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Türkiye'den kopya çekebileceğiniz 10 yatak odası fikri

homify.com.tr homify.com.tr
INTERIOR DESIGN FOR GULSEN AND HAMIT YALIMS HOUSE, ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Yatak Odası
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Kimileri görücüye çıkmadığı için, eve gelecek konuklara gösterilmeyeceği için yatak odasına evin diğer kısımlarından daha az özen gösterir. Oysa toplamda belki de bir gün içinde en fazla vakit geçirdiğimiz yer olan yatak odasının dekorasyonu hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok büyük önem taşır. Bu doğrultuda, yatak odasını güzelleştirmek isteyenler için Türkiye'den seçtiğimiz örneklerle 15 parlak yatak odası fikrini bir araya getirdik.

1. Kontrast oluşturacak aksesuarlar seçin

Bedroom View ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY Modern Yatak Odası
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Bedroom View

ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY
ROAS ARCHITECTURE 3D DESIGN AGENCY

Yatak odanızda tek hamleyle bir değişiklik istiyorsanız, mekânın genel renk paleti ve tarzına biraz aykırı düşecek bir aksesuar ya da mobilyayala bunu yaratabilirsiniz. Bu resimdeki abajurda olduğu gibi.

2. Çiçeklerle bahar havası

KUMTAŞ KONUT , Fabbrica Mobilya Fabbrica Mobilya Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Fabbrica Mobilya

KUMTAŞ KONUT

Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya
Fabbrica Mobilya

Bu yatak odası modellemesinde birçok özgün fikir bir araya gelmiş ama benim ilgimi çeken kısım yatak örtüsü ve koltuk kaplamasında kullanılan çiçekli kumaşın mekâna kattığı hafiflik oldu. Ucuza çıkacak ama etkisi büyük bir değişiklik için ideal.

3. Özel yastık kılıfları

homify Yatak OdasıTekstil Ürünleri
homify

homify
homify
homify

Yine çok kolay ve zahmetsiz ama görsel etkisiyle mekânı sarıp sarmalayacak bir değişiklik önerisi. Bu örnekteki gibi özel bir yastık kılıfıyla mekânı kendine özgü ve özel kılabilirsiniz.

4. Ahşapla sıcaklık ve ağırlık katın

Yatak Odası Tasarımı Penintdesign İç Mimarlık Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Penintdesign İç Mimarlık

Yatak Odası Tasarımı

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Yatak odasında hem sıcak, hem de ağırbaşlı bir hava istiyorsanız, bu örnekteki gibi koyu eskitme ahşaptan bir mobilya ya da küçük bir aksesuar tam aradığınız şey olabilir.

5. Yatak örtüsü ve nevresimi değiştirin

2015 Ranforce Nevresim Takımları, AKC eCommerce AKC eCommerce Akdeniz Yatak Odası
AKC eCommerce

2015 Ranforce Nevresim Takımları

AKC eCommerce
AKC eCommerce
AKC eCommerce

Normalde beyaz renklerin ağırlıkta olduğu bu standart ve bir anlamda das sıkıcı yatak odasının havasını değiştirne unsur kuşkusuz renagrenk yatak örtüsü. Siz de yatak odanızda aynı etkiyi sağlayabilirsiniz.

6. Parke zemin

homify Rustik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odasında soylu ve farklı bir hava yaratmak için kullanabileceğiniz hoşluklardan biri de zeminde yapılacak değişikliklerdir. Örneğin Plaza Yapı Malzemeleri'nin elinden çıkan, buradaki gibi parke bir zemin sizin yatak odanıza da yakışabilir.

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7. Yatak odanız için bir tema belirleyin

5 Houses, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

5 Houses

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Yalnızca yatak odasında değil diğer odalarınızda da ilginizi çeken bir tema belirleyip aksesuar ve mobilyalarınızıa buna göre seçerek hoş bir ortam elde edebilirsiniz. Örneğin denizci teması bu yatak odasına yakışmış.

8. Klasik bir yatak odası

Torna Yatak Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Torna Yatak

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Yatak odanız için sevdiğiniz bir tarzı belirleyip her şeyi buna göre seçmek de bir başka yöntem. Örneğin burada varaklı aynadan, gösteirşli avizeye, lüks çağrışımı yapan renklerden perde ve mobilyalara kadar her şey birbiriyle müthiş bir uyum içinde.

9. Dev bir tablo asın

White Avangarde Bedroom ( http://www.eronur.com/ ) Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

White Avangarde Bedroom ( http://www.eronur.com/ )

Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office

Yatak odanızda değişiklik yapmanın en kolay yollarından biri de yatağınızın arkasını büyük boy bir tabloyla süslemek. Bu resimde gördüğünüz örnek bir yana, piyasada her zevke, her keseye ve her tarza uygun tablolar bulmak mümkün.

10. Simetri oluşturun

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar, Estateinwest Estateinwest Modern Yatak Odası
Estateinwest

Azure Villaları 4 Odalı Müstakil Villalar

Estateinwest
Estateinwest
Estateinwest

Eğer düzen ve tertipe önem veriyorsanız, yatak odanızı bu örnekte olduğu gibi simetrik bir şekilde yeniden düzenlemeyi deneyebilirsiniz. İki tarafta iki komodin, aynı lambalar, aynı yastıklar ve hatta aynı jaluzilerle bu oda son derece huzur verici. 

Bu yazıdaki fikirleri beğendiyseniz, ’Pratik ev dekorasyonu için 10 parlak fikir’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

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