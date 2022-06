Trabzon'da modern bir rezidans daire

Şehrin merkezinde, görkemli gökdelenlerde, sosyal tesisleri, spor alanları, geniş otoparkları ve yeşil alanları olan bir yerde yaşamayı kim istemez? İstanbul'da bu tür projelerin her gün daha da arttığını biliyoruz, ama bu defa böylesi geniş imkan ve konforlu özelliklere sahip bir projeye konuk olmak için Trabzon'a gidiyoruz. Özellikle ailedeki her birey için çeşitli imkanları ayağınıza getiren bu şık proje CCT Investments isimli emlak firmasının projelerinden biri. Sosyal olanaklarıyla da, dış görünüşüyle de, sağladığı konfor ve modern yaşam tarzıyla da öne çıkan bu şehir projesinde konuk olacağımız örnek ev, iç yaşam alanlarındaki dekorasyon stiliyle de göz kamaştırmayı başarıyor. Lüks rezidansları, konforlu yaşam alanlarını ve geniş sosyal imkanları olan aile sitelerini seven ve bu tür projelere ilgi duyan okurlarımızın hafızalarına kazınacak olan bu örnek evi, lafı daha fazla uzatmadan hep birlikte gezmeye başlayalım isterseniz.