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Renkli, tarz sahibi ve canlı bir daire

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OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
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Telos İç Mimarlık ve Tasarım tarafından dizayn edilen ve bu yazımızda kapılarını çalacağımız Antalya'da yer alan bu daire, pozitif enerjisi ve tarz sahibi dekorasyonu ile karşılıyor bizleri. Ayrıntılara önem verilerek ve farklı tarzlardaki dekoratif unsurların iç içe geçmesi ve harmanlanmasıyla son derece şık ve kendine özgü yaşam alanları yaratılan evin geneline hakim olan pozitif enerji de dekorasyon tarzını ve evin karakterini belirliyor. Her odanın işlevlerine ve mimari özelliklerine göre farklı stil ve şekillerde dizayn edildiği evde bütünsel bir karakter ve doku da oluşturulabilmiş. Renkleri, işlemeli aksesuarları, canlı ve yaşam enerjisiyle dolu tarzı ve lüks doğallığıyla dikkat çeken bu sıra dışı evin yaşam alanlarını gezmeye ne dersiniz? 

Şık ve zarif salon

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Oturma Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Salonda ilmek ilmek örülmüş zarif bir estetikle karşılaşıyoruz. İşlemeli şık tavan ve duvar dekorasyonu, mobilyalardaki uyumlu ve özenli tercihlerle tamamlanıyor. Eflatun, krem rengi ve gri tonlarının ahşap yer döşemesine eşlik ederek mükemmel bir ahenk oluşturduğu yaşam alanında eşya kalabalığından kaçınılmış olsa da dokulu ve işlemeli aksesuar ve dekorasyon unsurları sayesinde hareketli bir atmosfer yaratılmış.

Yatak odası

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yatak Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Yatak odasında ise yumuşak bir canlılık göze çarpıyor ilk etapta. Renk tonlarında dört dörtlük bir uyum olmasına özen gösterilmiş olan yaşam alanında şıklık ve zarafet, romantizm ve dinlendirici doku ile bir araya gelerek eşsiz bir yatak odası atmosferi oluşturuyor. Modern bir tarza sahip olan bu yatak odasının öne çıkan dekoratif unsurlarından biri de modern dokunun klasik dokunuşlarla birleştirilerek eklektik bir şıklığın alanın tamamına hakim olması pek tabii ki. 

Ferah bir alan

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Yatak Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Evdeki bir diğer yatak odasında ise salonda gördüğümüz eflatun ve mor tonlarının bembeyaz bir estetikle harmanlandığına tanık oluyoruz. Bu yatak odasındaki en dikkat çekici tasarım unsuru ise geniş ve görkemli tasarımıyla öne çıkan makyaj masası elbette. Neredeyse duvarın tamamını kaplayan geniş ayna ünitesi hem tasarımındaki modern şıklıkla göz alıyor hem de odaya derinlik katarak ferahlık yaratıyor. Makyaj masasının yan tarafındaki şık çekmeceler ise fonksiyonellik sağlayan özelliklerden biri.

Giysi dolabı

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Giyinme Odası
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Yatak odalarının dokusunu değiştiren, estetiğini arttıran ve karakterini belirleyen en önemli mobilyalardan biri de pek tabii ki giysi dolaplarıdır. Eğer ayrı bir giyinme odanız yoksa yatak odalarının olmazsa olmazı olan ana mobilyalardan biri olan giysi dolapları tercihlerinin yatak odasındaki diğer mobilyalarla olduğu kadar mimariyle de uyum sağlaması gerekiyor. Bu modeldeki gibi şık ve aynalı bir dolap hem yatak odanızın zarif ve dinlendirici dokusunu katmerleyecek hem de alanı daha ferah ve geniş bir görünüme kavuşturacaktır. Farklı ve kullanışlı yatak odası dolapları isimli yazımızda da benzer özelliklere sahip ideal giysi dolaplarını derlemiştik.

Kapı dekorasyonu

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA, TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM Eklektik Mutfak
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

OLGA EVİ- CANYON DELUXE- ANTALYA

TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM
TELOS İÇ MİMARLIK VE TASARIM

Bu evin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise girişler ve kapılarda kullanılan sıra dışı ve şık dekorasyon tercihleri. Örneğin koridordan mutfağa geçişte kapı yerine işlemeli ve süslü bir kapı dekorasyonu uygulaması tercih edilmiş. Sınırları oldukça keskin şekilde belirleyen bu dekorasyon tercihi görkemli bir şıklık yaratmak için de ideal. Girişten görebildiğimiz mutfakta ise kırmızı sandalyeler renkli ve canlı bir yaşam alanının ipuçlarını veriyor ziyaretçilere.

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