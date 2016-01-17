Modern ve çarpıcı bir dekorasyon örneği

Ağırbaşlı bir şıklığa ve yalın ve oturaklı bir gösterişe sahip olan evin ebeveyn yatak odasında da diğer odalarda olduğu gibi ferah ve huzurlu bir estetik karşılıyor bizi. Modern bir tasarım anlayışı ile dizayn edilmiş olan yatak odasında yorucu ve keskin renk kullanımından kaçınılarak oldukça yumuşak tonlar ve bu tonların akıcı renk geçişliliğinden faydalanılmış. Yer yer klasik tasarım unsurlarına yer verilse de mobilya seçimlerinde modern bir tarz benimsenmiş ve böylece eklektik bir güzellik ortaya çıkarılmış.