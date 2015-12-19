Bahçemi kış için nasıl hazırlayabilirim ?

Bahçeler, evin dış görünümünü güzelleştiren, görsellik kazandıran, evi tamamlayan alanlardır. Bu nedenle her mevsim bahçelerin bakımının yapılarak; zaman geçirilecek, keyifli vakit geçirebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz muhteşem yeşil alanlar yaratmalısınız.Bahçe bakımı yapmadığınız takdirde, bahçenizde bulunan mevsimlik veya yıllık bitkiler solacak, sararacak, yapraklarını dökecek, çok uzayarak kötü bir görünüme sahip olacak,baktığınızda içinizi karartacaktır. Bu gibi olumsuz durumlar ile karşılaşmamak, evimizin estetik olarak güzel görünmesini sağlamak için bahçe bakımlarını düzenli olarak yapmalısınız. Bahçe bakımı yapılırken öncelikle mevsimine göre bakım metotları uygulanmalıdır. Bahçe de yer alacak bitkiler , mevsimine göre seçilmeli, mevsimine uygun bir şekilde bakımı yapılarak zarif bir bahçe peyzajı oluşturulmalıdır. Aksi halde yapacağınız masraf ziyan olacak verdiğiniz emek boşa gidecek ve bahçenizi kötü görünecek, evinizi de kötü gösterecektir. Mevsimine göre bahçe bakımı yapılırken güneşli gün sayısının daha az olduğu, soğuğun bitkileri çok etkilediği kış mevsimine dikkat edilmeli bahçeler kışa özel olarak hazırlanmalıdır. Peki kış mevsimi için bahçemi nasıl hazırlamalıyım ?
Kış mevsimine girmeden bahçe bakımı yapmak ve bahçeyi kış mevsimine hazırlamak için son bahar aylarının başında bahçe ile ilgilenmeye başlamalı, yapacağınız çalışma ile bahçenizin 30 ile 45 gün arası dinlenmesini sağlayarak kış mevsiminde bahçe bitkilerinizin daha canlı ve daha gür olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için eylül aynının ortasından itibaren, ekim ayının ortasına kadar öncelikle toprak bakımı yapmalı, toprağınızı işleyerek güneşli ve ılık havalarda havalanmasını sağlamalı, toprak içinde yaşayan mikroorganizmaların çoğalmasını ve toprağın daha verimli hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Toprak bakımı için ayrıca organik gübre veya sunii gübre alarak bahçenize serpmeli ve toprağın veriminin artmasına yardımcı olmalısınız. Sonbahar aylarında bahçe de bulunan bitkiler, ağaçlar yaprak dökeceğinden bu yaprakların kabasını alarak geri kalanını toprak üzerinde bırakmalı ve yaprakların çürüyerek toprağa organik gübre kazandırmasını sağlamalısınız.
Toprak bakımı dışında bahçenizde bulunan çim alanlarını da korumalı, kışın soğuk havaları nedeniyle sararıp yok olması engellenmelidir. Çimler genellikle ılık havaları ve sıcak havaları seven kısa ömürlü bitkiler oldukları için kış aylarında bakımı oldukça zordur. Soğuk ve donlu günlerde çim alanlarının üzerin bir plastik ile kaplayarak karlı ve soğuk havalardan korumalısınız. Kar olmadığı dönemlerde bu plastiği kaldırarak yeşil çimin bahçeniz de bir inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz. Bahçenizde yeşil alanlar ile çim alanları ayıran yürüyüş yollarının arasına ektiğiniz çimleri ekim ayı içinde kısa bir şekilde budamalı, kış aylarının sonuna kadar bu çimlerin yürüyüş yollarını süslemesi sağlanmalıdır. Bahçe içerisinde eğer var ise taş havuzu etrafında bulunan çimler de aynı yöntemler ile korunmalıdır. Bu sayede bahçenizde çimlerin içinde görselliği korunmuş bir taş havuzuna sahip olacaksınız.
Bahçenizde bulunan oturum alanları, küçük süs objeleri, su havuzu gibi süs aksesuarlarını da kış öncesinde hazırlamalı ve kış aylarında bahçenizde estetik bir görsellik oluşturması sağlamalısınız. Bahçenizde bulunan havuzun etrafını yeniden düzenlemeli, havuz içerisinde oluşan yosunlaşma, kararma veya paslanma var ise bakımı yapılmalı havuza zarif ve yeni bir görünüm kazandırılarak güneşli kış günlerinde havuz başında keyif yapılabilir hale getirilmelidir. Bahçe de bulunan çok yıllık bitkilerin budanması ve filiz vermesinin sağlanması da kış aylarından önce yapılmalı ve yaşlarına göre sert, yumuşak budama yapılarak ağaçların kış aylarında daha görsel olmasını sağlamalıyız.
