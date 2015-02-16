Hem rustik, hem egzotik. Daha ne istenir?!

Bugün çok da sık seyahat etmediğimiz bir yere gideceğiz. Seyahat noktamız Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi. Yeni Delhili tasarımcı Monica Khanna'nın maharetli ellerinden çıkmış son derece estetik bir evi hep birlikte gezeceğiz. Bu lüks ev rafine bir zevkin ürünü. Rustik bir tarz ve bir country evi havası taşıyan tasarım modern hayatın tüm konforunu da sunmayı başarıyor. Ahşap ve camın bolca kullanıldığı tasarımdaki geleneksel ayrıntılarla uyum sağlayan modern mobilyalar ev sahiplerine özel bir atmosfer sunuyor.
Bu evin mimarisi doğrusal çizgilerin hakim olduğu modern bir şaheser olarak tanımlanabilir. Bu tanımı destekleyen bir düğer unsur da yüksek kaliteli doğal malzemelerin bir arada kullanılmış olması. Taş, ahşap ve cam uyumlu bir kombinasyon oluşturmuş. Evin dışındaki rengarenk çiçekler de eve gelenlere sıcak bir hoş geldin diyor.
Bu resimde ise evin arka cephesinin gün batımından sonraki halini görüyorsunuz. Büyük kısmı camdan oluşan arka cephe evin içinde bulunduğu ortamla uyumunu güçlendirmiş, aynı zamanda da eve modern bir hava katmış. Evin ışıklandırması ise son derece başarılı. Gün batarken ev, başarılı ışıklandırma sayesinde bir yıldız gibi parlıyor.
We remain on the outside and proceed to the rear facade. Here the house opens to the outside through large windows, perfectly integrated into its environment, being an integral part of the landscape that surrounds it, communicates with the living room.
Burada gördüğünüz bölüm ise evde bulunan okuma köşesi. Geniş camla doğal ışığın bolca girmesine izin verilen okuma odası kullanılan pahalı ahşap doğrama ve mobilyalarla rustik bir karakter kazanmış. Deri okuma koltuğu oldukça konforlu görünüyor. Bahçedeki sade ama elit peyzaj da odanın huzur dolu bir yer olmasına destek oluyor.
Oturma odası Hint gelenekleriyle modern bir sadeliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli ahşap malzeme evin bu bölümünde de başrol oynuyor. Ahşap malzemeler beyaz duvarlarla hoş bir kontrast oluştururken, kompozisyon canlı renklerdeki minder ve halılarla tamamlanmış. Evin genelinde olduğu gibi oturma odasında da geniş pencereler bulunuyor ve bu sayede oda aydınlık ve ferah bir kimlik kazanıyor.
Banyo adeta Hindistan'ın zengin kültürünü yansıtıyor. Hem tropikal bir esintiyi, hem rustik bir sadeliği, hem de modern bir hissi bir araya getiren banyo her göreni kıskandıracak cinsten. Mermer ve ahşabın usatlıkla kullanıldığı banyo evin diğer tüm bölümleri gibi aydınlık ve ferah.
Böylesine huzur veren bir evde bir de masaj odası olsa çok mu? Tasarımcı bunu da düşünmüş. Geniş camlarla doğal ışığa doyan alanda son derece sık bir masaj yatağı bulunuyor.
Aydınlık ve ferah evleri seviyorsanız bu yazı da tam size göre.