Farklı yapılarda zemin temizliği

Ev temizliğini en çok gösteren unsurlardan biri de zemindir. Zemininiz temiz olursa eviniz de temiz görünür. Ancak farklı zemin çeşitlerini de farklı yöntemlerle temizlemek gerekiyor çünkü bazı deterjanlar ve yöntemler bazı zeminlere zarar verebiliyor. İşte zemin temizliği konusunda küçük bir rehber…
Doğal taş zeminler de temizliği ve bakımı konusunda özen gösterilmesi gereken ama estetik açıdan yaşam alanlarında harikalar yaratan zemin seçeneklerinden. Taş zeminler konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli şey, sirke, limon gibi asidik sıvıların ve çamaşır suyu ya da amonyaklı deterjanların taşın dokusunda hasar meydana getireceği. Aslında hemen hemen bütün kimyasallar taşa zarar verir. Bu yüzden taş yüzeylerin temizliğinde asidik ya da kimyasal hiçbir içeriğin kullanılmaması gerekiyor. Uzmanlar taş zeminleri temizlerken yalnızca su kullanılması gerektiğini belirtiyorlar. Taş zemininizde zorlu ve çıkmayan lekeler oluştuysa da buhar temizliği en sağlıklı seçenek.
Ahşap yer döşemeleri estetik görünümleriyle ve içinde bulundukları yaşam alanlarında yarattıkları sofistike dokuyla dekorasyon dünyasının öne çıkan ürünlerinden biri olmuşlardır her zaman. Ancak ahşap yer döşemelerinin ilk günkü güzelliklerini korumak her zaman çok kolay sayılmaz. Ahşabı parlak gösteren cilalı yapısı zaman içinde matlaşır ve kullanım sıklığına göre de lekeler oluşabilir. Ahşap zeminlerde leke oluşumunu engellemek için düzenli olarak elektrik süpürgesiyle süpürmek gerekiyor. Silme işleminde ise, ahşap zeminin suyu pek sevmediğini aklınızda tutarak, fazla ıslak olmayan nemli bir paspas ve yalnızca marketlerde satılan ahşap temizleyici deterjanları kullanmanız gerekiyor. Diğer deterjan ve kimyasallar ahşabın doğal yapısına zarar verir. Ahşap zeminlerinizi temizlerken kova kullanmak yerine spreyle nemlendirerek kuru paspasla silmek de çok daha sağlıklı ve risksiz bir yöntem.
Evlerde özellikle banyo ve mutfaklarda en çok kullanılan zemin döşemelerinden biri olan fayansların temizliği her ne kadar kolay gibi görünse de, derzlerde biriken ve kalıplaşan kirlerin önüne geçmek aslında düzenli bir bakım ve temizlik gerektiriyor. Fayans aralarındaki derzlerde kir oluşmasını engellemek için düzenli olarak sünger yardımıyla ve marketler satılan fayans temizliği ürünleriyle silmek gerekiyor.
Laminant parke olarak isimlendirdiğimiz ve evlerde en yaygın kullanılan parke modeli olan zeminlerin temizliği ve bakımı diğer zeminlere göre bir nebze aha kolay çünkü laminant parkeler diğer zemin yüzeylerine göre dış etmenlere daha dayanıklıdır. Laminant parkeleri temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey silme suyunun laminant yüzeyin altına geçmemesidir. Bu yüzden de laminant parke temizliği sırasında elektrikli süpürge işleminden sonra kuru bir bezle ya da nemli bir bezle silme işleminin yapılması öneriliyor. Silme bezini fazlasıyla ıslatırsanız su yüzeyin altına geçebilir ve bu da parkelerinizde kabarma oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar ayrıca laminant parkelerin asla ahşap yüzeyler gibi cilalanmaması gerektiğini belirtiyor. Eğer parkenizin bir kısmı hasar gördüyse o kısmı yenilemeniz ve değiştirmeniz çok daha sağlıklı ve faydalı olacaktır. (Örnek resim: Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon)
Mantar yer döşemeleri özellikle Türkiye'de pek yaygın olmasa da ancak aslında yumuşak yapısı ve kolay temizlenir özelliğiyle zemin seçimi için ideal tercihlerden biri. Mantar zeminlerin temizliği için, ezilmeyi engellemek adına düzenli olarak her gün süpürmek ve haftada bir kez ıslak mikrofiber bir bezle silmek yeterli oluyor.