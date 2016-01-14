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Hayatınızı kolaylaştıracak temizlik ipuçları

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homify Duvar & ZeminHalı & Kilimler
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Evlerimizi temizlerken bazı durumlar bizi zorlar. Örneğin halılarımızda bir türlü çıkaramadığımız lekeler, banyo ve mutfaktaki pas ya da kireç lekeleri, pırıltısını kaybeden cam bardaklar… Ama merak etmeyin, hepsinin son derece pratik bir çözümü var elbette. İşte hayatınızı kolaylaştıracak pratik temizlik ipuçları.

Halılardaki çıkmayan lekeler için: Ütü ve nemli havlu

homify Duvar & ZeminHalı & Kilimler
homify

homify
homify
homify

Halılarda kalan ve bir türlü çıkaramadığınız lekeleri ütü ve ıslak havlu yardımıyla çıkarabileceğinizi biliyor muydunuz? Lekeli yerin üzerine nemlendirilmiş kumaşı koyup orta ısıda ve buharlı konumdaki ütüyle bastırın. Havlunun nemi ve ütünün sıcaklığı bir araya geldiğinde halıdaki kalıplaşmış lekeyi zayıflatacak ve halının ipliklerinden ayıracaktır.

Duş başlıklarına elma sirkesi çözümü

Begeleiden verbouwing, interieur-voorstel en levering van de meubels, Mood Interieur Mood Interieur BanyoKüvet & Duşlar
Mood Interieur

Mood Interieur
Mood Interieur
Mood Interieur

Özellikle kireçli suyu olan bölgelerde belirli bir süre geçtikten sonra duş başlıklarını eski haline döndürmek neredeyse imkansızdır. Neredeyse diyoruz, çünkü aslında hiç de imkansız değil. Duş başlığınızdaki lekeleri çıkarmanın en kolay yolu bir buzdolabı poşetini elma sirkesi ile doldurmak ve duş başlığını da sirkenin içine batacak şekilde poşetin içine yerleştirip poşeti ağzını sıkıca bağlamak. Bu şekilde iki saat sirkede bekleyen duş başlığınız yeni gibi olacaktır.

Yatak şiltesi temizliği için: Karbonat

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Minimalist Yatak Odası
Voltaj Tasarım

AA EVİ

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Yatağınızın şiltesini kapsamlı bir şekilde temizlemek için elektrik süpürgesiyle yatağın üzerini süpürün, daha sonra şiltenin üzerine karbonat serpin ve iki saat bekletin. İki saat sonunda yatağın şiltesini tekrar süpürün. Artık yatağınız tertemiz ve temiz çarşafların serilmesini bekliyor! (Resimdeki örnek dekorasyon: Voltaj Tasarım)

Mikrodalga fırın temizliği

Çeşme'de Yazlık Ev Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Çeşme'de Yazlık Ev

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Mikrodalga fırınınızın içini temizlemenin çok kolay bir yolu var. Bir kaba bir ölçü sirke bir ölçü su koyun ve bu karışımı mikrodalganızda iki dakikalık programda pişirin. Artık içerideki yağlar şöyle bir silinmeyle çıkacak kadar temizlenmeye hazır durumda.

Ahşap mobilyalardaki çizikleri yok eden formül: Sirke ve zeytinyağı

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Yemek Odası
Escapefromsofa

MAYAVERA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Ahşap mobilyalarınız varsa ve onları uzun süredir kullanıyorsanız mutlaka üzerlerinde az da olsa çizikler vardır. İşte bu çizikleri tamir etmenin ve pürüzsüz bir ahşap yüzey meydana getirmenin çok kolay ve pratik bir yolu var. İhtiyacınız olan tek şey sirke ve zeytinyağı. Bir  kahve fincanı sirkeyle bir kahve fincanı zeytinyağını karıştırın ve yumuşak bir bez yardımıyla mobilyanıza yedirerek iyice ovalayın. Bu işlemden sonra çizikler yok olacaktır.

Paslı bıçaklarınızı atmayın!

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki MutfakMutfak Malzemeleri
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

Metal mutfak malzemeleri bulaşık makinesinde yıkandığı zaman paslanabilir. Bunun için özellikle bıçakların bulaşık makinesinde yıkanması önerilmez, en iyisi elde yıkamak ve yıkama işleminden sonra da hemen kurutmaktır. Ancak mutfağınızda paslanmış bıçaklarınız varsa sirke ya da limon yardımıyla pas lekelerinden kurtulabilirsiniz. Pas asitle etkileşime girdiğinde yok olur. Limon ve sirke de asitli maddelerdir. Paslı yüzeyi limonla iyice silin ve daha sonra üzerine tuz dökerek sert bir süngerle ovalayın. Ancak çizilmesini istemediğiniz hassas bir metal malzeme söz konusuyla limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bir ya da iki kaşık limon tuzunu bir kaba alın, üzerine kaynar su dökün ve paslı malzemeyi bu suyun içinde bir süre bekletin.

Parlak bardaklar için incir yaprağı

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Yeşil
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

İncir meyvesinin faydaları ve incir ağacının güzelliği saymakla bitmez. Ancak incir yaprağının pek bilinmeyen bir mucizesi daha var! Makinede yıkanmaktan dolayı matlaşan cam bardaklarınızı yenileriyle değiştirmek zorunda değilsiniz! Matlaşan ve pırıltısı tamamen kaybolmuş cam bardakları incir yaprağı ile ovalarsanız bardaklarınız yeniden ışıldamaya başlayacaktır!

(Bu yazımızı beğendiyseniz 6 maddede derin ev temizliği isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)

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