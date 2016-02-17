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İnanılmaz bir değişim hikâyesi!

Aydin Sanli Aydin Sanli
SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
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Bugün size on sekizinci yüzyıldan kalma bir evin nasıl konforlu ve modern bir eve dönüştürüldüğünü göstereceğiz. Bu geleneksel taş evin tüm unsurları elden geçirilerek ortaya harika bir sonuç çıkarılmış. Bazı bölümler yıkılmış ve yeni bölümler eklenmiş. Sonuçta ortaya nefes alan modern bir yaşam alanı çıkmış. 

Bu dönüşüm projesinin altında Portekiz'in Moimenta da Beira bölgesinde hizmet veren ADVD Atelier mimarlık ve tasarım firmasının imzası var. 

Gelin sizi daha meraklandırmadan turumuza geçelim. 

İç mekan

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Uzun ömrü boyunca birkaç kez elden geçirildiğine hiç şüphe olmayan bu geleneksel iç mekanın ciddi bir yenilenmeye ihtiyacı olduğu su götürmez bir gerçek. Az sonra bu odanın yenilenmiş halini gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. 

Dış cephe

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Bu geleneksel taş bina kötü durumda gözükse de, yapının on sekizinci yüzyıldan kalma olduğu düşünüldüğünde aslında durumun o kadar da kötü olmadığını söylemek mümkün. Yılların yıpranmışlığını yansıtan ev yine de sapasağlam ayakta. Bu tarz projelerde en önemli şey yapının genel karakteristiğine zarar vermeden yeni bir sonuç ortaya koyabilmek. 

Yenilenen dış cephe

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Gözlerinize inanamadınız değil mi? Taş bina yepyeni bir karakter kazanmış. Bir cephesi beyaza boyanan evin diğer cephesinde dönem özelliklerini yansıtan taş bir doku kullanılmış. Çatıların da adeta baştan yaratıldığı evin çelik balkonu da son derece sikkat çekici. 

Modern arka cephe

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Geleneksel taş binanın arka cephesi incelikle ilave edilen çelik dokunun da yardımıyla modern bir görüntü kazanmış. Bu modern dokunuşla birlikte ev doğal ışığın içeriye nüfuz etmesini sağlayan geniş pencerelere de kavuşmuş. 

Etkileyici iç mekan

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Evin içine girdiğinizde buranın on sekizinci yüzyıldan kalma bir ev olduğuna inanasınız gelmiyor. Son derece modern bir tasarıma sahip salon son teknolojinin sağladığı her türlü konfora sahip. Siyah rengiyle genel atmosfere hareket katan şömine aynı zamanda geniş salonu iki bölüme ayıran bir seperatör işlevi de görüyor. 

Mutfak

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Açık planlı mutfak salonun diğer unsurlarıyla son derece uyumlu. Şöminenin rengine uygun olarak seçilen siyah renkli tezgahın altındaki dolaplar bol miktarda depolama alanı sunuyor. Mutfağın salonun geri kalan bölümüyle nasıl iyi bir iletişim içinde olduğunu görünce, tasarımın geneline hakim olan modern anlayışı görmek daha da kolaylaşıyor.

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Merdivenler

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Evin katlarını birbirine bağlayan merdiven basamaklarında evin geneline hakim olan açık renkli ahşap malzeme kullanılırken, siyah metal trabzanlar ortama modern bir hava katmış. Merdivenlerin dış kısmında kalan taş duvar aslında bize taş bir on sekizinci yüzyıl yapısının içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Bu noktada modern ve klasik olağanüstü bir uyumla bir araya geliyor. 

Peyzaj

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Evin bulunduğu yerin doğal peyzajı, bu peyzajın tasarıma dahil edilmesini şart kılıyor. Bu nedenle evde daha önce olmayan geniş pencereler kullanmak gibi bir çözüme gidilmiş. Bu yenileme çalışmasının eve kazandırdığı belki de en önemli özellik olan geniş pencereler sayesinde hem doğal ışık hem de olağanüstü manzara eve dahil edilmiş. 

Modern mobilyalar

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Kullanılan mobilyalar kompakt olma özelliklerinin yanı sıra modüler karakterleriyle de modern bir ev renovasyonuna son derece yakışıyor. Bu mobilya sahip olduğu farklı katmanlarla işlevsel bir kullanım sunuyor. Son derece modern ve pratik. 

Banyo

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Banyolarda sade ve modern bir çizgi tercih edilmiş. Farklı malzemelerin kullanıldığı banyolarda siyah ve beyaz kontrastından faydalanılmış. Siyah ve beyazın kadim uyumu banyoya kendine has bir karakter katmış. 

Şapel

SOLAR Séc. XVIII - Recuperação e Reabilitação, ADVD atelier arquitectura e design ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design
ADVD atelier arquitectura e design

Evin orijinalinde bulunan antika şapel bakım yapılarak yeni tasarımda da korunmuş. Bu antika parçanın eve deer kattığı şüphesiz. 

Dönüşüm projelerinin cazibesi sizi de mest ediyorsa, bu yazımıza göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

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