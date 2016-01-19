Lüks, davetkâr ve konforlu bir rezidans

Özellikle son zamanlarda giderek yaygınlaşan gayrimenkul kavramlarından biri de rezidans daireler. Aslında temelde
konut, konak gibi anlamlar taşıyan rezidans sözcüğü belirli bir lüksü ve imkanları karşılayan yeni nesil modern evler için kullanılıyor. Rezidans dairelerin temel özelliği otel konseptinden ilham alan ve otellerde aldığımız belirli hizmetlerin konutlara entegre edilmesidir. Otel müşterilerinin sahip olduğu konfor ve yaşam kalitesi düzeyine ulaşılmasını hedefleyen rezidanslar, sosyal tesis ve hizmet açısından bir hayli lüksler. Bu yazımızda da modern çağın lüks kavramını oluşturan bu dairelerden birini ziyaret etmeye ne dersiniz? Sakinlerine otel konforu ve kalitesi sağlayan bu rezidans dairelerin kendine hayran bırakan görsellerinin Ness Reklam ve Fotoğrafçılık tarafından hazırlandığını da belirterek konfor ve estetik dolu turumuza başlayalım.
Hardal ve ahşap tonlarının harmanlanarak kullanıldığı oturma grubunun karşısında yer alan ve gri ve beyaz tonlarının kontrastlı bir çarpıcılık yarattığı televizyon ünitesi odanın derinliğini arttıran ve dekorasyona lüks ve gösterişli bir görünüm kazandıran unsurlardan biri. Televizyon ünitesinin bir parçası olan ışıklandırmalı duvar dekorasyonu da seyir zevkini arttırmayı hedefleyen bir dekorasyon hamlesi olarak öne çıkıyor.
Rezidans dairelerin en büyük özelliklerinden biri de gösteriş ve klasik bir lüks kavramını değil, konforu temel alan bir lüks kavramını sahiplenmeleri ve geliştirmeleridir. Elbette bir hayli geniş odalı ve gösterişli rezidans daireleri de olsa da, küçük alanları olan ama bir o kadar da lüks olan rezidanslar da oldukça yaygın. Bu dairenin salonu da eski tip lüks kavramına göre biraz daha küçük bir alana sahip olsa da, içinde yaşayanların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak konfora sahip. Modern dekorasyon tarzıyla dizayn edilmiş olan bu oturma alanının en belirgin ve karakteristik özelliği de konforlu ve yorucu olmayan bir lükse sahip olması.
Konfor kadar fonksiyonelliğin de ön plana çıktığı tasarımda bu oturma alanına bir de iki kişilik küçük yemek alanı eklenmiş. Alandan tasarruf konusunda bir ders niteliğinde olan duvara dayalı masa uygulaması modern ve çarpıcı tasarımıyla hafızalarımıza kazınan bir yemek masası uygulaması oluyor.
Yatak odasında ise modern ve romantik bir doku ortaya çıkarılırken aynı zamanda son derece dinlendirici ve aynı zamanda canlandırıcı bir etki yaratılmış. Bu başarılı uygulamanın kilit noktalarından biri pek tabii ki renk tercihleri. Yumuşak bir geçişlilikle perdeden yatağın üzerindeki dekoratif kırlente kadar her bir ayrıntının özenle uygulandığı tasarım konfor açısından da göz dolduran bir estetiğe sahip.
Dediğimiz gibi, otel konseptinden ilham alarak tasarlanan rezidans dairelerin en can alıcı özelliklerinden biri de ortak kullanım alanlarında yaratılan lükstür. Bu rezidans projesi de şahane bir kapalı havuz ve göz alıcı oturma alanlarını bünyesinde barındıran davetkar projelerden biri.
Elbette ortak kullanım alanlarındaki lüks hizmetler kapalı havuz ve oturma alanlarıyla sınırlı değil. Havuzun hemen yanında geniş ve ferah yapısıyla dikkat çeken bir de spor salonu bulunuyor. Harika değil mi?
Bu konforlu ve şık rezidans dairesi ilginizi çektiyse Siyahın asaletini yansıtan bir rezidans başlıklı yazımızda ziyaret ettiğimiz daireye de göz atabilirsiniz.