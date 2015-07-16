Küçük ev dekorasyonu için akıllı çözümler

Bundan otuz-kırk yıl önce daire dendi mi akla üç oda bir salon, hatta yer yer salon salomanje evler gelirdi. Stüdyo daire ya da tek odalı daire diye bir kavramdan bihaberdik. Oysa günümüzde birçok insan, başa çıkması maddi-manevi çok daha kolay olan küçük daireleri tercih ediyor. Hızlı şehir yaşantımızda büyük evleri idare etmek hakikaten zorlaştı. Birçok inşaat firması da yalnız yaşayan insanlar ya da çocuksuz/az çocuklu ailelerin bu talebine uygun şekilde küçük daireler inşa etmeye başladı.
Salondan mutfağa, yatak odasından balkona çeşitli görseller bulabileceğiniz bu sayfada küçük evleri dekore etmek için kullanabileceğimiz fikirleri derledim.
Amerikan mutfak da denilen açık planlı mutfaklar küçük daireler için ideal. Mutfak ve oturma odası arasındaki duvarın kaldırılması hem metrekare kaybını önlüyor hem de iki küçük mekana oranla daha geniş tek bir mekan sağlamış oluyor. Mutfak ve oturma alanı arasına yerleştirilen separatör ise hem mutfaktaki çalışma alanını arttıran hem de yemek masası işlevi gören tezgah niteliği taşıyor.
Üstelik salona açılan bir mutfağı sürekli derli toplu tutmaya özen göstermek düzenli, temiz bir evin kişide yaratacağı huzur sayesinde bir dezavantaj değil, avantaja dönüşüyor.
Küçük alanlarla ilgili en büyük problemlerden biri içerisinin yeteri kadar ferah ve aydınlık olamamasıdır. Ancak şunu unutmayalım ki, bu problem basit bir tadilatla kolayca çözülebilir. Görseldeki Fen Proje Mimarlık'a ait evde de olduğu üzere, yeni evlerin bir çoğunda artık zaten boydan boya pencereler ve cam kapılar yapılıyor. Ancak böyle büyük ve çok ışık alan pencereleriniz yoksa homify sayfalarından da kolayca ulaşabileceğiniz birçok tadilat firması sizin evinizin pencerelerini de büyütebilir. Tadilat firmalarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Salonumuz küçük diye illa klasik anlamda minimalist olmak zorunda değiliz. Gösterişli ancak kibar ve zarif mobilya ve dekorasyon parçalarıyla salonumuzda kelimenin tam anlamıyla kendi küçük saray yavrumuzu yaratabiliriz.
Küçük evlerde en çok kaçınmamız gereken birinci şey aşırı eşya yığılması, ikinci şey ise karışık renkli ve büyük desenli ürünlerdir. Ancak bu demek değil ki her eşyamız tek tip ve tek renk olacak, duvarlarımız bomboş kalacak. Tasarım ve uygulaması İdea Mimarlık'a ait olan bu salonda alanı çok iyi değerlendiren bir köşe koltuk takımı ve gömme duvar rafları kullanılmış. Osmanlı esintisine sahip dokuma, mermer sehpa tablaları ve oymalı altın rengi ayna çerçevesi, yerdeki Yağcıbedir halısı ile tamamlanarak mükemmel bir uyum yakalanmış. Alanı ustalıkla değerlendiren bu tasarım ne ferahlıktan ne de ihtişamdan feragat etmiş.
Evimizdeki oda sayısı kısıtlı olunca yatılı misafirlerimizi ağırlamak bir zorluk haline dönüşebiliyor. Bu zorluğu aşmanın en kolay yolu da hepimizin bildiği üzere açılıp yatak haline dönüşebilen kanepeler. Mobitool Modüler Mobilya'ya ait bu tasarımda özellikle hoşuma giden şey neredeyse dört kişilik bir aileyi sığdıracak rahatlıkta, 2 adet çift kişilik yatağa dönüşmesi. Bu köşe koltuk aynı zamanda alt kısımlarının sandık işlevi görmesi sayesinde ister misafirler için ayrılan yorgan yastığımızı ister diğer eşyalarımızı saklayabileceğimiz geniş bir depolama alanı oluşturmakta.
Arthur & Miller portföyündeki bu Novo Maison Bodrum evinin yatak odasında da görüldüğü üzere, eğer mekanımız kısıtlıysa, duvarları da işlevli bir şekilde kullanmalıyız. Zemini mümkün olduğunca boş bırakmak, alanı olduğundan her zaman için büyük gösterecektir. Bu nedenle, duvara monte edeceğimiz raflar, televizyon ünitesi ve hatta bu örnekte görüldüğü üzere çekmece ünitesi odamızı daha ferah hale getirecektir.
Küçük bir alana sahip odalardaki en büyük problemlerden biri depolama alanın azlığı. Oysa duvarla aynı renkteki, duvarın devamıymış gibi görünecek boydan boya bir dolap hem mekanı daraltma hissi vermeyecek hem de tüm eşyalarımızı rahatlıkla içine alacak.
Mimar Dicle Hokenek tarafından tasarlanmış bu yatak odasına yerleştirilen, duvarla aynı renkteki boydan boya giysi dolabı hem tüm eşyalarımızı içine alacak büyüklükte hem de göze rahatsızlık vermeyecek şekilde dizayn edilmiş.
Banyomuza ayrılan alan ne kadar küçük olursa olsun, doğru ürünler ve doğru tasarım sayesinde hem ferah hem de tam teşekküllü bir banyo sahibi olmak mümkün. Buradaki kilit nokta, ürünleri doğru şekilde yerleştirerek hareket alanımızı kısıtlamamak ve alanı optimum şekilde kullanabilmek.
Detay Mimarlık tarafından anahtar teslim uygulaması yapılan bu banyo çalışmasının tepeden çekilmiş fotoğrafı, ürünleri doğru yerleştirmenin küçük alanlar için ne denli önemli olduğunu ustaca sergiliyor.
Küçük banyo dekore etmenin bir diğer püf noktası ise alanı daha da daraltıp boğucu hale getirmemek için kullanabileceğimiz şeffaf duş kabinleri.
Edirne Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon tarafından tasarlanan ve siyah detaylı beyaz duvar fayanslarının kullanıldığı bu banyoda duş bölmesinin fayansları duvar boyunca devam ettirilmiş. Böylece, kabin de şeffaf olduğu için göze hiç batmayan bir bütünlük elde edilmiş.
Evimizin çocuk odası çok mu küçük? Hem yatak, hem giysi dolabı hem de çocuğumuzun çalışma masasını odaya sığdırmakta güçlük mü çekiyoruz? O halde ihtiyacımız olan şey, çocukların da favorisi olan ranza yataklar. Küçük yatak odaları için harika bir çözüm olan ranza yataklardan Boytorun Mimarlık tarafından tasarlanmış bu odada üç adet kullanılmış ve her yatağın altına da birer çalışma masası yerleştirilmiş. Normal şartlarda sığması mümkün olmayan tüm bu mobilyalar ranza çözümüyle odaya o kadar rahat sığmış ki ortada geniş bir hareket alanı dahi kalmış. Üstelik
üste ben yatacağım kavgasına da son! Artık herkes üstte yatabilecek.
İster apartman dairesi ister müstakil ev olsun, dubleks konutlar inşaat firmaları tarafından artık sıklıkla inşa edilen projeler arasında yer almakta. Yatak odaları ve yaşam alanını ayırmak vb gibi kendine göre birçok avantajı bulunan dubleks konutların dezavantaj olarak görülebilecek tek yanı ise merdivenin her iki katta da kapladığı alan sayılabilir. Ancak doğru merdiven tasarımı ile bu alanı olabilecek en elverişli kullanmak elimizde. Örneğin masif ağaçtan yapılmış spiral şeklindeki bu merdiven her katta yalnızca 2 metrekare kadar bir alan kaplıyor. Bir tasarım harikası olan bu merdiven Serender Ahşap tarafından mekana özel tasarlanıp imal edilmiş.
Evlerimizde en çok göz ardı ettiğimiz, gerekli özeni göstermediğimiz alanların başında ise herhalde balkonlarımız geliyor. Oysa oldukça uygun fiyatlara kendi küçük vahamızı oluşturabiliriz. Minicik bir balkon bile sıcak yaz gücelerinde bize serin bir kaçış alanı yaratabilir. Ahşap karolarla döşenmiş bu balkon iki adet sıra, bol minder ve canlı saksı bitkisiyle bizlere kendi balkonumuzda tatil yeri havası yaratıyor. DIY (Do-It-Yourself) bir ürün olan ahşap karoların bir paketinde 11 adet karo bulunmakta ve bir paket karo 1 metrekarelik alanı kaplamakta. Kendimizin kolayca yerleştirebileceği birbirine geçmeli ahşap karolar Group Energy Yapı Dekorasyon tarafından piyasaya sürülmüş ve doğal ahşap renginde cilalı olarak geliyor.