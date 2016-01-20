Gökyüzüne açılan tasarımlar: Çatı pencereleri

Bundan kısa bir süre öncesine kadar pek çok binada en üst katlar, çatı katları tercih edilmez, bu katların yazın sıcak, kışınsa soğuk olduğuna inanılırdı. Son katlar çoğu kez daha ucuza kiraya verilir veya diğer katlardan daha ucuza satılırdı. Yapı teknolojisi ve inşaat teknikleriyle birlikte, izolasyon ürünlerinin de bir hayli ilerlemesiyle birlikte bu durum neredeyse tam tersine döndü. Çatı katları artık şehir hayatının koşturmacası, yoğunluğu ve kalabalığı içerisinde bir anlamıyla sığınak sayılabilecek lüks seçeneklere dönüştüler. Özellikle de çatı dubleksleri dışarının gürültüsü ve çevresel etkenlerden mümkün olduğunca bağımsız yapıları ile adeta şehir içinde ve apartman dahilinde bir tür müstakil ev hayatı vaat eder noktaya geldiler. Bununla birlikte zaman zaman çatı katlarında mimari problemler yaşandığını da gözlemlemekteyiz. Gerçekten de çatı eğimleriyle baş etmek kolay bir iş değil. Doğru uygulamalarla çatı eğimleri mükemmel estetik imkanlar sunarken, yanlış kullanımda ise daraltıcı bir ortam yaratabilir. Bu yazımızda çatı katlarını baştan aşağı değiştiren basit çözümler olarak çatı pencerelerini ele aldık. Kullanıldıkları mekâna maliyetlerinin kat kat ötesinde estetik ve niteliksel katkıda bulunan çatı pencereleriyle ilgili seçkimiz umuyoruz sizin için de ilham kaynağı olacaktır.