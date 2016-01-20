Ankara'da bir daire kimlik değiştiriyor

Eski ve demode bir yaşam alanını baştan aşağı yeniden yaratmak oldukça zor ama bir o kadar da keyifli bir iştir. Eskimiş dekorasyon ve tasarım unsurlarının yıkılması ve yerine yepyeni ve sıfır bir yaşam alanı meydana getirmek dekorasyon dünyasında da her zaman dikkat çeken tasarım hikayelerini oluşturur. homify sayfalarında sık sık yer verdiğimiz ve okurlarımız tarafından da bir hayli ilgi gören Önce&Sonra serisi yazılarımızda da bu tür projelerin ne denli başarılı ve göz kamaştırıcı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini irdeliyoruz. Bugünkü yazımızda da merkezi Ankara'da yer alan Di-Ar İç Mimarlık isimli firmanın yenileyerek büyüleyici yaşam alanlarına dönüştürdüğü değişim projelerine göz atacağız.
Koridor alanlarının yenilenmesi aslında diğer yaşam alanlarına göre nispeten daha kolay ve zahmetsiz. Duvarlara gereken bakım yapıldığında ve iyi kaliteli bir boya ile boyandığında, evin geçiş alanı olarak kullanılan ve dolayısıyla diğer alanlara göre daha az yıpranan bu alanlarını yeni bir görünüme kavuşturmak mümkün. Ancak bu örnekte gördüğümüz gibi incelikli düşünülmüş ışıklandırma sistemleri eklemek ve renk ve dokuyu değiştirmek koridor alanını bambaşka bir mekana dönüştürebiliyor.
Çarpıcı güzellikteki klasik tarzlı bu salon demode ve eski bir oturma odasının yeniden yaratılmış hali. Chesterfield model kanepelerin o klasik asaletini yine ikonik berjer modelleriyle tamamlayan oturma grubu kırmızı ve beyazın o harika kontrastı ile sıra dışı ve göz alıcı bir büyüleyiciliğe kavuşmuş. Ancak salonda değişen tek şey oturma grubu değil. Eskimiş bir yaşam alanını yenilemek için mobilyaları yenilemekten çok daha fazlası gerekiyor. Uzmanlar bu salonu yepyeni bir yaşam alanına dönüştürmek için zemin döşemelerini de yenilemiş ve nişli duvar ve tavan dekorasyonuyla modern bir aydınlatma sistemi oluşturmuş.
Bu göz alıcı salonun arka tarafındaki alanda yer alan yemek alanının eski halini ise resmin sol tarafında görebilirsiniz. Son derece sıradan, yavan ve demode bir dizayna sahip olan yemek odasındaki eski tip ahşap mobilyalardan kurtulunmuş ve yerine bembeyaz bir zarafet yaratılmış.
Bu banyo ise, nemden yıpranmış tavanı ve sararmış fayanslarıyla bir hayli kötü durumdaydı ve baştan aşağı bir yenilenmeye ihtiyacı vardı. Banyo tadilatlarında önemli unsurlardan biri de özellikle tesisat sorunlarının yeni banyoda yinelememesi için eski boruların değişmesi ve yenilenmesidir. Burada da tüm fayanslar kırılmış, borular yenilenmiş ve dolayısıyla baştan aşağı sıfırdan yaratılmış şık ve sorunsuz bir banyo çıkmış ortaya. Tavan dekorasyonu da daha önceki sorunların yeniden yaşanmaması için özel olarak düşünülmüş tasarım hamlelerinden biri.
Mutfaklar da ev tadilatlarında oldukça zorlanılan yaşam alanlarından biri. Hem evlerimizde en sık kullandığımız odalardan biri olması hem de ıslak zemin ve su tesisatının eskimesi ve yıpranmasıyla oluşan problemler mutfakların diğer alanlara göre daha çok sorun çıkarmasına neden olabiliyor. Ancak örnekte de gördüğümüz gibi baştan aşağı yenilenen yer döşemeleri, fayanslar ve mutfak dolabı ve daha akıllıca bir yerleşim sayesinde yepyeni bir mutfağa kavuşmak mümkün.
Siz de evinize tadilat yaptırmak istiyorsanız Dekor değişikliğinin yetmediği zamanlar: Komple ev tadilatı isimli yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.