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Modern ve çarpıcı bir dekorasyon örneği

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K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
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Modern bir ev dekorasyonunun temel özellikleri nelerdir? Yaşam alanlarında şık bir modernlik yaratmak için nelere dikkat etmek gerekir? İşte bu yazımızda sizlerle tam da bu sorulara cevap niteliğinde bir dekorasyona sahip olan eşsiz bir eve konuk olacağız. Tasarım, dekorasyon ve uygulamasında Kerim Çarmıklı İç Mimarlık imzası taşıyan evin en dikkat çekici ve çarpıcı özelliği yalınlığı konfor ve estetikle harmanlayan bir tarza sahip olması. Modern dekorasyon konusunda ipuçları almak isteyen okurlarımız için ilham verici özelliklere sahip olan ev ağırbaşlı ve gösterişli yapısıyla da öne çıkıyor. 

İyi hissettiren dekorasyon

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Evin salonunda size kendinizi iyi hissettirecek bir dekorasyon anlayışının hakim olduğunu görüyoruz. Geniş ve ferah bir atmosfer, yumuşak ve nötr renklerle huzurlu ve sakin bir dokuyla süsleniyor. Bu dingin ve şık ortam oturma grubunun arka tarafında yer alan sıra dışı raflardan oluşan duvar dekorasyonu ve yan cephede bulunan ve sanat galerisini andıran ışıklandırmasıyla dikkat çeken renkli tablo ile hareketleniyor. 

Yuvarlak masalı yemek alanı

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Geniş bir alana sahip olan salon yemek alanını da içinde barındırıyor. Yuvarlak masa sandalye takımının tercih edildiği yemek alanında oturma alanındaki dekorasyonla uyum içinde bir tarz yaratılmış ve aynı yumuşak tonlu renkler kullanılmış. Yemek masasını vurgulayan sarı ışıklı yuvarlak hatlı avize de modern görünümü ve görkemli tasarımıyla dikkat çeken ve alana bütünlük kazandıran tasarım unsurlarından biri.

Ferah ve şık koridor alanı

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Koridor alanlarını dizayn ederken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri de alanı şıklaştırmak ve estetize etmek adına mobilya ve eşya kalabalığı ile boğmamaktır. Koridor alanlarının temel işlevleri geçiş bölgeleri olmak olduğundan ve evin yaşam alanlarını birbirlerine bağlayan mekanlar olduklarından dolayı şık, tamamlayıcı ve bir o kadar da ferah ve açık bir dekorasyona sahip olmaları gerekir. Bu koridorda da bunun başarılı bir örneğiyle karşı karşıyayız.

Yatak odası

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Ağırbaşlı bir şıklığa ve yalın ve oturaklı bir gösterişe sahip olan evin ebeveyn yatak odasında da diğer odalarda olduğu gibi ferah ve huzurlu bir estetik karşılıyor bizi. Modern bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş olan yatak odasında yorucu ve keskin renk kullanımından kaçınılarak oldukça yumuşak tonlar ve bu tonların akıcı renk geçişliliğinden faydalanılmış. Yer yer klasik tasarım unsurlarına yer verilse de mobilya seçimlerinde modern bir tarz benimsenmiş ve böylece eklektik bir güzellik ortaya çıkarılmış.

Makyaj masası ve giysi dolabı ayrıntıları

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Yatak Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Yatağın yan tarafında yer alan gömme dolaplar hem kapaklarındaki dokulu dekorasyon uygulamasıyla odaya hoş bir motif katıyor hem de konumlandırılış tarzları sayesinde göze batmayan ve yer kaplamayan bir tasarıma sahip. Dolapların ve yatağın yan cephesinde konumlanan makyaj masası ise odadaki klasik dekorasyon katkılarından biri olarak öne çıkıyor.

Banyoda modern dokunuşlar

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Banyo
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

K.T.K Evi İstinye

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Banyoda da yine çarpıcı bir modern dekorasyon anlayışıyla karşılaşıyoruz. Evin genel karakterini oluşturan sakin ve huzurlu görkemlilik burada da etkisini sürdürüyor. Çerçevesiz geniş ayna alana genişlik ve ferahlık katarken modern lavabo ünitesi de göz dolduruyor. Lavabo tezgahı ile yer ve duvar döşemelerinde kullanılan renk kontrastı ise dekorasyonu sıkıcı ve sıradan olmaktan kurtaran önemli bir etkiye sahip.

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