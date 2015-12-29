Evimde huzurlu bir kitap okuma köşesi nasıl yaratabilirim?

Okumanın hayatınızda önemli bir yeri varsa, kitap okumayı yalnızca plajda ya da boş vakitlerimizde gerçekleştirdiğiniz bir hobi olarak değil, yemek içmek gibi hayatınızdaki olmazsa olmaz eylemlerin arasında görüyorsanız, elinize aldığınız kitabı saatlerce bırakamıyorsanız, evinizde konforlu bir şekilde kitap okuyabileceğiniz bi alana ihtiyacınız var demektir.
Evde kendinizi rahat hissettiğiniz bir alanda, bu kimi için oturma odasının bir köşesi kimisi içinse yatak odasında bir yer olabilir, konforlu bir koltuk, iyi bir aydınlatma, bir masa ya da sehpa gibi temel parçalar ve kütüphane, raflar, rahatlatıcı aksesuarlar ile saatlerinizi zevk içinde geçirebileceğiniz şık bir okuma köşesi yaratabilirsiniz.
Kitap okuma köşesini oluşturacağımız alanda en çok ihtiyacımız olan şey sessizliktir. Bu nedenle bu alanı oluştururken dikkat edeceğiniz ilk şey, bu kritere uygun bir yer sağlamak. Birçok insan evinin kütüphanesini oturma odasına yerleştirir ve kitap, gazete okuma işini de bu mekanda rahatlıkla gerçekleştirebilir. Ancak aile ya da ev arkadaşları nedeniyle kalabalık bir ev ortamına sahipseniz, oturma odasında televizyon, müzik gibi gürültülü yayınlar varsa oturma odası iyi bir kitap okuma köşesi yaratmak için ideal olmayabilir. Kendinize ait bir çalışma odası veya kütüphane odası varsa, okuma köşenizi de bu mekanda ayarlayabilirsiniz. O da yoksa, yatak odaları da kitap okuma alanları yaratmak için iyi noktalardan biridir.
İdeal bir kitap okuma köşesi bizi günün stresinden uzaklaştırıp kitaba huzur içinde yoğunlaşmamızı sağlayacak konforda olmalıdır. Bunun için de, dekorasyonda dikkat etmemiz gereken ufak detaylar var. Bu sayfamızda, ideal bir kitap okuma köşesi yaratmak için dekorasyonda nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceledik. Rahat bir koltuk gibi temel parçaları, renk ve doku kullanımı gibi detaylarla ilgili bilgileri ve türlü türlü kombinasyonları homify sayfalarında çalışmalarını sergileyen profesyonellerden örnekler aracılığı ile inceleyebilirsiniz.
Konforlu bir kitap okuma köşesi için rahat bir koltuğa ya da sandalyeye sahip olmak önemlidir. Bu nedenle öncelikle ne tür bir oturağa sahip olmak istediğinize karar vermelisiniz. Belinizi ve boynunuz destekleyen ergonomik tasarımlı bir koltuk mu tercihiniz? Ya da ayaklarınızı uzatmanıza imkan sağlayacak bir kanepe mi? Ya da belki bir berjer ve puf ikilisi? Belki de okuma alanınızı oluşturmak için yere dağıtacağınız büyük minderler? Peki ya sallanır koltuk? Bu seçeneklerin her biri son derece cazibeli ancak seçiminizi yaparken önceliğiniz anlık konforun yanı sıra beden sağlığınızı korumanızı da sağlayacak bir oturak olmalı. Bazı kimseler kaliteli bir ofis sandalyesi ve çalışma masası ikilisini de tercih edebilir. Doğru oturak türüne karar verdikten sonra yapmanız gereken tek şey zevkinize ve evinizin kalan kısmının dekorasyonuna ve elbette bütçenize uygun olan modeli seçmekte.
