the rear facade. Here the house opens to the outside through large windows, perfectly integrated into its environment, being an integral part of the landscape that surrounds it, communicates with the living room.