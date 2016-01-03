Düşük bütçeyle evinizi güzelleştirmenin yolları

Evinizin dekorasyonundan sıkıldınız ve daha modern bir görünüm elde etmek istiyorsunuz ama şu sıralar maddi olarak mobilyaları ya da dekorasyonu yenilemek için yeterli bütçeniz yok. Beklemenize gerek yok! Büyük paralar harcamadan ve dekorasyonunuzu ya da mobilyalarınızı baştan aşağı değiştirmeden de evinizi farklılaştırabilirsiniz. Ufak dokunuşların dekorasyonda büyük farklar yarattığını aklınızdan çıkarmayın. İşte düşük bütçeyle evinizi güzelleştirmenin basit ve pratik yolları…
Yaşam alanlarımızın tasarımlarında estetik görünümü en çok belirleyen şeylerden biri de detaylardır. Çoğumuzun ilk bakışta fark edilmediğini düşündüğü ayrıntılar aslında mekanların temel niteliklerini belirler. Tavan ve duvar dekorasyonu da her ne kadar mobilya ve yerleşimden daha önemsiz gibi görünse de aslında bir evin ne denli güzel göründüğünde hayati bir rol oynarlar. Tavanlara dekoratif kartonpiyer dokunuşlar eklemek, duvarlarda şık duvar kağıtları kullanmak düşük bütçelerle yapılabilecek müdahalelerden biri. Ancak daha da kolay bir çözüm arıyorsanız, o halde duvarlarınızı şık ve modern resimlerle ya da aynalarla süslemenizi tavsiye ediyoruz.
Evinizin yaşam alanlarını güzelleştirmek söz konusu olduğunda renklerin büyüsünü asla hafife almayın. Yine oldukça düşük bütçeyle evinizi canlandırmanın ve göz alıcı bir doku yaratmanın en kolay yollarından biri, duvar boyaları. Evinizi güzelleştirmek için dilerseniz tüm duvarları daha modern bir renkle boyayabileceğiniz gibi, bir yaşam alanının tek bir cephesini çarpıcı ve canlı bir renkle süslemek de içerideki havayı bir hayli değiştirecektir. (Evinizin duvarlarını kendiniz boyamak isterseniz Ev nasıl boyanır? İsimli yazımıza göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.)
Yaşam alanlarındaki temel mobilyalar hiçbir zaman bir dekorasyonun bütününü oluşturmak için yeterli değildir. Minimal bir tarza sahip olsanız bile mutlaka evinizi aksesuarlarla süslemeniz gerekir. Daha güzel bir ev hayali kuruyorsanız, yaşam alanlarınızda aksesuar kullanmaktan da çekinmeyin. Odalarınızı farklılaştırmak istiyorsanız ama mobilya değişimine ayıracak bütçeniz yoksa, söz konusu odadaki tüm aksesuarları yenileriyle değiştirin, farka siz de şaşıracaksınız. (Resimdeki oturma odası dekorasyonu: Feng Shui Akademisi)
Hem modern, hem klasik, hem İskandinav, hem minimal tarzlı tasarımların ortak noktası, hepsinin ahşap mobilya ve aksesuarlarla çok daha kuvvetli görünümlere kavuşmasıdır. Ahşap ürünler her zaman bulundukları yaşam alanlarını çok daha sofistike ve şık gösterirler. Evinizde yeterince ahşap nesne yoksa, evinizin biraz daha doğal bir güzelliğe ihtiyacı var demektir. Ahşap dokunuşlarla evinizi çok para harcamadan daha şık ve estetik bir hale getirebilirsiniz.
Aydınlatma üniteleri ve ışıklandırma tarzı evlerin dekorasyonlarını ortaya çıkartan ve vurgulayan en önemli unsurlardan biridir. Yaşam alanlarınızı güzelleştirmek için doğru ışıklandırma ve şık aydınlatma üniteleri yeterli olacaktır. Yüksek tavanlı evlerde geniş ve büyük avizeler, alçak tavanlı evlerde ise duvar aydınlatmaları kullanmak evinizin çok daha ferah, geniş ve şık görünmesini sağlar.
Koltuk kılıfları, yastıklar, perdeler… Tüm bunlar evinizin karakterini belirleyen ve renkleri, desenleri ve dokularıyla tarzınızı ortaya çıkaran tekstil ürünleridir. Koltuk takımınızdan sıkıldıysanız ama mobilya değişimi için bütçeniz yeterli değilse koltuk ve kanepelerinize canlı ve modern kılıflar diktirebilirsiniz. Farklı desen ve tonlardaki kontrast yaratan yastık ve kırlentler de evlere şık ve sofistike bir dokunuş kazandırmakta bire bir.