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Özenle tasarlanmış bir mutfak ev hayatınızı nasıl güzelleştirir?

Güleren Eren Güleren Eren
TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Endüstriyel Mutfak
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Mutfak deyip geçmemek gerekir. Ayrıntılarını düşünerek tasarladığınız bir mutfak yemek yapmayı, bazen içinde barındırdığı sofraları keyifli hale getirerek ev hayatınızın kalitesini yükseltme potansiyeline sahiptir. Mutfak ev hayatının çekirdeği sayılabilir, evdeki üretimin kaynağıdır ve bu üretim yapılması gereken iş yerine bir keyif halini alırsa evde de daha mutlu olabilirsiniz.

Aydınlık mutfaklar

Дизайн квартиры в комплексе "Александрия", Студия Антона Базалийского Студия Антона Базалийского Endüstriyel Mutfak
Студия Антона Базалийского

Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского
Студия Антона Базалийского

Eğer evinizin mutfağı geniş pencerelere sahipse çok şanslısınız. Çünkü aydınlık bir mutfak ev hayatı için bambaşka kapılar arayabilir. Bu örnekteki gibi pencere önüne koyulan bir oturma elemanı, bir kişi mutfakta çalışırken ona eşlik edenin oturacağı ya da iki kişinin yaptıkları taze kahveyi hemen oracıkta oturup içebilecekleri bir alan yaratıyor. Eski tip beyaz ahşap dolaplar ve ahşap tezgah da tuğla duvarlarla birlikte doğal malzemelerin sıcaklığını bu mutfağa taşıdığı için pencere kenarındaki sedir bu atmosferin keyfini çıkarmaya yarıyor.

Metalle gelen profesyonel atmosfer

cuisine au design industriel et contemporain , LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT Endüstriyel Mutfak
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

Mutfağınızda adeta profesyonel bir aşçı gibi çalışmak istiyorsanız paslanmaz çelik tezgahlar bu havaya girmenizi kolaylaştırabilir. Kimilerine bu görüntü biraz soğuk gelse de kullanacağınız diğer malzemelerle farklı etkiler yaratabilirsiniz. Örneğin ahşap ya da ahşap görünümlü zeminler ve duvar nişinde kullanılan sarı renk bu mutfağın endüstriyel öğelerine rağmen sıcak bir atmosfere sahip olmasını sağlamış.

Kontrast malzemeler buluşunca

Área de Lazer Bonatto, 285au 285au Endüstriyel Mutfak
285au

285au
285au
285au

Brüt beton duvarlarla cam, metal gibi pürüzsüz ve modern malzemelerin kullanıldığı böyle bir mutfakta, masif ahşap bir masa tablası mekanın etkisine dramatik bir katkıda bulunabilir. Bu malzemelerin bir arada kullanımı işlevsel olarak ve kullanım kolaylığı açısından size çağdaş malzemelerin getirdiği avantajları sunarken mutfak için ev sıcaklığını ahşap gibi malzemelerle kazanabilirsiniz.

Beyaz ve metalin yalınlığı

TS EVI, DICLE HOKENEK ARCHITECTURE DICLE HOKENEK ARCHITECTURE Endüstriyel Mutfak
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

TS EVI

DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE
DICLE HOKENEK ARCHITECTURE

Yalın ve steril bir mutfağınız olsun istiyorsanız bu tarz size uygun olabilir. Bazı insanlar mutfağın kullanılmadığı anlarda mutlaka çok derli toplu olmasını, varla yok arası bir noktada bulunmasını ister. İşte o durumlarda duvarlarla aynı renkte bu düz beyaz kapaklar ve aynı metal malzemeyle kapanmış boşluklar mutfağınızı evin son derece sessiz ve uyumlu bir parçası yapacaktır.

Manzaralı eviyeler

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Mutfak
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Eviye ya da tezgahın üzerinde dolaplara çok alışığız, insanlar genelde mümkün olan her yere dolap monte etmeyi tercih ediyor. Özellikle küçük mekanlarda bu ihtiyaç anlaşılabilir elbette ama eviyenin ön duvarında dolap için duvar olmasındansa bir pencere bulunmasını tercih edebilirsiniz. Orada geçirdiğiniz vakit, hele de pencereden baktığınızda karşınızda güzel bir manzara varsa size keyif verebilir.

