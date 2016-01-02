Çocuklu evlerde hijyen sağlamak için temizlik ipuçları

Ev temizliğinin hayat kalitemizi arttıran hayati bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Tertemiz yaşam alanlarında vakit geçirmek hem kendimizi daha iyi hissettiriyor hem de evimizin dekorasyonunu çok daha güzel ve şık gösteriyor. Tabii sağlık açısından da temizliğin önemi ortada. Ancak tabii ki temizlik ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor. Kimisi her gün kapsamlı bir temizlik yapmadan rahat edemezken, kimisi için derli toplu ve haftada bir ya da iki kez temizlenmiş bir evin konforu yeterli oluyor. Bu yüzden herkesin kendine göre ve kendini rahat ettirecek düzeyde farklı bir temizlik anlayışı ve farklı temizlik alışkanlıkları var. Ancak eğer çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa, temizlik konusunda çok daha hassas olmanız gerekir. Çocuklu evlerde dekorasyondan, görünümden ve diğer niteliklerden çok daha önemli olan tek şey pek tabii ki hijyendir. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için evinizde sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmalısınız. Ama paniğe kapılmanıza gerek yok, aslında çocuklar için gerekli sağlıklı ortamı yaratmak son derece kolay ve pratik. İşte çocuklu evlerde hijyen sağlamak için bilmeniz gereken temel unsurlar.