Bahçemi kış için nasıl hazırlayabilirim ?

Bahçeler, evin dış görünümünü güzelleştiren, görsellik kazandıran, evi tamamlayan alanlardır. Bu nedenle her mevsim bahçelerin bakımının yapılarak; zaman geçirilecek, keyifli vakit geçirebileceğiniz, misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz muhteşem yeşil alanlar yaratmalısınız.Bahçe bakımı yapmadığınız takdirde, bahçenizde bulunan mevsimlik veya yıllık bitkiler solacak, sararacak, yapraklarını dökecek, çok uzayarak kötü bir görünüme sahip olacak,baktığınızda içinizi karartacaktır. Bu gibi olumsuz durumlar ile karşılaşmamak, evimizin estetik olarak güzel görünmesini sağlamak için bahçe bakımlarını düzenli olarak yapmalısınız. Bahçe bakımı yapılırken öncelikle mevsimine göre bakım metotları uygulanmalıdır. Bahçe de yer alacak bitkiler , mevsimine göre seçilmeli, mevsimine uygun bir şekilde bakımı yapılarak zarif bir bahçe peyzajı oluşturulmalıdır. Aksi halde yapacağınız masraf ziyan olacak verdiğiniz emek boşa gidecek ve bahçenizi kötü görünecek, evinizi de kötü gösterecektir. Mevsimine göre bahçe bakımı yapılırken güneşli gün sayısının daha az olduğu, soğuğun bitkileri çok etkilediği kış mevsimine dikkat edilmeli bahçeler kışa özel olarak hazırlanmalıdır. Peki kış mevsimi için bahçemi nasıl hazırlamalıyım ?

Kış mevsimine girmeden bahçe bakımı yapmak ve bahçeyi kış mevsimine hazırlamak için son bahar aylarının başında bahçe ile ilgilenmeye başlamalı, yapacağınız çalışma ile bahçenizin 30 ile 45 gün arası dinlenmesini sağlayarak kış mevsiminde bahçe bitkilerinizin daha canlı ve daha gür olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için eylül aynının ortasından itibaren, ekim ayının ortasına kadar öncelikle toprak bakımı yapmalı, toprağınızı işleyerek güneşli ve ılık havalarda havalanmasını sağlamalı, toprak içinde yaşayan mikroorganizmaların çoğalmasını ve toprağın daha verimli hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Toprak bakımı için ayrıca organik gübre veya sunii gübre alarak bahçenize serpmeli ve toprağın veriminin artmasına yardımcı olmalısınız. Sonbahar aylarında bahçe de bulunan bitkiler, ağaçlar yaprak dökeceğinden bu yaprakların kabasını alarak geri kalanını toprak üzerinde bırakmalı ve yaprakların çürüyerek toprağa organik gübre kazandırmasını sağlamalısınız.

Toprak bakımı dışında bahçenizde bulunan çim alanlarını da korumalı, kışın soğuk havaları nedeniyle sararıp yok olması engellenmelidir. Çimler genellikle ılık havaları ve sıcak havaları seven kısa ömürlü bitkiler oldukları için kış aylarında bakımı oldukça zordur. Soğuk ve donlu günlerde çim alanlarının üzerin bir plastik ile kaplayarak karlı ve soğuk havalardan korumalısınız. Kar olmadığı dönemlerde bu plastiği kaldırarak yeşil çimin bahçeniz de bir inci gibi parlamasını sağlayabilirsiniz. Bahçenizde yeşil alanlar ile çim alanları ayıran yürüyüş yollarının arasına ektiğiniz çimleri ekim ayı içinde kısa bir şekilde budamalı, kış aylarının sonuna kadar bu çimlerin yürüyüş yollarını süslemesi sağlanmalıdır. Bahçe içerisinde eğer var ise taş havuzu etrafında bulunan çimler de aynı yöntemler ile korunmalıdır. Bu sayede bahçenizde çimlerin içinde görselliği korunmuş bir taş havuzuna sahip olacaksınız.

Bahçenizde bulunan oturum alanları, küçük süs objeleri, su havuzu gibi süs aksesuarlarını da kış öncesinde hazırlamalı ve kış aylarında bahçenizde estetik bir görsellik oluşturması sağlamalısınız. Bahçenizde bulunan havuzun etrafını yeniden düzenlemeli, havuz içerisinde oluşan yosunlaşma, kararma veya paslanma var ise bakımı yapılmalı havuza zarif ve yeni bir görünüm kazandırılarak güneşli kış günlerinde havuz başında keyif yapılabilir hale getirilmelidir. Bahçe de bulunan çok yıllık bitkilerin budanması ve filiz vermesinin sağlanması da kış aylarından önce yapılmalı ve yaşlarına göre sert, yumuşak budama yapılarak ağaçların kış aylarında daha görsel olmasını sağlamalıyız.

Bahçe düzenlemeleri, bahçe dekorasyonları ve bahçe peyzajları özen isteyen titizlik gerektiren işlemler olduğu için kış ayları öncesinde bahçenin hazırlanması ve kış ayları için görsel bir bahçe oluşturulması daha fazla emek isteyen bir bakım işlemidir. Bu nedenlerden dolayı bahçe bakımı yapmadan önce iyi bir araştırma yapmalı, bir plan hazırlamalısınız. Yapacağınız araştırma ve plan doğrultusunda hareket etmeli, homify kış bahçeleri sayfalarını inceleyerek bahçenizin yapısına ve bitkilerine göre örnek bahçe düzenlemelerinden yararlanabilirsiniz.



