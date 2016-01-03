Düşük bütçeyle evinizi güzelleştirmenin yolları

Yaşam alanlarımızın tasarımlarında estetik görünümü en çok belirleyen şeylerden biri de detaylardır. Çoğumuzun ilk bakışta fark edilmediğini düşündüğü ayrıntılar aslında mekanların temel niteliklerini belirler. Tavan ve duvar dekorasyonu da her ne kadar mobilya ve yerleşimden daha önemsiz gibi görünse de aslında bir evin ne denli güzel göründüğünde hayati bir rol oynarlar. Tavanlara dekoratif kartonpiyer dokunuşlar eklemek, duvarlarda şık duvar kağıtları kullanmak düşük bütçelerle yapılabilecek müdahalelerden biri. Ancak daha da kolay bir çözüm arıyorsanız, o halde duvarlarınızı şık ve modern resimlerle ya da aynalarla süslemenizi tavsiye ediyoruz.