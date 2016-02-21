Bir dinginlik mabedi

Bugün sizleri 76 metrekare olmasına rağmen özellikle güzel havalarda keyifle yaşanabilecek her şeye sahip bir eve götüreceğiz. Arjantin'de çok beğeni toplayan bu evin altında Vismara-Corsi mimarlık firmasının imzası var.

Çok sade çizgilere sahip olmakla birlikte, tasarımındaki modern estetikle değer kazanan ev herkesi kendine hayran bırakacak cinsten. Bulunduğu ortamla iletişim halindeki ev, sakinlerine her türlü konforu sunmak için tasarlanmış. Bu ev için keyifli bir ev tanımının hakkını sonuna kadar verdiğini söylemek çok da zor değil.

Eğer siz de kendiniz için bir yazlık ya da sayfiye evi planlıyorsanız, bu yapıda yer alan ayrıntılara göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz. İstediğiniz bir evden daha fazlasıysa ve amacınız hayalleri süsleyecek bir mekan ortaya koymaksa bu ev tam size göre.