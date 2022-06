Evimde huzurlu bir kitap okuma köşesi nasıl yaratabilirim?

Koltuk seçimini yaptığımıza göre ikinci sıraya yer alan mobilya parçamıza geçebiliriz. Koltuğunuzun yanına yerleştireceğiniz bir sehpa kitap okuma köşenize düzenli bir görünüm kazandıracak, bir şeyler yemek veya içmek istediğiniz zamanlarda size bu malzemeleri koyacağınız bir alan sağlamış da olacaktır. Sehpanızın üzerine varsa gözlüklerinizi, not almak alışkanlığınız varsa kalemlerinizi ve kullanıyorsanız not defterinizi, telefon ve/veya tabletiniz vs. yerleştirebilir, istediğiniz zaman okuma köşenizden ayrılmadan not tutma imkanı da kazanabilirsiniz. Ayrıca aydınlatma için abajur kullanmayı düşünüyorsanız, sehpa abajuru koltuğun yanına yerleştirmek için de gerekecektir. Tüm bu kullanım amaçlarını düşünüp ona göre ihtiyacınız olan boyutta ve elbette zevkinize ve evinizin dekoruna göre bir seçim yapabilirsiniz.

Fotoğraftaki örnekte İstanbullu iç mimarlık firması escapefromsofa tarafından dekore edilmiş olan, Cihangir'de konumlanmış bir dairenin oturma odasında yaratılmış okuma köşesini görmektesiniz.