Önce&Sonra: Yeniden yaratılan bir yazlık

Türkiye'nin tartışmasız en güzel yazlık mekanlarından biri olan İzmir Çeşme'de konumlanan ama maalesef yıllardır kullanılmayan harabe haldeki bir yazlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından hünerli ve akıllıca bir tasarımla yeniden yaratılıyor. Yalnızca iki buçuk ayda yepyeni ve modern dekorasyonuyla harika bir eve dönüşen bu yazlık projenin en büyük problemi sıvı izolasyonunun olmaması imiş. Bu yüzden de dekoratif ve iç mimari değişiklikler ve planlamalar yapılmadan önce bütün iç duvarlar yıkılmış, zemin kazılmış, yeniden şap atılmış ve sıvı yalıtımı sağlanmış. Daha sonra duvarlar, su tesisatı, elektrik tesisatı gibi önemli ayrıntıların halledildiği projede en son dekorasyon özellikleri meydana getirilmiş. Modern bir yapıya sahip, sade, dingin, dinlendirici ve huzur dolu bir ortam yaratmak amacıyla dizayn edilen evin dekorasyonunda seramik, doğal taş, parke ve lake boyalı ürünler kullanılmış. Gelin hep birlikte önce evin eski haki hakkında fikir verecek bir kaç fotoğrafa bakalım sonra da evin yeni ve göz kamaştırıcı halini ziyaret edelim.
Ev yeniden yaratılırken baştan aşağı yeni ve sağlam bir ev elde edilmek istendi ve hedeflendi. Bu yüzden de iki katta da iç duvarlar projeye göre yeniden şekillendirilerek yalnızca evin yaşam alanları yenilenmiş olmadı, aynı zamanda iç mimari yapısı da baştan yaratılmış oldu.
Ve sonra…
Evin ikinci katına çıkan merdivenler demir profillerle tasarlanmış ve uygulanmış ve bu da oldukça kullanışsız, ergonomik olmayan basamak yapısını beraberinde getiriyor.
Artık bir hayli eskimiş olan mutfak hem yıpranmış ve nahoş görünen kırık dökük dolaplarıyla hem de küçük ve dar yapısıyla evin yenilenmeye en hazır olan yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor.
Yüzde yüz masif iroko ağacından imal edilen evin giriş kapısı daha eve girer girmez nasıl bir manzarayla karşılaşacağımızın sinyallerini veren sofistike, seçkin ve şık bir parça. Giriş koridorunda hemen karşımıza çıkan merdivenler ise eski hallerinden bir hayli farklı yeni görünümleriyle hemen dikkatimizi çekiyor. Kaliteli ahşap malzemenin metal tonlarla harmanlandığı merdiven alanı kullanıcı dostu bir ergonomi hesap edilerek dizayn edilmiş.
Oturma alanında ise son derece konforlu ve iç açıcı bir manzara karşılıyor konukları. Özel üretim kanepe hem rahatlığıyla hem de modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Duvarda yer alan şık ayna ise odaya ferahlık ve derinlik katarken şık bir dokunuş olarak da dekorasyona katkıda bulunuyor. Ahşap yüzeyli minimal ve modern tasarımlı orta sehpa ise, mermer zemin döşemesinin ton ve dokusuyla uyum içinde.
Mutfakta ise dar ve küçük bir alan olmasına rağmen eşsiz ferahlıkta endüstriyel görünümlü modern ve kullanışlı bir yaşam alanı oluşturulmuş. Modern mutfak dolapları parlak beyaz renkleriyle ışıltılı bir zarafet sunarken metalik renkler de bu pırıltıya modern bir katkıda bulunuyor.
Ceviz kaplama banyo dolapları, sütlü kahve tonlarının iç içe geçerek harmanlandığı geniş ve geometrik fayans tercihleri, geniş ve modern lavabo ve özellikle 2016 dekorasyon trendleri arasında şimdiden yerini alan yuvarlak ve göz alıcı aynasıyla büyüleyici bir banyo dekorasyonu.