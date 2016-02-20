Konforlu hayata davet eden ev

Modern ve estetik bir eve sahip olmak hemen hemen her ailenin hayalidir. Hem tüm aile bireylerinin konforunu sağlayacak işlevselliğe sahip bir ev, hem de gelen tüm konukların beğenisine neden olacak estetik bir tasarıma sahip olmak her zaman çok da kolay olmayabilir. Bunun için öncelikle aile bireylerinin ihtiyaçlarının çok iyi saptanması ve daha sonrasında gusto sahibi bir tasarımcının maharetli ellerinin bu iş için çalışması gereklidir.

Almanya'da faaliyet gösteren FINGERHAUS GMBH de öncelikle evde yaşayacak insanların ihtiyaçlarına cevap verecek estetik ev tasarımlarıyla uzun yıllardır insanların hayallerini gerçekleştiriyor. Bugün gezeceğimiz tarz sahibi ev de bulunduğu ortam ve iç mekanının yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Gelin bu olağanüstü evi daha yakından görelim.