Hem işlevsellik hem estetik sunan modern mutfaklar

Mutfak tasarım ve teknolojisi zaman geçtikçe bizlere daha işlevsel çözümler sunarken, malzeme çeşitliliği ve esnekliliği de daha sıra dışı tasarımlara olanak tanımakta. İyi tasarlanmış işlevsel detaylar, aksesuarlarla bezenmiş bir mutfak ev için adeta altın değerinde.
Artık herkes mutfağın akılcı bir şekilde tasarlanmasının önemli olduğunun daha çok farkında, bu yüzden yeni malzemelerin getirilerini, sağladığı kolaylıkları takip etmekte fayda var. Bunları sadece göze hoş görünen modern mutfaklar olarak değil, işlevsel olarak da hayatı kolaylaştıran üniteler olarak görebiliriz.
Modern mutfaklar arasında en sık karşılaşabileceğiniz renklerden biri beyaz. Pek çok kişi ışıl ışıl bir mutfağa sahip olmayı tercih ediyor. Mutfakta aranan bir özellik olan hijyenikliği renk olarak simgeleyen beyaz mutfaklara kontrast olarak koyu gri doğal taş bir döşeme seçmek de estetik olarak iyi bir tercih. Tezgahın uzayıp masa olarak da kullanıldığı bu modelde bu steril ve modern atmosfer ahşap ayaklı retro sandalyelerle de kırılarak hoş bir etki yaratılmış.
Bu örnekte aydınlatma elemanları bile lineer, küçük ve beyaz seçilerek aynı yalın dil devam ettirilmiş. Öte yandan hepsi inox malzemeden seçilen beyaz eşyalar mutfağın açık rengiyle uyum sağlamış.
Bu mutfakta geometrik desenler ve üç boyutlu kapaklar mutfağa alışılmadık bir doku ve boyut kazandırıyor. Modern mutfaklar için yalnızca düz yüzeyli mobilyalar kullanmamız gerekmediğini de anlıyoruz böylece. Ahşap kapaklar tek bir plaka halinde kullanılsa da belki hoş bir etki yaratabilirdi ancak buradaki balıksırtı desen etkiyi daha da özel kılıyor. Tezgah üstündeki üç boyutlu dolap kapakları da modern mutfaklar için bile yenilikçi bir yaklaşımı gözler önüne seriyor. Mutfakta kullanılan masa ve taburelerle aydınlatma elemanları da tüm bu tasarımla uyum içinde bir nitelik sergiliyor.
İyi organize edilmiş geniş bir tezgahaltı dolabınız mevcutsa tezgahın üstünü de bir dolapla kapatmak zorunda değilsiniz, Bu tercih mutfağınızı daha geniş ve ferah bir alan haline getirecektir. Tezgahüstü dolaba alternatif olarak demir ve cam kullanılarak yapılmış bu dört üniteli kompakt raflı dolap mutfağa bambaşka bir hava katıyor. Demirin ağırlığıyla camın şeffaflığı birleşerek ahşap kaplama duvar üzerinde dekoratif bir nesne olarak asılmış. Böylece o duvar boş da bırakılmamasına rağmen kapaklı dolapların ağırlığından ve kapladığı yerden kurtulunmuş. Tezgah altındaysa modern mutfaklarda sıkça karşımıza çıkan kulpsuz kapaklar temiz bir görsellik yaratarak bu tasarımı bütünlüyor.
Mutfak duvarlarınızda dolaba ihtiyaç olmayan yerlerde size kolaylık sağlayacak şık raflar kullanabilirsiniz. Buzdolabına girmeyen gıda malzemelerini ya da baharatlrı bu raflara yerleştirerek elinizin altında olmalarını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz raflara küçük saksılar yerleştirip, nane, biberiye gibi otları bunlarda yetiştirerek taza taze kullanmanız mümkün. Raflar hangi işlevi tercih ederseniz edin modern mutfaklar için kullanışlı ve estetik tercihler.
Yeni nesil mutfaklarda dolap kapakları için de farklı alternatifler mevcut. Kapağı açık unutulan eski tip dolaplara başınızı çarpanlardansanız bu model kapaklar sizin için ideal olabilir. Fazla güç kullanmadan hafifçe yukarı itilip sabitlenen dolaplarla mutfakta çalışırken eşyaları düzenlemek oldukça pratik. Artık sıkça kullanılmaya başlanan bu kapak modelinin yanı sıra her zaman yeni modellere göz atmakta fayda var, günlük yaşamımızı kolaylaştıran başka çözümler de mevcut.
