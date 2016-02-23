Bu evde yaşamayı herkes ister

Bugün size tanıtacağımız evin kendisi gibi hikayesi de güzel. Uzun yıllar çalıştıktan sonra emekliye ayrılmış bir çiftin evini ziyaret etmek üzere rotamızı Arjantin'e çeviriyoruz. Çiftin evleri çocukları ve torunlarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri bir tarzda tasarlanmış.
450 metrekarelik alana oturan ev her türlü konfora sahip. Hem iç mekan tasarımı hem de peyzajıyla göz dolduran ev sahip olduğu çok sayıda pencereyle son derece aydınlık bir atmosfere sahip. Bir göl kıyısında inşa edilen evin içinden de bahçesinden de olağanüstü manzarayı görmek mümkün. Projenin altında Arjantinli mimarlık firması Speziale Linares'in imzası var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu büyüleyici evi gezmeye başlayalım.
Turumuza dış cepheyle başlıyoruz. Ev hacimsel görüntüsüyle dikkat çekiyor. Farklı doğrultulardaki ve hacimlerdeki bloklar bir araya getirilerek estetik bir kompozisyon oluşturulmuş. Bu farklı hacimlerin arasına ise hem evin aydınlık olmasını sağlayan, hem de dışarının manzarasını mümkün kılan pencereler yerleştirilmiş.
Çimen kaplı bahçeden eve geçmek için iki kademeden oluşan şık bir giriş yolunu kullanmak gerekiyor. Esas ev bünyesinde kullanılan ve krem rengiyle beyazı birleştiren duvarlar, örme taştan yapılan garajın desenli dokusuyla daha da bir ortaya çıkmış.
Arka cephe de oldukça etkileyici. Arka cephede de farklı hacimlerin oluşturduğu estetik bir kompozisyona şahit oluyoruz. Beton ve camdan oluşan kombinasyonun uyumu ise görüntüyü daha da estetik hale getirmiş. Yazının başında da belirttiğimiz gibi ev emekli bir çiftin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış. Örneğin ev iki katlı olmasına rağmen evde bir asansör de mevcut.
Ev sahipleri evde sosyalleşme alanlarının yanında, kendi kullanımlarına özel mahrem bölümler de talep etmişler. Bu nedenle mimarlar da mutfak ve oturma odasını birleştirerek alt katta geniş bir bölümü bu işe ayırmışlar. Bu bölümden resimde gördüğünüz havuza da bir çıkış bulunuyor.
Harika bahçe ve göl manzarasına sahip verandada bir barbekü teşkilatı bulunuyor. Ön cephede gördüğümüz garaj gibi taş malzemeyle yapılan barbekü, ev sahiplerinin çocukları ve torunlarıyla güzel bir hafta sonu geçireceklerini şimdiden garanti ediyor. Sadece bir barbeküden oluşmayan tasarım yaz günlerinde bir mutfak işlevi de görebilecek şekilde düşünülmüş. Barbekü köşesinin ön kısmında gördüğümüz tezgah ise rahatlıkla bir yemek masası işlevi görebilir.
Böyle güzel bir göl manzarasına karşı barbekü keyfinin herkese nasip olmayacağı ortada. Bu evin sahiplerinin bu keyfi yaşayabilecek şanslı insanlardan olduğunu söylemek zor değil.
Evin içine girdiğimizde karşılaştığımız tasarım ise parlaklık ve modernliğiyle göze çarpıyor. Resimde gördüğünüz mutfakta bu özelliği görmek mümkün. Mutfağın üç tarafı mutfak dolapları ve tezgahla kaplı. Ortada ise işlevsel bir mutfak adası bulunuyor. Parlak lake kaplı mobilyalar mutfağın canlı görünmesini sağlamış. Mobilyalar haricinde mutfağa hakim olan rengin beyaz olması ise mutfağı daha havadar hale getirmiş. Üst mutfak dolaplarıyla tezgah arasında kalan bölümde ise yatay olarak uzanan bir pencere tercih edilmiş. Pencere mutfağın bir yandan aydınlık olmasını sağlarken, bir yandan da evin hanımının tezgahta çalışırken harika manzaradan nasiplenmesine olanak tanıyor. Pencerenin alüminyum çerçevesi ise mutfağa modern bir hava katmış.
Ev üç kattan oluşuyor. İlk katta sosyal alanlar ve mutfak yer alırken, ikinci katta ebeveyn yatak odasının yanı sıra üç yatak odası ve son olarak üçüncü katta ise evin tüm alanına yayılan bir teras bulunuyor. Bu üç kat birbirine olağanüstü bir merdivenle bağlanıyor. Beyazın hakim olduğu betonarme merdivenin trabzanlarında ise cam tercih edilerek estetik bir görüntü yaratılmış. Merdivenler evin geniş pencerelerinin kenarında yer alıyor ve bu nedenle son derece aydınlık bir görüntüye sahip.
Evin muhteşem bir doğanın içinde olduğunu üstteki resimlerde de görmüştük. Ancak bunla yetinilmeyip evin yan duvarlarının kenarlarında incelikli bir peyzaja yer verilmiş. Böylelikle eve daha da doğayla iç içe bir kimlik kazandırılmış. Evin geniş pencereleri sayesinde bu peyzaj adeta iç mekanın bir parçası haline gelmiş.
Turumuzu havuzu ve harika manzarayı yansıtan bir dizi fotoğrafla bitiriyoruz. Havuz, evin giriş katıyla uyumlu biçimde L şeklinde tasarlanmış. Havuzun kenarındaki güneşlenme alanlarında ise evin genel konseptine uygun olarak mermer tercih edilmiş.
Bu eve hayran kaldıysanız, şu evi de şiddetle tavsiye ediyoruz.