Bahçe düzenlemeleri, bahçe dekorasyonları ve bahçe peyzajları özen isteyen titizlik gerektiren işlemler olduğu için kış ayları öncesinde bahçenin hazırlanması ve kış ayları için görsel bir bahçe oluşturulması daha fazla emek isteyen bir bakım işlemidir. Bu nedenlerden dolayı bahçe bakımı yapmadan önce iyi bir araştırma yapmalı, bir plan hazırlamalısınız. Yapacağınız araştırma ve plan doğrultusunda hareket etmeli, homify kış bahçeleri sayfalarını inceleyerek bahçenizin yapısına ve bitkilerine göre örnek bahçe düzenlemelerinden yararlanabilirsiniz.
Kış aylarında güneş çok az göründüğünden ve toprak yüzeyi kar ve buzla kaplı olduğundan toprak yeterince oksijenle beslenemez ve havalanamaz. Bu nedenle kış aylarına girmeden yeterince havalanmasını sağlamak ve toprak içinde yaşayan mikroorganizmaların yaşamasına devam edebilmek için toprak işlemesi yapılmalı ve toprağın havalanması sağlanmalıdır. Ayrıca toprağın kuş aylarının soğuk günlerinde verimli olmasını sağlamak için son bahar aylarında gübreleme ve toprak vitamini ilaçlarının verilerek toprağın verimliliğinin artırılması sağlanmalıdır. Bu sayede kış aylarında bahçenizde yer alacak bitkilerin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak, sonrasında daha estetik bir bahçeniz olacaktır.
Kış aylarından önce son bahar aylarında bahçenizde bulunan ağaçlar yapaklarını dökmeye başlar. Bahçenizde bulunan diğer küçük otsu ve odunsu bitkilerde sararır ve yaprak döker. Bu süre sonunda bahçenizde bir yaprak birikmesi olacak ve toprağın üzerini kaplayacaktır. Bu durumda bu yaprakların bir kısmını toplamalı, bahçenizi temizlemelisiniz. Geride bıraktığınız yapraklar, toprağın ihtiyaç duyduğu organik gübre olarak kalacak ve toprağa karışarak toprak verimini artıracaktır. Ayrıca yapraklarını döken ağaçların kış için budanması gereklidir. Kış ayları budamasını estetik bir şekilde yapmalı, yapacağınız budamanın ilk bahar aylarında da görsellik oluşturmasını sağlayarak bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz.
Bahçe bakımı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalar yeşil alanlar ve çim alanlarıdır. Kış aylarında bu alanlar sararıp, yeşil rengini yitiriyor. Kış aylarında bahçemizin bu güzelliğini yitirmemesi, görselliğini koruması için çim alanlarını özel olarak korumalı, plastik bir örtü ile yeşilliklerini korumalı, yürüyüş yolları ile sınırlarının iyi belirlenmesini sağlayarak yağışlı günlerde su birikmesine karşın su içinde kalarak sararmaları engellenmelidir. Ayrıca yürüyüş yolunu taş yerine topraktan tercih etmişsek çim alan ile yürüyüş yolu arasına su akışını engelleyecek bir su engeli yapmalı toprak alanın biriktirdiği suyu çim alana vermesi önlenmelidir. Bu sayede yeşil alanın su içinde kalıp, sararıp çürümesini önlemiş oluruz.
Bahçe düzenlemesi yaparken kullandığımız bahçe araç, gereçleri, bahçe zirai ilaçları, bahçe elbiseleri gibi bahçe ekipmanlarını koyduğumuz, muhafaza ettiğimiz depo ve benzeri alanların dışını da görsel ve estetik bir şekilde temizlemeli, depo alanlarının dış cephelerini bahçemiz ile uyumlu hale getirerek özel bir bakım yapmalıyız. Yapacağımız bakım çerçevesinde depoyu boyamalı, bahçe renkleri ile uyumlu hale getirip, özel bir süsleme ile bahçeniz ve bahçe içinde yer alan deponuz kış için hazır hale gelecektir.
Bahçenizi kış için hazırlarken bir çok bahçe ekipmanı kullanırsınız. Her işlem için farklı bahçe ekipmanı kullanmak zorunda olduğunuz için ekipman seçimlerinizi doğru bir şekilde yapmalısınız. Yanlış ekipmanlar kullanarak istediğiniz verimi elde edemez ve bahçenizi kış için hazır hale getiremezsiniz. Örnek resimdeki gibi bir bahçe oluşturmak için doğru ekipmanlar kullanmalısınız.
Bahçenizin soğuk kış aylarında yeşil olarak kalması için büyük cam fanuslar yada cam ampuller kullanabilirsiniz. Cam ampuller içerisinde biraz su ve biraz pamuk ile gerekli olan nemli ortamı oluşturabilir veya sadece su kullanarak cam ampulu bitki için hazır hale getirebilirsiniz. Cam ampullerin içinde yer alan bitkiler soğuk havalardan etkilenmeyeceği için bahçenizde her zaman yeşil renklerini koruyan bitkiler yer alacaktır. Seçeceğiniz cam ampullerin renkleri bir birinden farklı seçtiğinizde bahçeniz hem ampul tarlası olacak hem de yeşil bitkileri koruyacaksınız.