Koltuk seçimini yaptığımıza göre ikinci sıraya yer alan mobilya parçamıza geçebiliriz. Koltuğunuzun yanına yerleştireceğiniz bir sehpa kitap okuma köşenize düzenli bir görünüm kazandıracak, bir şeyler yemek veya içmek istediğiniz zamanlarda size bu malzemeleri koyacağınız bir alan sağlamış da olacaktır. Sehpanızın üzerine varsa gözlüklerinizi, not almak alışkanlığınız varsa kalemlerinizi ve kullanıyorsanız not defterinizi, telefon ve/veya tabletiniz vs. yerleştirebilir, istediğiniz zaman okuma köşenizden ayrılmadan not tutma imkanı da kazanabilirsiniz. Ayrıca aydınlatma için abajur kullanmayı düşünüyorsanız, sehpa abajuru koltuğun yanına yerleştirmek için de gerekecektir. Tüm bu kullanım amaçlarını düşünüp ona göre ihtiyacınız olan boyutta ve elbette zevkinize ve evinizin dekoruna göre bir seçim yapabilirsiniz.
Fotoğraftaki örnekte İstanbullu iç mimarlık firması escapefromsofa tarafından dekore edilmiş olan, Cihangir'de konumlanmış bir dairenin oturma odasında yaratılmış okuma köşesini görmektesiniz.
Gündüz vakti yapılan okumalar için doğal gün ışığından daha iyisi yoktur. Bu nedende okuma köşenizi cam kenarına yerleştirmeniz bu anlamda büyük avantaj sağlayacaktır. Ancak böyle imkana sahip değilseniz ya da gece vakti kitap okuduğunuz zamanlarda suni aydınlatmaya ihtiyaç duyacaksınız. Lambayı yerleştirmek için kitabınızı aydınlatacak ancak üzerine gölge düşmesine neden olmayacak bir nokta seçmelisiniz. Bu yandan ya da tepeden bir aydınlatma olabilir. Sehpanın üzerine yerleştireceğiniz bir masa lambası, abajur ya da bir aplik bu iş için ideal olabilir. Okuma aydınlatması için beyaz ışıktan kaçınmakta fayda var, zira beyaz ışık gözü gün ışığını taklit eden sarı ışıklara oranla çok daha fazla yorar.
Temel ihtiyaçları sıralamayı bitirdiğimize göre gelelim konforumuzu daha da arttıracak lükslere. Lüks derken ürünlerin bedellerinde ziyade keyfimizi arttıracak detaylardan söz ettiğimiz umuyorum ki aşikar. Kitap köşemizde seçtiğimiz renkler, üzerinde oturduğumuz kumaşın dokusu, ayağımızı uzattığımız pufun yumuşaklığı ve benzeri birçok yüzey detayı konforumuz ve dolayısıyla kitaba daha iyi konsantre olmamızı sağlayacaktır. Karmaşık olmayan desenler, nötr ya da koyu renkler ya da kendi en sevdiğiniz ve huzurlu hissetmenizi sağlayan favori renkleriniz, bu anlamda akıllıca seçimler olabilir. Ayrıca, belimizi destekleyen bir minder, üşüdüğümüzde bacaklarımızı örtebileceğimiz küçük bir diz battaniyesi oturduğumuz ya da uzandığımız yerde biraz kestirmek istersek çok faydalı olacaktır.
Evinde özel bir kitap okuma köşesi yapmaya niyetlenen bir kimsenin güzel de bir kütüphaneye ve geniş bir kitap arşivine sahip olduğunu varsayarsak sanıyorum ki hata etmiş olmayız. ’Evde kütüphane modelleri
başlıklı yazımızda farklı tarzlarda birkaç model derlenmiş. homify sayfalarında kütüphane, kitaplıklar ve raf sistemleri ile ilgili birçok derleme daha bulabilirsiniz. İç mimarlar, dekoratörler ve tasarımcılar tarafından dizayn edilen farklı tarzlara sahip evlerin kitaplıklarını incelemek için arama kutucuğuna kütüphane
ya da kitaplık’ yazıp enter'e basmanız yeterli.
Kitap okuma köşenizi oluşturduktan sonra bu alanı hem daha keyif verici ve huzurlu hem de daha dekoratif hale getirmek için aksesuarlardan yararlanabiliriz. Yeterli alanımız varsa belki duvara birkaç küçük resim ya da motivasyon yazısı, sükuneti simgeleyecek bir biblo, kitap okurken hafif bir müzik dinlemekten hoşlanıyorsak iPod ya da kullandığımız başka bir müzikçaların küçük ve dekoratif speaker'ları olabilir. Canlı yeşil bitkiler ve çiçekler de okuma köşenizi dekoratif bir hale getirmekle kalmayacak, bizlerde huzur hissi uyandırarak rahatlamamızı sağlayacaktır.
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