Farklı yapılarda zemin temizliği

Laminant parke olarak isimlendirdiğimiz ve evlerde en yaygın kullanılan parke modeli olan zeminlerin temizliği ve bakımı diğer zeminlere göre bir nebze aha kolay çünkü laminant parkeler diğer zemin yüzeylerine göre dış etmenlere daha dayanıklıdır. Laminant parkeleri temizlerken dikkat etmeniz gereken en önemli şey silme suyunun laminant yüzeyin altına geçmemesidir. Bu yüzden de laminant parke temizliği sırasında elektrikli süpürge işleminden sonra kuru bir bezle ya da nemli bir bezle silme işleminin yapılması öneriliyor. Silme bezini fazlasıyla ıslatırsanız su yüzeyin altına geçebilir ve bu da parkelerinizde kabarma oluşmasına neden olabilir. Uzmanlar ayrıca laminant parkelerin asla ahşap yüzeyler gibi cilalanmaması gerektiğini belirtiyor. Eğer parkenizin bir kısmı hasar gördüyse o kısmı yenilemeniz ve değiştirmeniz çok daha sağlıklı ve faydalı olacaktır. (Örnek resim: Vizyon Mimarlık ve Dekorasyon)