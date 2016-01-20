Ankara'da bir daire kimlik değiştiriyor

Mutfaklar da ev tadilatlarında oldukça zorlanılan yaşam alanlarından biri. Hem evlerimizde en sık kullandığımız odalardan biri olması hem de ıslak zemin ve su tesisatının eskimesi ve yıpranmasıyla oluşan problemler mutfakların diğer alanlara göre daha çok sorun çıkarmasına neden olabiliyor. Ancak örnekte de gördüğümüz gibi baştan aşağı yenilenen yer döşemeleri, fayanslar ve mutfak dolabı ve daha akıllıca bir yerleşim sayesinde yepyeni bir mutfağa kavuşmak mümkün.

Siz de evinize tadilat yaptırmak istiyorsanız Dekor değişikliğinin yetmediği zamanlar: Komple ev tadilatı isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.