Önce&Sonra: Yeniden yaratılan bir yazlık

Türkiye'nin tartışmasız en güzel yazlık mekanlarından biri olan İzmir Çeşme'de konumlanan ama maalesef yıllardır kullanılmayan harabe haldeki bir yazlık Tuncer Sezgin İç Mimarlık tarafından hünerli ve akıllıca bir tasarımla yeniden yaratılıyor. Yalnızca iki buçuk ayda yepyeni ve modern dekorasyonuyla harika bir eve dönüşen bu yazlık projenin en büyük problemi sıvı izolasyonunun olmaması imiş. Bu yüzden de dekoratif ve iç mimari değişiklikler ve planlamalar yapılmadan önce bütün iç duvarlar yıkılmış, zemin kazılmış, yeniden şap atılmış ve sıvı yalıtımı sağlanmış. Daha sonra duvarlar, su tesisatı, elektrik tesisatı gibi önemli ayrıntıların halledildiği projede en son dekorasyon özellikleri meydana getirilmiş. Modern bir yapıya sahip, sade, dingin, dinlendirici ve huzur dolu bir ortam yaratmak amacıyla dizayn edilen evin dekorasyonunda seramik, doğal taş, parke ve lake boyalı ürünler kullanılmış. Gelin hep birlikte önce evin eski haki hakkında fikir verecek bir kaç fotoğrafa bakalım sonra da evin yeni ve göz kamaştırıcı halini ziyaret edelim.