Gömme dolap mantığını mutfağa uyarlamak

the blue whale, 23bassi studio di architettura 23bassi studio di architettura Minimalist Mutfak
23bassi studio di architettura

23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura
23bassi studio di architettura

Mutfaktaki çalışma alanı geniş bir tezgah ya da açık mutfaklarda mutfak adası olarak çözülebildiğinde geride kalan duvar sadece bir duvar gibi görünmesine rağmen, olduğu gibi depolama alanı olarak kullanılabilir. Ankastre fırın ve buzdolabı da bu dolabın içinde olduğunda, kapı kolları da kullanılmazsa, hepsi kapalı olduğunda son derece pürüzsüz ve temiz bir etki bırakıyor.

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Küçük mutfaklarda radikal tasarımlar

Loft w Łodzi, I Home Studio Barbara Godawska I Home Studio Barbara Godawska Endüstriyel Mutfak
I Home Studio Barbara Godawska

I Home Studio Barbara Godawska
I Home Studio Barbara Godawska
I Home Studio Barbara Godawska

Mutfak için kullanılan alanın küçük olması her zaman açık renkler kullanmanızı gerektirmeyebilir. Bu örnekte tamamen siyah kullanılmasına rağmen ortaya çıkan ev için daraltıcı bir öğe değil son derece şık, vurucu bir etki olmuş. Elbette duvarlarda ve yer döşemesinde açık renk kullanılması bu sonucu doğurarak kontrast bir etki yarattığı için bu sonuç elde edilmiş. 

Sıradışı mutfak mobilyaları

Креатив лофта, AbcDesign AbcDesign Endüstriyel Mutfak
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Mutfak ev için önemli bir mekan olsa da dekorasyonu için aynı derecede esneklik gösterilmeyebiliyor. Gerek piyasadaki alternatifler gerek ekonomik olanaklar bize genelde aynı tip mutfak mobilyaları arasından bir seçim yapmamızı gerektirir. Ancak ufkumuzu daha özgün tasarımlara açık tutarak daha özgün tasarımların mutfağımızı kişiselleştirmesine olanak sağlayabiliriz. Ahşapla birlikte siyah ve beyaz renk malzemeler bu mutfakta alışılışın dışında bir kompozisyonla karşımızda. Tezgah altındaki dolaplar adeta zeminin uzantısı gibi beyaz ve yalın bir şekilde kullanıldığı için mekanı genel olarak ferah kılıyor. Buna karşılık tezgah üstünde siyah renk ve ahşap yalnızca dolap olarak değil, mekanı boğmadan dar raflardan da oluşan kayıtlarla biçimlendirilmiş. Kapı, buzdolabı, masa ve sandalyeler de bu tasarımla bütünlük içinde. Masa tablası için kullanılan masif ahşap da işlevi dışında dekoratif bir obje olarak mutfakta yerini alıyor.

Renkli dokunuşlar

nasze REALIZACJE ceramiczne, dekornia dekornia Endüstriyel Mutfak
dekornia

dekornia
dekornia
dekornia

Mutfak tezgahının üstünde kalan duvar yaratıcılığınızı göstermek için bir tual olabilir. Metrekaresi düşük bir alanda çok yüksek meblağlar ödemeden de özel uygulamalar yaptırmak mümkün. Bu rengarenk uygulama ile mutfak ev için kıpır kıpır bir dokuya sahip bir mekan haline gelebilir. Burada olduğu gibi ahşap tezgah yerine tamamen beyaz ya da tamamen siyah bir mutfakta da renkli vurgu için kullanmak mümkün.

Eski mutfaklara ait objelerin ruhunu çağırın

Vintage Mutfak Rafı, Pons Home Design Pons Home Design MutfakDolap & Raflar
Pons Home Design

Vintage Mutfak Rafı

Pons Home Design
Pons Home Design
Pons Home Design

Modern mutfaklar evlerimizde yer almadan önce de telli dolap, terek gibi mutfak mobilyaları uzun yıllar bu mekanlarda kullanılmış. Terekler eskiden birkaç raftan oluşan, bu rafların önünde çıtaların bulunduğu ve bu sayede özellikle tabakların çıtalara dayanarak dizilebildiği mobilyalardır. Hala bazı eski evlerde yer alan bu rafları bulup yenileyerek kullanmak da mümkün. Ancak tereklerden esinlenmiş ve daha güncel kullanıma yönelik raflar ve dolapları satın alarak da geçmişin ruhunu mutfağınıza taşıyabilirsiniz.

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