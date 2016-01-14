Hayatınızı kolaylaştıracak temizlik ipuçları

Metal mutfak malzemeleri bulaşık makinesinde yıkandığı zaman paslanabilir. Bunun için özellikle bıçakların bulaşık makinesinde yıkanması önerilmez, en iyisi elde yıkamak ve yıkama işleminden sonra da hemen kurutmaktır. Ancak mutfağınızda paslanmış bıçaklarınız varsa sirke ya da limon yardımıyla pas lekelerinden kurtulabilirsiniz. Pas asitle etkileşime girdiğinde yok olur. Limon ve sirke de asitli maddelerdir. Paslı yüzeyi limonla iyice silin ve daha sonra üzerine tuz dökerek sert bir süngerle ovalayın. Ancak çizilmesini istemediğiniz hassas bir metal malzeme söz konusuyla limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bir ya da iki kaşık limon tuzunu bir kaba alın, üzerine kaynar su dökün ve paslı malzemeyi bu suyun içinde bir süre bekletin.