Bu evde yaşamayı herkes ister

Bugün size tanıtacağımız evin kendisi gibi hikayesi de güzel. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış bir çiftin evini ziyaret etmek üzere rotamızı Arjantin'e çeviriyoruz. Çiftin evleri çocukları ve torunlarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri bir tarzda tasarlanmış.

450 metrekarelik alana oturan ev her türlü konfora sahip. Hem iç mekan tasarımı hem de peyzajıyla göz dolduran ev sahip olduğu çok sayıda pencereyle son derece aydınlık bir atmosfere sahip. Bir göl kıyısında inşa edilen evin içinden de bahçesinden de olağanüstü manzarayı görmek mümkün. Projenin altında Arjantinli mimarlık firması Speziale Linares'in imzası var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu büyüleyici evi gezmeye başlayalım.