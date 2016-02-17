İnanılmaz bir değişim hikâyesi!

Bugün size on sekizinci yüzyıldan kalma bir evin nasıl konforlu ve modern bir eve dönüştürüldüğünü göstereceğiz. Bu geleneksel taş evin tüm unsurları elden geçirilerek ortaya harika bir sonuç çıkarılmış. Bazı bölümler yıkılmış ve yeni bölümler eklenmiş. Sonuçta ortaya nefes alan modern bir yaşam alanı çıkmış.

Bu dönüşüm projesinin altında Portekiz'in Moimenta da Beira bölgesinde hizmet veren ADVD Atelier mimarlık ve tasarım firmasının imzası var.

Gelin sizi daha meraklandırmadan turumuza geçelim.