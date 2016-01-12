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Yeni nesil banyo fikirleri

Homify TR Homify TR
Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
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Eskiden banyo denildiğinde akla standart ve sıradan bazı modeller gelirdi. Duşakabinler de küvetler de hep aynı tasarımlara sahip olurdu ve genellikle hep birbirinin benzeri fayans ve zemin döşemeleri kullanılırdı. Ancak tasarım ve dekorasyon dünyası genişledikçe banyo modelleri de zenginleşiyor. Banyolardaki son trendlerden bazıları ise gözlerinizi kamaştıracak kadar güzel yaşam alanları ortaya çıkarıyor. Siz de banyonuzu yeni nesil dekorasyon fikirlerinden ilham alarak yeniden dizayn etmek istiyorsanız aşağıdaki tasarım seçeneklerini mutlaka göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. İşte yeni nesil banyoların göz alıcı ve öne çıkan özellikleri.

Dikkat çekici zemin döşemeleri

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Sıradan fayansları unutun, soluk renkli zemin döşemelerini de. Artık banyo zeminlerinde göz alıcı desenler, canlı renkler, sıra dışı tasarımlar, zarif ve şık motifler moda. Yeni nesil ve son moda bir banyo dekorasyonu yaratmak istiyorsanız zemin için seçeceğiniz malzemede saray zeminlerini aratmayacak desenler tercih etmeniz eşsiz bir banyoya sahip olmak için ilk adımınız olacak.

Doğal güzellik

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Banyo
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Ahşap ve taş gibi doğal malzemeler banyolarda giderek daha da fazla yer tutmaya başladı. Dekorasyon ve tasarım teknolojisi geliştikçe bu tür doğal malzemelerin de suya ve neme karşı dayanıklılık ve sağlamlıkları arttırılıyor ve dolayısıyla yalnızca kuru yaşam alanlarında değil ıslak zemin ve banyo ve mutfak gibi daha hassas odalarda da kullanılabilir hale geliyorlar. Tabii bu malzemelerden oluşan aksesuar ve mobilyaların yaygınlık ve popülaritelerinin artmasının en önemli sebeplerinden biri de doğal güzelliğin son yıllarda dekorasyon alanında yeniden öne çıkması.

Bitkilerle canlanan banyolar

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Banyo
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Yaşam alanlarına ruh katmanın ve onları canlandırmanın en kolay ve güzel yolu elbette canlı bitkiler kullanmaktır. Oturma odalarında sıklıkla rastladığımız süs bitkilerine artık banyolarda da rastlıyoruz. Banyonuzda sıra dışı bir canlılık istiyorsanız siz de mutlaka dekorasyona uyacak ev ağaçlarını, renkli çiçekleri ya da süs bitkilerini göz önünde bulundurun.

Akıllı su kontrollü duşlar

Hidromasajes, Minipiscinas & Ecobox, AQUAGLASS AQUAGLASS BanyoKüvet & Duşlar
AQUAGLASS

AQUAGLASS
AQUAGLASS
AQUAGLASS

Sıradan duş ünitelerine veda edebilirsiniz çünkü artık tarih olmak üzereler. Artık kullanıcı dostu akıllı duş modelleri hakimiyeti ele geçirmek üzere. Termostatik musluklar, birden fazla noktadan saçılan su kaynakları, sensörlü duş üniteleri… Tüm bunlar hem estetik olarak çok daha güzel hem de çok daha keyifli ve sağlıklı banyolar yaratıyor.

Duvara dayalı olmayan bağımsız küvetler

homify Klasik Banyo
homify

homify
homify
homify

Eski tip demode küvetler de artık veda etmemiz gereken banyo gereçlerinden biri. Birbirinden farklı ve estetik küvetler artık duvara dayalı değil, bağımsız bir şekilde banyonun ortasında duruyorlar ve bu tasarımlar banyolara eşsiz bir şıklık, ferahlık ve huzur ortamı sağlıyor. Tıpkı Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu banyo gibi…

Çiftli lavabo

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul., BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK Modern Banyo
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Yeşil Vadi Erguvan Evi, İstanbul.

BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK
BABA MİMARLIK MÜHENDİSLİK

Özellikle ebeveyn banyolarında kullanılan, çiftler için dizayn edilmiş çiftli lavabo üniteleri fonksiyonel açıdan öne çıkan dekorasyon fikirlerinden biri olduğu kadar estetik olarak da oldukça çarpıcı bir görünüm ortaya koyuyor.

Manzaraya karşı

ZEN BODRUM, ARTHUR&MILLER ARTHUR&MILLER Modern Banyo
ARTHUR&amp;MILLER

ZEN BODRUM

ARTHUR&MILLER
ARTHUR&amp;MILLER
ARTHUR&MILLER

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ve banyoların güzelliğini katbekat perçinleyen dekorasyon fikirlerinden biri de manzaraya karşı banyo modelleri. Artık banyolar eskisi gibi kapalı birer kutu değil, aksine geniş pencereler sayesinde olabildiğince bol doğal ışık almaları sağlanıyor. Tabii meraklı gözlerden uzakta bir konumda olan evler için bu tip banyo modelleri aynı zamanda manzaraya karşı keyifli birer yaşam alanına dönüşüyor.

Açık mutfaklı salonların dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar
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