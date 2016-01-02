Çocuklu evlerde hijyen sağlamak için temizlik ipuçları

Ev temizliğinin hayat kalitemizi arttıran hayati bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Tertemiz yaşam alanlarında vakit geçirmek hem kendimizi daha iyi hissettiriyor hem de evimizin dekorasyonunu çok daha güzel ve şık gösteriyor. Tabii sağlık açısından da temizliğin önemi ortada. Ancak tabii ki temizlik ihtiyacı kişiden kişiye değişiyor. Kimisi her gün kapsamlı bir temizlik yapmadan rahat edemezken, kimisi için derli toplu ve haftada bir ya da iki kez temizlenmiş bir evin konforu yeterli oluyor. Bu yüzden herkesin kendine göre ve kendini rahat ettirecek düzeyde farklı bir temizlik anlayışı ve farklı temizlik alışkanlıkları var. Ancak eğer çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa, temizlik konusunda çok daha hassas olmanız gerekir. Çocuklu evlerde dekorasyondan, görünümden ve diğer niteliklerden çok daha önemli olan tek şey pek tabii ki hijyendir. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için evinizde sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmalısınız. Ama paniğe kapılmanıza gerek yok, aslında çocuklar için gerekli sağlıklı ortamı yaratmak son derece kolay ve pratik. İşte çocuklu evlerde hijyen sağlamak için bilmeniz gereken temel unsurlar.
Çocuğunuzun yatağında kullandığınız çarşaf, yorgan ve yastık kılıfı, battaniye gibi tekstil ürünleri haftada en az bir kez, en az 60 derecede yıkamanız gerekir. Uzmanlar çocukların uyurken mikroplara karşı daha savunmasız olduğunu ve yatakta kullanılan tekstil ürünlerinin de mikrop ve bakteri barındırma konusunda riskli noktalar olduklarını söylüyor. Bu yüzden çocuğunuzun yattığı yerin mutlaka temiz tutulması gerekiyor.
Bunu tabii ki çocuksuz ev sahipleri için de tavsiye ediyoruz, ancak çocuklar için çok daha önemli: Organik temizlik ürünleri kullanmaya özen gösterin. Eğer yüzde yüz organik temizlik ürünleri bulmakta güçlük çekiyorsanız satın aldığınız temizlik ürünlerinin içinde klor ya da amonyak bulunmamasına dikkat edin. Ayrıca satın almak yerine kendi temizlik ürünlerinizi kendiniz de yapabilirsiniz.
Çocuğunuza oyuncak alırken çamaşır makinesinde yıkanabilecek ürünleri seçin ve düzenli olarak yıkayın. Unutmayın ki oyuncaklar mikrop tutan ve çocuğunuzun en çok içli dışlı olduğu riskli objelerdir.
Ev tozu akarı, çocuklarda görülen alerji türlerinin en yaygınlarından biri. Çocuğunuzun ev tozuna karşı alerji geliştirmemesi için evinizi tozdan olabildiğince arındırmalısınız. Bunun için de düzenli olarak yerleri elektrik süpürgesiyle temizlemeniz şart. Ayrıca evde toz tutan fazlalıklardan da kurtulmalı ve çok daha minimal bir dekorasyon tercih etmelisiniz.
Halı seçimi özellikle çocuklu evlerde hijyen ve temizlik açısından hayati bir önem taşıyor. Halılar evlerimizdeki en çok mikrop ve bakteri barındıran yerlerdir. Bu mikrop ve bakteriler bizim için o kadar riskli olmasalar da çocuklarımızın halıların üzerinde oynadığını ve bizden çok daha hassas bünyelere sahip olduklarını unutmayın. Mümkünse evinizdeki bütün halılarınızı teflon halılarla değiştirin. Teflon işleminden geçirilmiş halılar üretim sırasında uygulanan özel bir yöntem sayesinde kirlerin yüzeye yapışmasını engelleyen halılardır. Yani riskli kir ve yoz halınızın yüzeyinden daha aşağıya, ipliklerin derinliklerine yerleşemez ve düzenli temizlik ile hijyenik bir halıya sahip olabilirsiniz. Aynı nedenlerden ötürü her ne kadar yumuşak ve sempatik görünümleriyle çocuklar için uygun olduğu sanılsa da peluş halılardan da uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.
Çocuklu evlerde en büyük sorunlardan biri de dağınıklıktır pek tabii ki. Çocuğunuzu küçük yaşlarda size yardımcı olmaya teşvik edebilir ve böylece hem iş yükünüzü hafifletebilir hem de çocuğunuza sorumluluk duygusu aşılayabilirsiniz. Mesela çocuk odasındaki çekmecelere farklı etiketler yapıştırın ve çocuğunuzun oyuncaklarını düzenli olarak bu etiketlere göre toplamasını sağlayın. Oda toplamayı eğlenceli bir oyun haline getirin. (Resimdeki örnek dekorasyon: Paker Mimarlık)
Temizlik malzemelerini her zaman çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve mümkünse kilitli tutmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki çocuklar özellikle belli yaşlarda bir hayli meraklı oluyorlar ve evin daha önce keşfetmedikleri yerlerini keşfetmek istiyorlar. Banyo dolaplarınıza çocuk kilidi taktırmak iyi bir fikir olabilir.