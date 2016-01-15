Renkli, tarz sahibi ve canlı bir daire

Yatak odalarının dokusunu değiştiren, estetiğini arttıran ve karakterini belirleyen en önemli mobilyalardan biri de pek tabii ki giysi dolaplarıdır. Eğer ayrı bir giyinme odanız yoksa yatak odalarının olmazsa olmazı olan ana mobilyalardan biri olan giysi dolapları tercihlerinin yatak odasındaki diğer mobilyalarla olduğu kadar mimariyle de uyum sağlaması gerekiyor. Bu modeldeki gibi şık ve aynalı bir dolap hem yatak odanızın zarif ve dinlendirici dokusunu katmerleyecek hem de alanı daha ferah ve geniş bir görünüme kavuşturacaktır. Farklı ve kullanışlı yatak odası dolapları isimli yazımızda da benzer özelliklere sahip ideal giysi dolaplarını derlemiştik.