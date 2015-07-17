Özenle tasarlanmış bir mutfak ev hayatınızı nasıl güzelleştirir?

Mutfak deyip geçmemek gerekir. Ayrıntılarını düşünerek tasarladığınız bir mutfak yemek yapmayı, bazen içinde barındırdığı sofraları keyifli hale getirerek ev hayatınızın kalitesini yükseltme potansiyeline sahiptir. Mutfak ev hayatının çekirdeği sayılabilir, evdeki üretimin kaynağıdır ve bu üretim yapılması gereken iş yerine bir keyif halini alırsa evde de daha mutlu olabilirsiniz.
Eğer evinizin mutfağı geniş pencerelere sahipse çok şanslısınız. Çünkü aydınlık bir mutfak ev hayatı için bambaşka kapılar arayabilir. Bu örnekteki gibi pencere önüne koyulan bir oturma elemanı, bir kişi mutfakta çalışırken ona eşlik edenin oturacağı ya da iki kişinin yaptıkları taze kahveyi hemen oracıkta oturup içebilecekleri bir alan yaratıyor. Eski tip beyaz ahşap dolaplar ve ahşap tezgah da tuğla duvarlarla birlikte doğal malzemelerin sıcaklığını bu mutfağa taşıdığı için pencere kenarındaki sedir bu atmosferin keyfini çıkarmaya yarıyor.
Mutfağınızda adeta profesyonel bir aşçı gibi çalışmak istiyorsanız paslanmaz çelik tezgahlar bu havaya girmenizi kolaylaştırabilir. Kimilerine bu görüntü biraz soğuk gelse de kullanacağınız diğer malzemelerle farklı etkiler yaratabilirsiniz. Örneğin ahşap ya da ahşap görünümlü zeminler ve duvar nişinde kullanılan sarı renk bu mutfağın endüstriyel öğelerine rağmen sıcak bir atmosfere sahip olmasını sağlamış.
Brüt beton duvarlarla cam, metal gibi pürüzsüz ve modern malzemelerin kullanıldığı böyle bir mutfakta, masif ahşap bir masa tablası mekanın etkisine dramatik bir katkıda bulunabilir. Bu malzemelerin bir arada kullanımı işlevsel olarak ve kullanım kolaylığı açısından size çağdaş malzemelerin getirdiği avantajları sunarken mutfak için ev sıcaklığını ahşap gibi malzemelerle kazanabilirsiniz.
Yalın ve steril bir mutfağınız olsun istiyorsanız bu tarz size uygun olabilir. Bazı insanlar mutfağın kullanılmadığı anlarda mutlaka çok derli toplu olmasını, varla yok arası bir noktada bulunmasını ister. İşte o durumlarda duvarlarla aynı renkte bu düz beyaz kapaklar ve aynı metal malzemeyle kapanmış boşluklar mutfağınızı evin son derece sessiz ve uyumlu bir parçası yapacaktır.
Eviye ya da tezgahın üzerinde dolaplara çok alışığız, insanlar genelde mümkün olan her yere dolap monte etmeyi tercih ediyor. Özellikle küçük mekanlarda bu ihtiyaç anlaşılabilir elbette ama eviyenin ön duvarında dolap için duvar olmasındansa bir pencere bulunmasını tercih edebilirsiniz. Orada geçirdiğiniz vakit, hele de pencereden baktığınızda karşınızda güzel bir manzara varsa size keyif verebilir.
Mutfaktaki çalışma alanı geniş bir tezgah ya da açık mutfaklarda mutfak adası olarak çözülebildiğinde geride kalan duvar sadece bir duvar gibi görünmesine rağmen, olduğu gibi depolama alanı olarak kullanılabilir. Ankastre fırın ve buzdolabı da bu dolabın içinde olduğunda, kapı kolları da kullanılmazsa, hepsi kapalı olduğunda son derece pürüzsüz ve temiz bir etki bırakıyor.
Mutfak için kullanılan alanın küçük olması her zaman açık renkler kullanmanızı gerektirmeyebilir. Bu örnekte tamamen siyah kullanılmasına rağmen ortaya çıkan ev için daraltıcı bir öğe değil son derece şık, vurucu bir etki olmuş. Elbette duvarlarda ve yer döşemesinde açık renk kullanılması bu sonucu doğurarak kontrast bir etki yarattığı için bu sonuç elde edilmiş.
Mutfak ev için önemli bir mekan olsa da dekorasyonu için aynı derecede esneklik gösterilmeyebiliyor. Gerek piyasadaki alternatifler gerek ekonomik olanaklar bize genelde aynı tip mutfak mobilyaları arasından bir seçim yapmamızı gerektirir. Ancak ufkumuzu daha özgün tasarımlara açık tutarak daha özgün tasarımların mutfağımızı kişiselleştirmesine olanak sağlayabiliriz. Ahşapla birlikte siyah ve beyaz renk malzemeler bu mutfakta alışılışın dışında bir kompozisyonla karşımızda. Tezgah altındaki dolaplar adeta zeminin uzantısı gibi beyaz ve yalın bir şekilde kullanıldığı için mekanı genel olarak ferah kılıyor. Buna karşılık tezgah üstünde siyah renk ve ahşap yalnızca dolap olarak değil, mekanı boğmadan dar raflardan da oluşan kayıtlarla biçimlendirilmiş. Kapı, buzdolabı, masa ve sandalyeler de bu tasarımla bütünlük içinde. Masa tablası için kullanılan masif ahşap da işlevi dışında dekoratif bir obje olarak mutfakta yerini alıyor.
Mutfak tezgahının üstünde kalan duvar yaratıcılığınızı göstermek için bir tual olabilir. Metrekaresi düşük bir alanda çok yüksek meblağlar ödemeden de özel uygulamalar yaptırmak mümkün. Bu rengarenk uygulama ile mutfak ev için kıpır kıpır bir dokuya sahip bir mekan haline gelebilir. Burada olduğu gibi ahşap tezgah yerine tamamen beyaz ya da tamamen siyah bir mutfakta da renkli vurgu için kullanmak mümkün.
Modern mutfaklar evlerimizde yer almadan önce de telli dolap, terek gibi mutfak mobilyaları uzun yıllar bu mekanlarda kullanılmış. Terekler eskiden birkaç raftan oluşan, bu rafların önünde çıtaların bulunduğu ve bu sayede özellikle tabakların çıtalara dayanarak dizilebildiği mobilyalardır. Hala bazı eski evlerde yer alan bu rafları bulup yenileyerek kullanmak da mümkün. Ancak tereklerden esinlenmiş ve daha güncel kullanıma yönelik raflar ve dolapları satın alarak da geçmişin ruhunu mutfağınıza taşıyabilirsiniz.