Konforlu hayata davet eden ev

Modern ve estetik bir eve sahip olmak hemen hemen her ailenin hayalidir. Hem tüm aile bireylerinin konforunu sağlayacak işlevselliğe sahip bir ev, hem de gelen tüm konukların beğenisine neden olacak estetik bir tasarıma sahip olmak her zaman çok da kolay olmayabilir. Bunun için öncelikle aile bireylerinin ihtiyaçlarının çok iyi saptanması ve daha sonrasında gusto sahibi bir tasarımcının maharetli ellerinin bu iş için çalışması gereklidir.
Almanya'da faaliyet gösteren FINGERHAUS GMBH de öncelikle evde yaşayacak insanların ihtiyaçlarına cevap verecek estetik ev tasarımlarıyla uzun yıllardır insanların hayallerini gerçekleştiriyor. Bugün gezeceğimiz tarz sahibi ev de bulunduğu ortam ve iç mekanının yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Gelin bu olağanüstü evi daha yakından görelim.
Evin duvarlarında kullanılan açık renk ve çatının yanı sıra çerçevelerde tercih edilen koyu renkle mükemmel bir uyum ortaya koyuyor ve evi çok estetik kılıyor. Sade çizgilere sahip ev estetik bir hacim olarak görülüyor. Çok büyük pencerelere sahip olmasa da sahip olduğu pencere sayısıyla iç mekanın aydınlık olduğunu dışarıdan bile garanti eden ev, adeta insanı davet ediyor.
Evin arka cephesinde ailenin bir arada keyfili vakit geçirebileceği ahşap bir teras bulunuyor. Metal çerçevelere sahip cam kapılarla çıkılan teras son derece güzel bir de doğa manzarasına sahip. Terasta da evin genelinde olduğu gibi açık renkler hakim. Yerdeki ahşap doku açık renkte tercih edilirken, masa ve sandalye takımının görece koyu rengiyle hoş bir kontrast yaratılmış.
Evin genelinde olduğu gibi giriş bölümünde de açık ve koyu renk kontrastından çok iyi bir şekilde faydalanılmış. Beyaz duvarlar, son derece şık koyu renkli metal kapı ve metal pencere çerçeveleriyle dengelenmiş. Giriş kısmındaki zemin ise açık ve koyu tonlar arasında geçiş sağlayacak biçimde gri renkte tasarlanmış. Girişteki güzel bitki ise adeta misafirlere sıcak bir hoş geldiniz mesajı veriyor.
İki katlı evlerde en önemli tasarım unsurlarından biri de merdivendir. Genellikle merdivenler tekdüze ve sıkıcı bir tasarıma sahip olurlar. Ancak bu evdeki merdiven hem tasarımı hem de malzeme tercihleriyle sıra dışı bir izlenim veriyor ve eve değer katıyor. Sadece basamaklardan oluşan ve kıvrılarak yükselen ahşap merdiven evin geneline hakim olan açık renklerle son derece hoş bir kontrast oluşturuyor.
Beyaz rengin hakim olduğu bir mutfak her zaman modern bir görüntüye sahip olur. Hele bir de doğal ve estetik ahşap dokularla desteklenirse ortaya buradaki gibi başarılı sonuçlar çıkar.
Kaliteli ahşaptan koyu ve açık renklere dikkat edilerek oluşturulan mutfak mobilyalarının eve çok hoş bir hava kattığı tartışma götürmez. Mutfağa renkli bir dokunuş ise perdelerle gerçekleştirilmiş.
Evde açık renklerin kullanılmasının yanı sıra yeteri kadar pencere sayesinde gün ışığının içeri dolması sağlanarak mekana ferahlık kazandırılmış. Mobilyaların renklerinde de evin genel atmosferine uygun olarak doğal renkler tercih edilmiş. Köşe takımının tasarımının da hoş olduğunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Tasarımının yanı sıra çok da konforlu görünüyor. İçerideki saksı bitkisi ise oturma odasına canlılık kazandırmış.
Günün yorgunluğunun atılacağı yatak odasının rahatlatıcı bir tasarıma sahip olması çok önem taşıyor. Çok fazla renge boğulmayan oda, doğal ve açık renklerin hakimiyetiyle huzur veren bir atmosfere sahip. Çatı katındaki oda sahip olduğu geometrik çizgilerle de orijinal görünüyor. Geniş pencereler sayesinde içeri dolan ışık rahat bir uykuyu garanti ediyor.
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