2016 dekorasyon trendleri

2015 yılında mutfaklarda gördüğümüz son trendlerden biri de alana ferahlık ve genişlik katan çift renkli mutfak dolabı uygulamalarıydı. Bu yıl da bu uygulama biraz daha çeşitlenerek devam edecek gibi görünüyor. Birbirleriyle uyumlu olmayan mutfak dolaplarının bir arada kullanılarak hareketli ve yüksek enerjili mutfakların yaratıldığı konseptlerle bu yıl sıklıkla karşılaşacağız.