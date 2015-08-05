Türkiye'den kopya çekebileceğiniz 10 yatak odası fikri

Kimileri görücüye çıkmadığı için, eve gelecek konuklara gösterilmeyeceği için yatak odasına evin diğer kısımlarından daha az özen gösterir. Oysa toplamda belki de bir gün içinde en fazla vakit geçirdiğimiz yer olan yatak odasının dekorasyonu hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok büyük önem taşır. Bu doğrultuda, yatak odasını güzelleştirmek isteyenler için Türkiye'den seçtiğimiz örneklerle 15 parlak yatak odası fikrini bir araya getirdik.
Yatak odanızda tek hamleyle bir değişiklik istiyorsanız, mekânın genel renk paleti ve tarzına biraz aykırı düşecek bir aksesuar ya da mobilyayala bunu yaratabilirsiniz. Bu resimdeki abajurda olduğu gibi.
Bu yatak odası modellemesinde birçok özgün fikir bir araya gelmiş ama benim ilgimi çeken kısım yatak örtüsü ve koltuk kaplamasında kullanılan çiçekli kumaşın mekâna kattığı hafiflik oldu. Ucuza çıkacak ama etkisi büyük bir değişiklik için ideal.
Yine çok kolay ve zahmetsiz ama görsel etkisiyle mekânı sarıp sarmalayacak bir değişiklik önerisi. Bu örnekteki gibi özel bir yastık kılıfıyla mekânı kendine özgü ve özel kılabilirsiniz.
Yatak odasında hem sıcak, hem de ağırbaşlı bir hava istiyorsanız, bu örnekteki gibi koyu eskitme ahşaptan bir mobilya ya da küçük bir aksesuar tam aradığınız şey olabilir.
Normalde beyaz renklerin ağırlıkta olduğu bu standart ve bir anlamda das sıkıcı yatak odasının havasını değiştirne unsur kuşkusuz renagrenk yatak örtüsü. Siz de yatak odanızda aynı etkiyi sağlayabilirsiniz.
Yatak odasında soylu ve farklı bir hava yaratmak için kullanabileceğiniz hoşluklardan biri de zeminde yapılacak değişikliklerdir. Örneğin Plaza Yapı Malzemeleri'nin elinden çıkan, buradaki gibi parke bir zemin sizin yatak odanıza da yakışabilir.
Yalnızca yatak odasında değil diğer odalarınızda da ilginizi çeken bir tema belirleyip aksesuar ve mobilyalarınızıa buna göre seçerek hoş bir ortam elde edebilirsiniz. Örneğin denizci teması bu yatak odasına yakışmış.
Yatak odanız için sevdiğiniz bir tarzı belirleyip her şeyi buna göre seçmek de bir başka yöntem. Örneğin burada varaklı aynadan, gösteirşli avizeye, lüks çağrışımı yapan renklerden perde ve mobilyalara kadar her şey birbiriyle müthiş bir uyum içinde.
Yatak odanızda değişiklik yapmanın en kolay yollarından biri de yatağınızın arkasını büyük boy bir tabloyla süslemek. Bu resimde gördüğünüz örnek bir yana, piyasada her zevke, her keseye ve her tarza uygun tablolar bulmak mümkün.
Eğer düzen ve tertipe önem veriyorsanız, yatak odanızı bu örnekte olduğu gibi simetrik bir şekilde yeniden düzenlemeyi deneyebilirsiniz. İki tarafta iki komodin, aynı lambalar, aynı yastıklar ve hatta aynı jaluzilerle bu oda son derece huzur verici.
Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Pratik ev dekorasyonu için 10 parlak fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.