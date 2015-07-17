Özenle tasarlanmış bir mutfak ev hayatınızı nasıl güzelleştirir?

Mutfak ev için önemli bir mekan olsa da dekorasyonu için aynı derecede esneklik gösterilmeyebiliyor. Gerek piyasadaki alternatifler gerek ekonomik olanaklar bize genelde aynı tip mutfak mobilyaları arasından bir seçim yapmamızı gerektirir. Ancak ufkumuzu daha özgün tasarımlara açık tutarak daha özgün tasarımların mutfağımızı kişiselleştirmesine olanak sağlayabiliriz. Ahşapla birlikte siyah ve beyaz renk malzemeler bu mutfakta alışılışın dışında bir kompozisyonla karşımızda. Tezgah altındaki dolaplar adeta zeminin uzantısı gibi beyaz ve yalın bir şekilde kullanıldığı için mekanı genel olarak ferah kılıyor. Buna karşılık tezgah üstünde siyah renk ve ahşap yalnızca dolap olarak değil, mekanı boğmadan dar raflardan da oluşan kayıtlarla biçimlendirilmiş. Kapı, buzdolabı, masa ve sandalyeler de bu tasarımla bütünlük içinde. Masa tablası için kullanılan masif ahşap da işlevi dışında dekoratif bir obje olarak mutfakta yerini alıyor.