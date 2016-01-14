Hayatınızı kolaylaştıracak temizlik ipuçları

Evlerimizi temizlerken bazı durumlar bizi zorlar. Örneğin halılarımızda bir türlü çıkaramadığımız lekeler, banyo ve mutfaktaki pas ya da kireç lekeleri, pırıltısını kaybeden cam bardaklar… Ama merak etmeyin, hepsinin son derece pratik bir çözümü var elbette. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik temizlik ipuçları.
Halılarda kalan ve bir türlü çıkaramadığınız lekeleri ütü ve ıslak havlu yardımıyla çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Lekeli yerin üzerine nemlendirilmiş kumaşı koyup orta ısıda ve buharlı konumdaki ütüyle bastırın. Havlunun nemi ve ütünün sıcaklığı bir araya geldiğinde halıdaki kalıplaşmış lekeyi zayıflatacak ve halının ipliklerinden ayıracaktır.
Özellikle kireçli suyu olan bölgelerde belirli bir süre geçtikten sonra duş başlıklarını eski haline döndürmek neredeyse imkansızdır. Neredeyse diyoruz, çünkü aslında hiç de imkansız değil. Duş başlığınızdaki lekeleri çıkarmanın en kolay yolu bir buzdolabı poşetini elma sirkesi ile doldurmak ve duş başlığını da sirkenin içine batacak şekilde poşetin içine yerleştirip poşeti ağzını sıkıca bağlamak. Bu şekilde iki saat sirkede bekleyen duş başlığınız yeni gibi olacaktır.
Yatağınızın şiltesini kapsamlı bir şekilde temizlemek için elektrik süpürgesiyle yatağın üzerini süpürün, daha sonra şiltenin üzerine karbonat serpin ve iki saat bekletin. İki saat sonunda yatağın şiltesini tekrar süpürün. Artık yatağınız tertemiz ve temiz çarşafların serilmesini bekliyor! (Resimdeki örnek dekorasyon: Voltaj Tasarım)
Mikrodalga fırınınızın içini temizlemenin çok kolay bir yolu var. Bir kaba bir ölçü sirke bir ölçü su koyun ve bu karışımı mikrodalganızda iki dakikalık programda pişirin. Artık içerideki yağlar şöyle bir silinmeyle çıkacak kadar temizlenmeye hazır durumda.
Ahşap mobilyalarınız varsa ve onları uzun süredir kullanıyorsanız mutlaka üzerlerinde az da olsa çizikler vardır. İşte bu çizikleri tamir etmenin ve pürüzsüz bir ahşap yüzey meydana getirmenin çok kolay ve pratik bir yolu var. İhtiyacınız olan tek şey sirke ve zeytinyağı. Bir kahve fincanı sirkeyle bir kahve fincanı zeytinyağını karıştırın ve yumuşak bir bez yardımıyla mobilyanıza yedirerek iyice ovalayın. Bu işlemden sonra çizikler yok olacaktır.
Metal mutfak malzemeleri bulaşık makinesinde yıkandığı zaman paslanabilir. Bunun için özellikle bıçakların bulaşık makinesinde yıkanması önerilmez, en iyisi elde yıkamak ve yıkama işleminden sonra da hemen kurutmaktır. Ancak mutfağınızda paslanmış bıçaklarınız varsa sirke ya da limon yardımıyla pas lekelerinden kurtulabilirsiniz. Pas asitle etkileşime girdiğinde yok olur. Limon ve sirke de asitli maddelerdir. Paslı yüzeyi limonla iyice silin ve daha sonra üzerine tuz dökerek sert bir süngerle ovalayın. Ancak çizilmesini istemediğiniz hassas bir metal malzeme söz konusuyla limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bir ya da iki kaşık limon tuzunu bir kaba alın, üzerine kaynar su dökün ve paslı malzemeyi bu suyun içinde bir süre bekletin.
İncir meyvesinin faydaları ve incir ağacının güzelliği saymakla bitmez. Ancak incir yaprağının pek bilinmeyen bir mucizesi daha var! Makinede yıkanmaktan dolayı matlaşan cam bardaklarınızı yenileriyle değiştirmek zorunda değilsiniz! Matlaşan ve pırıltısı tamamen kaybolmuş cam bardakları incir yaprağı ile ovalarsanız bardaklarınız yeniden ışıldamaya başlayacaktır!
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