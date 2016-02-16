Böyle evin olsun, yüz milyon borcun olsun!

Herkesin hayali değil midir havuzlu bir eve sahip olmak. Bugün siz böyle bir eve götüreceğiz. Göz alıcı havuzuyla dikkat çeken bu ev Portolu mimarlık firması XYZ tarafından tasarlanmış. Pek çok farklı alanda projeler geliştiren firma özellikle konut alanındaki tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Firma tarafından sekiz yıl önce tamamlanan bu ev de geniş bir ailenin yaşamak için can atacağı bir mimari yapıya dönüşmüş.
Bu muhteşem evi daha yakından görmek istiyorsanız imlecinizi yavaş yavaş aşağıya kaydırın.
Yazımızın başında herkesin havuzlu bir ev düşlediğinden bahsettik. Turumuza da bu harika evin olağanüstü havuzuyla başlıyoruz. Modern bir atmosferin içine yerleştirilen bu havuz da adeta insanı bu eve davet ediyor. Evin genel dokusunu oluşturan taş ve ahşap da havuzla son derece iyi bir uyum sağlamış.
Bu resimde evde kullanılan farklı malzemelerin birbirleriyle nasıl da uyum sağladığına şahit oluyoruz. Tasarımda farklı malzemelerin yanı sıra farklı hacimlerin de sergiledikleri uyuma tanıklık etmek mümkün. Havuz bu açıda oluşturduğu görüntüyle eve bir derinlik kazandırıyor.
Havuzdan evin içine geçilen bölümde kullanılan ahşap alan iç mekan ve dış mekan arasındaki geçiş bölgesini oluşturuyor. Eve modern bir görüntü kazandıran alüminyum çerçevelerin arasında da ahşap malzeme kullanılmış.
Detaylara dikkat edersek, evin farklı bölümlerinde kullanılan malzemelerin seçiminde hakim olan mantığı kavramak kolaylaşıyor. Soğuk bir malzeme olan taşla, sıcak bir izlenim yaratan ahşap bir arada ustalıkla kullanılarak göz alıcı bir kontrast yaratılmış. Bu iki farklı karakterdeki malzeme sonuna kadar kullanılarak bir uyum yakalanmış.
Bu resimde de bolca kullanılan ahşap ve taşın, nadir metal yüzeylerle nasıl dengelendiğini görebiliyoruz.
Evin diğer tarafına dolaştığımızda da malzeme kullanımının nasıl dengeli ve uyumlu olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Ana girişi gördüğünüz bu cephede taşın cam ve metal malzemeyle nasıl dengelenip ortaya sade bir güzellik çıktığını söylememize gerek yok sanırız.
Deminden beri söylediğimiz gibi ahşap dış alanlarla iç mekanın arasındaki geçiş için temel malzeme olarak kullanılmış. Evin klasına yakışır biçimde son derece kaliteli bir ahşap malzeme seçilmiş. Ahşabın koyu rengi, çimenlerin doğal yeşili ve havuzun berrak mavisiyle bir renk cümbüşü yaratmış. Zemin seviyesinden havuza çıkan merdivenlerde de ahşap malzeme kullanılmış.
Sadece evin dışında değil, iç mekanda da malzemeler aynı mantıkla seçilmiş. Son derece uyumlu malzemelerin seçildiği iç mekan da ferah bir ortama dönüşmüş.
Ancak iç mekanda ahşap dış mekandakinden farklı olarak iki farklı tonda kullanılmış. Yatay çizgiler daha açık renkte bir ahşapla değerlendirilirken dikey çizgilerde daha çok koyu renk ahşaba yer verilmiş.
Tasarımcıların nasıl sade ama bir yandan da sofistike bir dil kullandığına merdivenlerde bir kez daha tanık oluyoruz. Trabzanlarda koyu renk ahşabın kullanıldığı merdivenin basamaklarında açık renk ahşap tercih edilerek çok hoş bir kontrast sağlanmış. Basamakların arası boş bırakılarak evin içinde ışığın geçirgenliği arttırılmış ve iç hacme farklı bir boyut kazandırılmış.
Bu kadar muhteşem bir evin harika bir de mutfağa ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız işte size olağanüstü bir mutfak. Hem geniş hem de iyi aydınlatılmış mutfak tüm ev hanımlarının hayallerini süsleyecek cinsten. U şeklindeki mutfak tezgahı hem alan kullanımını daha başarılı hale getirmiş hem de estetik bir katkı sağlamış.
Ahşabın hakim olduğu lüks evler ilginizi çekiyorsa bu yazımız da tam size göre.