Brezilya tarzını yansıtan bir sahil evi

Ev sahiplerinin bu muhteşem deniz manzarasının ve güneşin tadına çok daha keyifli bir şekilde varabilmeleri için denize bakan yokuşun üzerinde bir de güneşlenme alanı oluşturulmuş. Ahşap zemin ve bambu şezlonglara eşlik eden çiçeklerle renklendirilmiş olan bu alanda oturup yazın tadını çıkarmak gibisi yok!

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