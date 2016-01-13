2016 dekorasyon trendleri

Bir yılı daha geride bıraktık ve yeni yılla birlikte bastıran soğuk kış günlerinde 2016'ya adımızı attık sonunda. homify sayfalarında sizlerle 2015 yılı boyunca her gün birbirinden güzel ve dikkat çekici tasarım, dekorasyon ve mimari örneklerini paylaştık, en yeni dekorasyon trendlerini yazdık. Bu yazımızda da yeni yılın yeni trendlerinden bahsedeceğiz ve uzmanlar tarafından 2016 yılında moda olacağı düşünülen dekorasyon önerilerine yer vereceğiz.
2016 yılında özellikle mutfak ve banyolarda siyah renkli metal kullanımın bir hayli trend olacağı öngörülüyor. Işıltılı ve parlak metal ve çelik aksesuar ve mobilyaların yerini dekorasyonun rock yıldızlarına benzetilen siyah metaller alıyor. Karizmatik, çarpıcı ve etkileyici banyo ve mutfaklar 2016'nın öne çıkanları arasında yer alacak. Eğer siz de mutfağınızın bu yeni trendden faydalanmasını istiyorsanız yalnızca aydınlatma ünitelerinizi değiştirerek bile bu son moda dokuyu mutfağınızda oluşturabilirsiniz.
2015 yılında mutfaklarda gördüğümüz son trendlerden biri de alana ferahlık ve genişlik katan çift renkli mutfak dolabı uygulamalarıydı. Bu yıl da bu uygulama biraz daha çeşitlenerek devam edecek gibi görünüyor. Birbirleriyle uyumlu olmayan mutfak dolaplarının bir arada kullanılarak hareketli ve yüksek enerjili mutfakların yaratıldığı konseptlerle bu yıl sıklıkla karşılaşacağız.
Uzman tasarımcıların tahminlerine göre banyo dekorasyonlarında kullanılan aynalar bu yıl hakimiyeti ele alacak ve dekorasyonun ana unsurlarından biri haline gelecek. Düz kare ya da dikdörtgen aynaların yerini tamamlayıcı, hareketli, çoğunlukla yuvarlak hatlara sahip olan ve göze çarpan ayna tasarım ve modelleri alıyor. Üstelik bu trend, banyomuzu baştan aşağı yenilememize gerek kalmadan da yakalayabileceğimiz trendlerden biri olarak yüzümüzü güldürüyor.
Banyolarda geçtiğimiz yıllarda giderek yaygınlaşan trendlerden biri de banyoları bir yaşam alanına dönüştüren dizaynlar üretmek. Bu yıl bu tür dizaynların dekorasyon dünyasının yıldızı olacağı düşünülüyor. Yalnızca küvet, duşakabin, lavabo ve tuvaletten oluşan banyoların yerini bu yıl yavaş yavaş geniş, içinde rahat koltuklar ya da dinlenme alanları barındıran, halılarla süslenmiş beş yıldızlı otellerin banyolarını andıran banyo dekorasyonları alıyor. Tıpkı Hakan Helvacıoğlu tarafından dizayn edilen bu harika banyoda olduğu gibi…
80'li yıllardaki çiçek desenli mobilyaları ve dekorasyonları hatırlıyor musunuz? Bu yıl bu tarz mobilyaları sık sık göreceğiz anlaşılan. Modern dekorasyon ve tasarımlarla yenilen çiçek desenleri geçtiğimiz yıllarda oturma gruplarının berjerleri aracılığıyla ağır ağır sızmaya başlamıştı. Bu yılsa çiçeklerin popülaritesinin dorukta olduğu bir yıl olacak. Oturma odalarında adeta bahar havası esecek.
Çiçekli doku ve desenlerin geri dönmesiyle, 2016'da dekorasyon trendlerine damgasını vuracak renklerin de pembe ve mavi olacağı tahmin ediliyor. Canlı ve dramatik renkler hakimiyetini bu sene de modern tarzlarda sürdürürken, pembe ve mavi tonları öne çıkan romantik renkler olacak.
Son yıllarda daha gündelik ve hızlı yemek yenen yemek alanları yemek odası dekorasyonlarını unutturmuş ve hakimiyeti eline almıştı. Ancak 2016'da yeniden o resmi ve geniş yemek odalarını hatırlayacağız. Uzun ince masalar ve bar tabure ve sandalyeleri mutfak alanlarında hala kullanılacak olsa da dekorasyon dünyasının gözü bu yıl büyük, geniş ve sağlam masalarda, konforlu ve şık sandalyelerde olacak.
Geometrik yer döşemeleri de bu senenin gözde tasarım unsurlarından biri olacağa benziyor. Geçtiğimiz yıllarda yeniden moda olan klasik desenli oryantal motiflere bu sene ara veriyoruz ve daha modern ve keskin geometrik desenleri karşılıyoruz. Elbette banyo fayanslarında da aynı şey geçerli.