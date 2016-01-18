Brezilya tarzını yansıtan bir sahil evi

Herkesin mutlaka diğer mevsimlerden daha çok sevdiği favori bir mevsimi vardır. Kimileri kış aylarında iç mekanlarda oluşan o sıcak ve romantik atmosferin içindeyken daha mutlu olur, kimiyse baharın mis kokulu çiçekleri ve yemyeşil bitki örtüsüyle neşe ve yaşam enerjisi dolar. Ve pek tabii ki bazılarımız içinse vazgeçilmez olan mevsim, denizin sahilin güneşin ve tatilin tadına doyasıya varabildiğimiz yaz mevsimidir. Yaz mevsimi tutkunlarının şu aralar hele de kışın en soğuk günleri bastırmışken iklimden çok da mutlu olmadıklarını söyleyebiliriz. Ama bazen yazı hatırlamak bile keyif verir. İşte biz de bu yazımızda yaz mevsimini özleyen okurlarımızı biraz olsun keyiflendirmek için Brezilya'nın eşsiz plajlarına gidiyoruz ve deniz kıyısında yer alan göz alıcı bir yazlık eve konuk oluyoruz. Isnara Gurgel isimli Brezilyalı mimarlık firması tarafından tasarlanan bu kırsal tarzlı eve, özellikle geleneksel ve yerel mimari üsluplardan hoşlanan okurlarımızın bayılacağına eminiz. Sakin, dinlendirici ve huzur dolu yapısı, güzel manzarası ve keyifli tasarımıyla homify sayfalarında öne çıkan bu ev kıyı koşullarına uygun bir tarzda inşa edilmiş. Lafı daha fazla uzatmadan gelin yaz özlemimizi giderecek ve içimizi ısıtacak bu evi hep birlikte gezelim.
Turuncu rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı dış cephesiyle etrafındaki atmosferin sıcacık dokusuyla mükemmel bir ahenk oluşturan evin ön cephesi yerel mimarinin güzelliğini gözler önüne seriyor adeta. Özellikle sıcak iklimlerde ideal bir çatı kaplaması olan seramik çatı , balkon üstlerindeki hasır doku ve pergolalarda kullanılan rustik ham ahşap kullanımı ilk dikkat çeken çarpıcı tasarım özelliklerinden bazıları.
İşin aslı, deniz kıyısındaki, kumsal ve doğal güzelliklerle çevrili olan bir evi dizayn ederken öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken unsurlar zevk ve konfor değil sadece. Bu tür mimari tasarımların ev sakinlerinin pratik ihtiyaçlarını karşılayan ve aynı zamanda da çevresindeki doğal atmosferle uyumlu bir yapıya sahip olması gerekir. Palmiyelerle ve doğal kayalıklarla çevrili olan bu evde de lüks ve görkem değil, konfor ve doğal bir görünüm oluşturmak hedeflenmiş. Ancak bu, ortaya çıkan sonucun son derece görkemli olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Örneğin yan cephedeki rustik ahşap dokunuşlar hemen oracıktaki palmiyenin dokusuyla birleşerek göz kamaştırıcı bir naturel etki yaratıyor.
Evin dış yüzeyindeki rustik görünüm iç yaşam alanlarında da sürdürülmüş ancak dış cephedeki canlı turuncu renk kullanımına içeride rastlamıyoruz. Bunun yerine açık renkli yüzeylerin ahşap dokunuşlarla süslendiği samimi ve sıcak bir ortam karşılıyor bizi. Mutfakta oturma odası ve mutfağı ayıran ahşap ve doğal malzemeler kullanılarak dizayn edilmiş bir tezgah ve yine iklime ve atmosfere uygun hasır bar sandalyeleri yer alıyor. Bu doğal malzemelerin beyaz duvarlarla kontrastı ve çevreye verdiği rustik etki samimi bir doku meydana getiriyor. Ayrıca yine doğal malzemelerden elde edilmiş avizeler de evin geneline yayılmış olan geleneksel ve sade karakteri vurgulayarak tamamlıyor.
Teras alanı geniş, ferah ve keyifli bir atmosferle ve davetkâr dizaynıyla öne çıkıyor. Hasır ve ahşabın birlikteliğinin damgasını vurduğu alanda dinlendirici ve doğal bir ortam oluşturulmuş. Muhteşem deniz manzarası da tasarımın en can alıcı noktasını oluşturuyor.
Ev sahiplerinin bu muhteşem deniz manzarasının ve güneşin tadına çok daha keyifli bir şekilde varabilmeleri için denize bakan yokuşun üzerinde bir de güneşlenme alanı oluşturulmuş. Ahşap zemin ve bambu şezlonglara eşlik eden çiçeklerle renklendirilmiş olan bu alanda oturup yazın tadını çıkarmak gibisi yok!
Bu geleneksel mimarili naturel evi beğendiyseniz homify 360°: Brezilya’da rüya gibi bir mimarlık harikası başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.