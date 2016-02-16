Böyle evin olsun, yüz milyon borcun olsun!

Bu resimde evde kullanılan farklı malzemelerin birbirleriyle nasıl da uyum sağladığına şahit oluyoruz. Tasarımda farklı malzemelerin yanı sıra farklı hacimlerin de sergiledikleri uyuma tanıklık etmek mümkün. Havuz bu açıda oluşturduğu görüntüyle eve bir derinlik kazandırıyor.

Havuzdan evin içine geçilen bölümde kullanılan ahşap alan iç mekan ve dış mekan arasındaki geçiş bölgesini oluşturuyor. Eve modern bir görüntü kazandıran alüminyum çerçevelerin arasında da ahşap malzeme kullanılmış.