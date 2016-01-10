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Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri

Homify TR Homify TR
homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
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Yeni bir yılla birlikte artık kışın en yoğun günleri de kapımızı çalmaya başladı. Soğuk kış günleri ve gecelerinin, karlı ya da fırtınalı sokakların elbette oldukça olumsuz yönleri ve zorlukları olsa da, kış günlerinde sıcak evlerimizde dinlenmenin keyfi de bir başka oluyor değil mi? Kış ayları evlerimizin içinde en çok zaman geçirdiğimiz aylardır ve yoğun kış trafiğinden ve soğuk havadan kurtulup eve geldiğimizde sıcak çay ya da kahvelerimizi yudumlayarak dinlendiğimiz konforlu ve sıcak yaşam alanlarımız biz huzur verir. Bu yüzden de çoğu zaman evden hiç çıkmak istemeyiz. Dekorasyonda da her mevsimin kendine has gereklilikleri ve kendine özgü bir tarzı vardır. Elbette mevsime göre dekorasyon derken her mevsim yaşam alanlarınızı baştan aşağı değiştirmeniz gerektiğini söylemiyoruz. Küçük değişikliklerle evinizi dekoratif olarak da kışa hazır hale getirebilirsiniz. Çünkü kış mevsiminde daha sıcak, daha konforlu, daha huzur dolu bir dekorasyon yaşam kalitenizi ve evin içinde geçirdiğiniz vaktin kıymetini de arttıracaktır. İşte kış dekorasyonu için pratik ve işe yarar fikirler.

Renk tercihleri: Beyaz yoğunluklu canlı renk dokunuşları

valensia corner Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

valensia corner

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Kışın günler daha kısadır ve güneş ışığı da evlerimize çok daha az uğrar. Bu yüzden de evlerimizi daha aydınlık ve ferah bir dekorasyonla dizayn etmemiz gerekir. Uzmanlar kış mevsiminde beyaz rengin hakim olduğu yaşam alanlarının çok daha sağlıklı olduğunu belirtiyorlar. Siz de yaşam alanlarınızı kışın daha beyaz hale getirebilirsiniz. Ancak beyaz renk hakimiyetinin içinde canlı ve sıcak renkli küçük dokunuşlar da odanıza daha samimi ve kış soğuğunu unutturan bir hava katacaktır. Tüm bunlara mükemmel bir örnek teşkil eden resimdeki bu göz kamaştırıcı oturma odasının tasarımında ise Trabcelona Design imzası bulunuyor.

Tüylü ve yumuşak aksesuarlar

Bloominville Storage Unit House Envy İskandinav Oturma Odası
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

Kış mevsiminde evimizde aradığımız en temel özelliklerden biri de konfor ve sıcaklıktır pek tabii ki. Tüylü, peluş ve yumuşak aksesuarlar da yaşam alanlarında sıcaklık hissi yaratan yegane şeylerden biri. Tercihen beyaz ya da açık gri tonlarındaki tüylü bir battaniyeyi oturma grubunuza dekoratif bir hamleyle ekleyebilir ya da bu tarz aksesuarlarla yaşam alanınızı süsleyebilirsiniz. Ayrıca oturma grubunuza yumuşak küçük yastıklar eklemek de konforu arttıran harika kış dekorasyonu fikirlerinden biri.

Ahşap sıcaklığı

Apartament na Kabatach, Studio Inaczej Studio Inaczej İskandinav Oturma Odası
Studio Inaczej

Studio Inaczej
Studio Inaczej
Studio Inaczej

Ahşap mobilya ve dekoratif aksesuarlar aslında her mevsim kullanılabilecek ve doğallıklarıyla her tarza uygun bir görünüme sahip olan dekorasyon malzemeleridir. Ancak ahşap sıcaklığı kış mevsiminde evlerde çok daha dikkat çekici ve sofistike bir etki yaratır. Özellikle beyaz bir tasarımla kombin yapılmış ahşap mobilyalar hem estetik olarak hem de iç mekanlarda aranılan o sıcacık dokuyu yaratması açısından benzersiz bir dekorasyon etkisi taşıyor.

Konforlu ve şık halı modelleri

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Elbette kış denilince aklımıza gelen ilk dekorasyon unsuru halılar oluyor. Halılar dekoratif açıdan da, fonksiyonellik açısından da evlerimizin vazgeçilmez bir parçası, özellikle de zorlu kış aylarında. Soğuk günlerde evinizde daha sıcak ve konforlu bir ortam yaratmak için halı seçerken daha yumuşak ve kalın, yalıtım etkisi daha yüksek halıları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Yaşam alanlarınız için birbirinden güzel kadife, yün, ipek ve kaşmir halı modelleri isimli yazımızda da bu tür halı modellerini derlemiştik. 

Duvar halıları

Tülü patchwork Refound Carpet Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Refound Carpet

Tülü patchwork

Refound Carpet
Refound Carpet
Refound Carpet

Kışın evlerimizi ısıtacak ve aynı zamanda da samimi ve elegan bir görünüm yaratacak olan dekorasyon fikirlerinden biri de duvar halıları. Oldukça zengin bir dizayn yelpazesine sahip olan duvar halılar son yıllarda yeniden trend olmaya başladı, kış mevsiminde evinize şık ve seçkin bir hava katmak istiyorsanız, mutlaka modern duvar halısı seçeneklerine bir göz atın deriz.

Kış romantizmi: Mumlar

Bimala brass lanterns homify Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
homify

Bimala brass lanterns

homify
homify
homify

Dekoratif minik mumlar kış aylarında samimi ve romantik bir atmosfer yaratmak için bire bir! Sıcak ve huzurlu bir ambiyans yaratmak için mumlardan daha uygun bir aksesuar düşünemiyoruz. Yaz aylarında bahçe masamızı aydınlatan bu küçük mumlar, kış aylarında da evimizin içine konforlu ve huzurlu bir romantizm yayıyor.

Lüks kavramının içini dolduran bir tasarım
Bu kış dekorasyonu fikirlerini siz nasıl buldunuz?

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