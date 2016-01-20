현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Ankara'da bir daire kimlik değiştiriyor

Homify TR Homify TR
Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Eski ve demode bir yaşam alanını baştan aşağı yeniden yaratmak oldukça zor ama bir o kadar da keyifli bir iştir. Eskimiş dekorasyon ve tasarım unsurlarının yıkılması ve yerine yepyeni ve sıfır bir yaşam alanı meydana getirmek dekorasyon dünyasında da her zaman dikkat çeken tasarım hikayelerini oluşturur. homify sayfalarında sık sık yer verdiğimiz ve okurlarımız tarafından da bir hayli ilgi gören Önce&Sonra serisi yazılarımızda da bu tür projelerin ne denli başarılı ve göz kamaştırıcı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini irdeliyoruz. Bugünkü yazımızda da merkezi Ankara'da yer alan Di-Ar İç Mimarlık isimli firmanın yenileyerek büyüleyici yaşam alanlarına dönüştürdüğü değişim projelerine göz atacağız. 

Koridor alanına ferah dokunuşlar

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Koridor alanlarının yenilenmesi aslında diğer yaşam alanlarına göre nispeten daha kolay ve zahmetsiz. Duvarlara gereken bakım yapıldığında ve iyi kaliteli bir boya ile boyandığında, evin geçiş alanı olarak kullanılan ve dolayısıyla diğer alanlara göre daha az yıpranan bu alanlarını yeni bir görünüme kavuşturmak mümkün. Ancak bu örnekte gördüğümüz gibi incelikli düşünülmüş ışıklandırma sistemleri eklemek ve renk ve dokuyu değiştirmek koridor alanını bambaşka bir mekana dönüştürebiliyor.

Çarpıcı bir salon

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK Modern Oturma Odası
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Çarpıcı güzellikteki klasik tarzlı bu salon demode ve eski bir oturma odasının yeniden yaratılmış hali. Chesterfield model kanepelerin o klasik asaletini yine ikonik berjer modelleriyle tamamlayan oturma grubu kırmızı ve beyazın o harika kontrastı ile sıra dışı ve göz alıcı bir büyüleyiciliğe kavuşmuş. Ancak salonda değişen tek şey oturma grubu değil. Eskimiş bir yaşam alanını yenilemek için mobilyaları yenilemekten çok daha fazlası gerekiyor. Uzmanlar bu salonu yepyeni bir yaşam alanına dönüştürmek için zemin döşemelerini de yenilemiş ve nişli duvar ve tavan dekorasyonuyla modern bir aydınlatma sistemi oluşturmuş.

Zarafet katılan bir yemek alanı

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Bu göz alıcı salonun arka tarafındaki alanda yer alan yemek alanının eski halini ise resmin sol tarafında görebilirsiniz. Son derece sıradan, yavan ve demode bir dizayna sahip olan yemek odasındaki eski tip ahşap mobilyalardan kurtulunmuş ve yerine bembeyaz bir zarafet yaratılmış.

Ayrıntılı ve komple değişiklik

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Bu banyo ise, nemden yıpranmış tavanı ve sararmış fayanslarıyla bir hayli kötü durumdaydı ve baştan aşağı bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. Banyo tadilatlarında önemli unsurlardan biri de özellikle tesisat sorunlarının yeni banyoda yinelememesi için eski boruların değişmesi ve yenilenmesidir. Burada da tüm fayanslar kırılmış, borular yenilenmiş ve dolayısıyla baştan aşağı sıfırdan yaratılmış şık ve sorunsuz bir banyo çıkmış ortaya. Tavan dekorasyonu da daha önceki sorunların yeniden yaşanmaması için özel olarak düşünülmüş tasarım hamlelerinden biri.

Yıpranmış kötü bir mutfaktan yepyeni rüya gibi bir mutfağa

Uygulanmış Projeler, Dİ-AR İÇ MİMARLIK Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Uygulanmış Projeler

Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK
Dİ-AR İÇ MİMARLIK

Mutfaklar da ev tadilatlarında oldukça zorlanılan yaşam alanlarından biri. Hem evlerimizde en sık kullandığımız odalardan biri olması hem de ıslak zemin ve su tesisatının eskimesi ve yıpranmasıyla oluşan problemler mutfakların diğer alanlara göre daha çok sorun çıkarmasına neden olabiliyor. Ancak örnekte de gördüğümüz gibi baştan aşağı yenilenen yer döşemeleri, fayanslar ve mutfak dolabı ve daha akıllıca bir yerleşim sayesinde yepyeni bir mutfağa kavuşmak mümkün. 

Siz de evinize tadilat yaptırmak istiyorsanız  Dekor değişikliğinin yetmediği zamanlar: Komple ev tadilatı isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.

Klima seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?
Bu tadilat projelerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler