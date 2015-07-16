Küçük ev dekorasyonu için akıllı çözümler

Amerikan mutfak da denilen açık planlı mutfaklar küçük daireler için ideal. Mutfak ve oturma odası arasındaki duvarın kaldırılması hem metrekare kaybını önlüyor hem de iki küçük mekana oranla daha geniş tek bir mekan sağlamış oluyor. Mutfak ve oturma alanı arasına yerleştirilen separatör ise hem mutfaktaki çalışma alanını arttıran hem de yemek masası işlevi gören tezgah niteliği taşıyor.

Üstelik salona açılan bir mutfağı sürekli derli toplu tutmaya özen göstermek düzenli, temiz bir evin kişide yaratacağı huzur sayesinde bir dezavantaj değil, avantaja dönüşüyor.