Çekmeceler artık eskisi gibi sizin onları yerleştirmek için formüller bulmanızı, kendinizce alanı iyi kullanmanızı gerektirmiyor. Yeni çekmecelerde neyi nereye koyacağınız belli, bu yüzden hem dolapları organize ederken daha az vakit harcıyorsunuz hem de derli toplu bir görünüme sahip oluyorsunuz. Tabaklar için ayrı, çatal bıçak için ayrı, kaseler, kavanozlar için ayrı; tüm bunlara uygun üniteler var. Ayrıca bunları dilediğiniz şekilde yerleştirecek, hangisini kullanacağınıza karar verecek esnekliğe de sahipsiniz. Örneğin tabaklarınızı çekmecede kullanmak istemiyorsanız, çekmece için kullanılan tabaklıkları kullanmıyorsunuz.
Modern mutfaklar aynı zamanda iyi bir havalandırmaya da sahip olmalıdır. Şık ve teknolojik görünüme sahip bir mutfakta bir türlü geçmek bilmeyen bir kızartma kokusu o görüntüye tezat oluşturacak, sizi de rahatsız edecektir. Yalnızca görünüş değil, konfor da mutfaklar için ilk aranan özelliklerinden.
Artık mutfak havalandırması deyince de aklımıza sadece o alışık olduğumuz aspiratörler gelmemeli. Şimdi aspiratör ve davlumbaz modelleri de çok çeşitli ayrıca gömme/ankastre elemanlarla mutfağınıza uygun bir tasarımla birlikte de kullanabilirsiniz.
Örneğin bu mutfak adası ocağı bünyesinde taşırken çok şık bir aspiratör ünitesiyle tamamlanıyor. Adeta dekoratif bir obje olan bu ünite, modern çizgisiyle mutfakla bütünleşmiş durumda.
Yeni teknolojilerden eviyeler de payını almış durumda. Uzun senelerdir en çok kullanılan malzeme olan krom hala ekonomik bir tercih. Çelik, alüminyum ve benzeri metal malzemeyle üretilen eviyeler de bu piyasada epey yer tutuyor. Ancak metal dokusunu ve rengini tercih etmeyenlere modern mutfaklar için daha fazla seçenek de mevcut. Eski tip mutfaklarda bulunanlara benzer seramik ya da porselen beyaz eviyeler bulunabileceği gibi bu örnekteki gibi granit ve benzeri yeni malzemelerden üretilen eviyeler daha çeşitli renklerle kullanımınıza sunuluyor.
Ahşap tezgahla modern bir uyum yakalayan bu siyah eviye de bunlardan biri. Mutfağında yenilikçi bir şıklık arayanlar için iyi bir tercih.
Modern mutfaklar uzun zamandır belirli ölçü standartlarını tutturmuş durumda. Dolayısıyla tezgah derinliği, yüksekliği gibi ölçüler istisnalar dışında bütün mutfaklar için aynı. Bu mutfakta yer alan kesme tahtası da akılcı bir yaklaşımla tasarlanarak her mutfağa uyabilecek bir formda ve ölçüde üretilmiş. Tezgahınız hangi malzemeden olursa olsun üstüne oturtulabilen bu kesme tahtası sürekli kullanılan bu mutfak aksesuarının daha el altında olmasını ama aynı zamanda yer de kaplamamasını sağlıyor. Çelik tezgah üzerinde farklı bir kontrast yaratabilecek bu kesme tahtası, örnekteki ahşap tezgahla olan ton farkıyla da hoş bir uyum yakalamış.
Bulaşıklıklar da zaman içinde çeşitlilik arz etmeye başladı ancak yine de zihnimizde yerleşik bir forma sahipler. Plastik, metal ya da ahşap, hangi malzemeden olurlarsa olsunlar bulaşıklıkların alışıldık formlarda olmalarını bekliyoruz. O kullanıma alışmış olmamıza, bunların belli oranda işlevsellik sunuyor olmalarına karşın artık bulaşık makineli evlerde yalnızca iki üç bardak ya da tabak için kullanılan bulaşıklıkların daha basit ve şık tasarımlara sahip olmaları mümkün. Böylece hem daha az yer kaplayıp hem de özenle tasarladığımız mutfağımızın içinde onun tarzına uygun objeler olarak yer alabiliyorlar.