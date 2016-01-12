Yeni nesil banyo fikirleri

Ahşap ve taş gibi doğal malzemeler banyolarda giderek daha da fazla yer tutmaya başladı. Dekorasyon ve tasarım teknolojisi geliştikçe bu tür doğal malzemelerin de suya ve neme karşı dayanıklılık ve sağlamlıkları arttırılıyor ve dolayısıyla yalnızca kuru yaşam alanlarında değil ıslak zemin ve banyo ve mutfak gibi daha hassas odalarda da kullanılabilir hale geliyorlar. Tabii bu malzemelerden oluşan aksesuar ve mobilyaların yaygınlık ve popülaritelerinin artmasının en önemli sebeplerinden biri de doğal güzelliğin son yıllarda dekorasyon alanında yeniden öne çıkması.