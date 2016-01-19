Lüks, davetkâr ve konforlu bir rezidans

Elbette ortak kullanım alanlarındaki lüks hizmetler kapalı havuz ve oturma alanlarıyla sınırlı değil. Havuzun hemen yanında geniş ve ferah yapısıyla dikkat çeken bir de spor salonu bulunuyor. Harika değil mi?

Bu konforlu ve şık rezidans dairesi ilginizi çektiyse Siyahın asaletini yansıtan bir rezidans başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz daireye de göz atabilirsiniz.