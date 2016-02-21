Bir dinginlik mabedi

Bugün sizleri 76 metrekare olmasına rağmen özellikle güzel havalarda keyifle yaşanabilecek her şeye sahip bir eve götüreceğiz. Arjantin'de çok beğeni toplayan bu evin altında Vismara-Corsi mimarlık firmasının imzası var.
Çok sade çizgilere sahip olmakla birlikte, tasarımındaki modern estetikle değer kazanan ev herkesi kendine hayran bırakacak cinsten. Bulunduğu ortamla iletişim halindeki ev, sakinlerine her türlü konforu sunmak için tasarlanmış. Bu ev için keyifli bir ev tanımının hakkını sonuna kadar verdiğini söylemek çok da zor değil.
Eğer siz de kendiniz için bir yazlık ya da sayfiye evi planlıyorsanız, bu yapıda yer alan ayrıntılara göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz. İstediğiniz bir evden daha fazlasıysa ve amacınız hayalleri süsleyecek bir mekan ortaya koymaksa bu ev tam size göre.
İlk bakışta evin insana tazelik ve huzur verdiğini söylemek hiç de zor değil. Sade çizgiler, geometrik şekiller ve doğal renk tonları eve estetik bir karakter kazandırıyor. Evde kullanılan temel malzemeler beton, ahşap ve cam olarak dikkat çekiyor. Arjantin'in Rosario şehrinde bulunan ev hem iç hem de dış tasarımıyla keyfin doruklarına çıkmanıza olanak veriyor.
Evle ilgili not edilmesi gereken bir başka konu ise evin yer seviyesinden 45 santimetre yükseğe konumlanmış olması. Şiddetli iklim olaylarına sahne olan bir bölgede yer alan ev böylelikle olası bir selde zarar gçrmekten korunmuş.
Ev iç mekanlarıyla dış mekanın güçlü bir iletişimine sahne oluyor. Resimde de bunu çok net biçimde görebiliyoruz.
Ev, ön cephenin kuzeye baktığı bir parsel üzerinde inşa edilmiş. Bulunduğu bölgede ağaç ya da gelişmiş bir bitki florası olmadığı için, mimarlar evin hava koşullarından korunması için bir perde kullanmaya karar vermiş. Bu perde yazın evin serin kalmasına yardımcı olurken, kışın da güneşin geniş pencerelerden içeri dolmasına olanak sağlıyor.
Birçok insan güzel bir bahçeyle bağlantılı bir tasarıma sahip iç mekanları sever. Önü açık, üstü açık ve doğayla iç içe bir ev herkes için büyük bir hayaldir. Resimde mutfak ve havuzu birbirine bağlayan ve bir mini bar ile bir barbekünün bulunduğu geçiş alanını görüyorsunuz. Havuzun tasarımı da evin prizmatik hacmiyle uyum sağlayacak bir biçimde yapılmış.
Gelin içeriyi keşfetmeye başlayalım. Mutfağa giriyoruz. Mutfağın minimalist bir anlayışla tasarlandığına şahit oluyoruz. Cihazlarda inoks doku tercih edilirken mobilyalarda parlak lake beyaz ahşap kullanılmış. Daha önce de belirttiğimiz gibi mutfak havuza çıkan iç bahçeyle dışarıyla bağlantı halinde. Ayrıca yemek bölümüyle mutfağın bağlantısını ise kahvaltı barı oluşturuyor.
Bu mutfak eldeki alanın ne kadar büyük olduğuna bağlı olmaksızın, güzel, modern ve işlevsel bir mutfağa sahip olunabileceğinin çok başarılı bir örneğini oluşturuyor. Siz de pratik ve güzel çözümlerle dört dörtlük bir mutfağa sahip olabilirsiniz.
İç mekan tasarımının sadeliği aklımızı başımızdan aldı. Küçük bir ev olmasına rağmen işlevsel ve basit mobilya kullanımıyla mekan oldukça geniş görünüyor. Mobilyalarda ahşap, taş ve metal malzemeler kullanılmış. Zemin döşemesi de evin ferah atmosferine katkı sağlıyor. Bu resimde kahvaltı barını daha iyi biçimde görebiliyoruz. Küçük evlerde yemek bölümü ve mutfağın iç içe kullanılması yer tasarrufu sağlayan bir çözüm.
Evde bir adet banyo bulunuyor. Küçük karolarla kaplanan duvar banyoya modern ve estetik bir hava kazandırmış.
Son olarak yeniden bahçeye çıkıp son derece şık ahşap çardağı görelim istedik. Ahşap zemin döşemesi ve bu ahşabın rengine uygun yapay rattan oturma grubuyla püfür püfür yaz akşamlarının keyfine varılabilecek çardağın üstüne kapatan ahşap pergola ile güneş çökmeye başladığında da keyif devam edebilecek.
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