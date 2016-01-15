Trabzon'da modern bir rezidans daire

Şehrin merkezinde, görkemli gökdelenlerde, sosyal tesisleri, spor alanları, geniş otoparkları ve yeşil alanları olan bir yerde yaşamayı kim istemez? İstanbul'da bu tür projelerin her gün daha da arttığını biliyoruz, ama bu defa böylesi geniş imkan ve konforlu özelliklere sahip bir projeye konuk olmak için Trabzon'a gidiyoruz. Özellikle ailedeki her birey için çeşitli imkanları ayağınıza getiren bu şık proje CCT Investments isimli emlak firmasının projelerinden biri. Sosyal olanaklarıyla da, dış görünüşüyle de, sağladığı konfor ve modern yaşam tarzıyla da öne çıkan bu şehir projesinde konuk olacağımız örnek ev, iç yaşam alanlarındaki dekorasyon stiliyle de göz kamaştırmayı başarıyor. Lüks rezidansları, konforlu yaşam alanlarını ve geniş sosyal imkanları olan aile sitelerini seven ve bu tür projelere ilgi duyan okurlarımızın hafızalarına kazınacak olan bu örnek evi, lafı daha fazla uzatmadan hep birlikte gezmeye başlayalım isterseniz.
Restoran, kafe, alışveriş merkezi, geniş otopark alanı ve parkların bulunduğu bu rezidans dairelerinin konumu da oldukça cazip. Dış görünüşüyle modern şehir yaşamı tutkunlarını daha ilk bakışta kendine hayran bırakan bu proje, basketbol ve tenis sahası dahil pek çok çekici ve tüm aile bireylerinin ilgisini çekecek imkanı da bünyesinde barındırıyor.
Evlerin iç mimari tasarımları da bir o kadar ferah, kullanışlı ve konforlu. Kullanıcının yaşam kalitesini arttırmanın ön planda tutulduğu iç mekanlar malzeme ve doku bakımından kaliteli ve konforlu bir kullanım sunuyor. Konuk olduğumuz örnek evin salonundaki dekorasyonda ise klasik avangart bir tarz benimsenmiş. Mor, pembe ve krem renk tonlarının harmanlandığı dekorasyonda sıradan olmayan ama gündelik ve rahat bir atmosfer yaratılmış.
Projedeki evlerde kapalı ve açık balkonlar da bulunuyor. Apartman dairelerinin dışarıyla bağlantı kurulan ve eksikliği çokça hissedilen yaşam alanları olarak balkonların şehir yaşamı için ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu. Cam panellerle kapatılmış kış bahçesi olma potansiyeli taşıyan balkonlar da son derece çekici bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu balkon ise salondaki dekorasyonun bir devamı niteliğinde dizayn edilmiş.
Mutfak tasarımında ise yine fonksiyonellik ön planda tutularak modern bir şıklık oluşturulmuş. Çift cephe boyunca uzana mutfak tezgahı ve dolapları verimli alan kullanımı açısından örnek teşkil ediyor. Mutfak dekorasyonlarında son trendlerden biri olan çift renkli mutfak dolabı uygulaması da yaşam alanını ferahlatan ve derinleştiren dekorasyon uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.
Açık balkondaysa karşımıza mükemmel bir deniz manzarası çıkıyor. Yüksek katlı binaların ve rezidans dairelerinin en avantajlı özelliği de hiç şüphesiz böyle kusursuz ve benzersiz manzaralardan faydalanan yaşam alanlarına sahip olmalarıdır. Bu projede de bu harika manzaradan maksimum düzeyde faydalanmak ve kullanıcıların yaşam kalitelerini arttırmak için geniş bir balkon alanı yaratılmış. Ahşap masa sandalye takımı ve süs bitkileriyle dizayn edilen balkonda modern ve yalın bir atmosfer hakim.