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Gökyüzüne açılan tasarımlar: Çatı pencereleri

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Duplex Lumineux, Solenne Brugiroux Architecte Solenne Brugiroux Architecte Modern Oturma Odası
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Bundan kısa bir süre öncesine kadar pek çok binada en üst katlar, çatı katları tercih edilmez, bu katların yazın sıcak, kışınsa soğuk olduğuna inanılırdı. Son katlar çoğu kez daha ucuza kiraya verilir veya diğer katlardan daha ucuza satılırdı. Yapı teknolojisi ve inşaat teknikleriyle birlikte, izolasyon ürünlerinin de bir hayli ilerlemesiyle birlikte bu durum neredeyse tam tersine döndü. Çatı katları artık şehir hayatının koşturmacası, yoğunluğu ve kalabalığı içerisinde bir anlamıyla sığınak sayılabilecek lüks seçeneklere dönüştüler. Özellikle de çatı dubleksleri dışarının gürültüsü ve çevresel etkenlerden mümkün olduğunca bağımsız yapıları ile adeta şehir içinde ve apartman dahilinde bir tür müstakil ev hayatı vaat eder noktaya geldiler. Bununla birlikte zaman zaman çatı katlarında mimari problemler yaşandığını da gözlemlemekteyiz. Gerçekten de çatı eğimleriyle baş etmek kolay bir iş değil. Doğru uygulamalarla çatı eğimleri mükemmel estetik imkanlar sunarken, yanlış kullanımda ise daraltıcı bir ortam yaratabilir. Bu yazımızda çatı katlarını baştan aşağı değiştiren basit çözümler olarak çatı pencerelerini ele aldık. Kullanıldıkları mekâna maliyetlerinin kat kat ötesinde estetik ve niteliksel katkıda bulunan çatı pencereleriyle ilgili seçkimiz umuyoruz sizin için de ilham kaynağı olacaktır. 

Göz alıcı bir kış terası

Residence Esra Kazmirci Mimarlik Modern Oturma Odası
Esra Kazmirci Mimarlik

Residence

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Malumunuz kış bahçeleri son yıllarda büyük bir trend haline gelmiş durumda. Peki ya göz alıcı bir kış terasına ne dersiniz? Sektörün iddialı firmaları arasında yer alan Esra Kazmirci Mimarlık tarafından tasarımı ve uygulaması yapılan bu son derece başarılı çatı penceresi, çatı katının bir bölümünde her mevsim teras keyfi sunacak harika bir alan yaratmış. Ahşap zemin ve hatta şezlongların da eklenmesiyle, en soğuk kış günlerinde bile güneşin keyfini çıkarmanıza olanak sağlayacak bu uygulama çatı penceresinin başarılı kullanımına dört dörtlük bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Çatı penceresinde ileri teknoloji

Fakro Kumandalı Çatı Penceresi Fakro Pivot Çatı Pencereleri Pencere & KapılarPencere Dekorasyonu
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Fakro Kumandalı Çatı Penceresi

Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri
Fakro Pivot Çatı Pencereleri

Çatı pencereleri bir zamanlar yalnızca gün ışığından yararlanmak amacıyla kullanılan, çoğu kez açılma kapanma mekanizması dahi olmayan tasarımlarda üretiliyordu. Bugünse aklınıza gelecek her türden çatı penceresine kolaylıkla ulaşmanız mümkün. Fakro Pivot Çatı Pencereleri ise çatı penceresi teknolojisinde son noktayı temsil ediyor. Siz de en son teknolojilerden yararlanmayı seviyor ve bu uğurda yatırım yapmak istiyorsanız, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen çatı pencereleri mutlaka ilginizi çekecektir.

İddialı bir aydınlatma

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd Modern Pencere & Kapılar
Roundhouse Architecture Ltd

Snowdrop Lodge, Beach Road, St. Cyrus, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

Çatı pencereleri hiç kuşkusuz en çok aydınlatma fonksiyonları için kullanılmaktadır. Açıları ve pozisyonları gereği bu konuda iyi bir iş başardıklarını söylemek de abartı sayılmaz. Bu görseldeki geniş salonda bunun iyi bir örneğini görüyoruz. 

Dört duvarın etkin kullanımı

Novawood, Studio Vertebra Studio Vertebra Modern Çalışma Odası
Studio Vertebra

Novawood

Studio Vertebra
Studio Vertebra
Studio Vertebra

Çatı pencerelerinin bir başka avantajı da çatı katlarında normal duvar tipi pencerelere olan ihtiyacı ortadan kaldırmalarıdır. İlk bakışta bundan ne gibi bir fayda sağlanacağını kestiremeyebilirsiniz. Ancak herhangi bir pencereyle bölünmemiş kesintisiz duvarlar iç mimari ve dekorasyon anlamında sayısız olasılığı ayağınıza serecektir. Duvarlarınızdan istediğiniz gibi yararlanabilir, dar alanlarda bile çok iddialı dekorasyonlar yaratabilirsiniz.

Ahşap güzelliği

Letti in ferro battuto, Ferrari Arredo & Design Ferrari Arredo & Design Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Ferrari Arredo &amp; Design

Ferrari Arredo & Design
Ferrari Arredo &amp; Design
Ferrari Arredo & Design

Ahşabın kullanıldığı her türden yapı ve mobilyaya ayrı bir güzellik kattığını söylemeye bile gerek yok. Bununla birlikte bazı ahşap kullanımları gerçekten diğerlerinde ayrılır nitelik ve estetiğe sahipler. Burada gördüğümüz son derece geniş ahşap çatı penceresi uygulaması da tam da bu türden bir estetikle akılları çelecek cinsten. Genişliğiyle mekâna muazzam bir doğal aydınlatma katkısı sağlaması da pratik bir fayda olarak dikkat çekiyor.

Yoktan var edilen bir çalışma odası

Duplex Lumineux, Solenne Brugiroux Architecte Solenne Brugiroux Architecte Modern Oturma Odası
Solenne Brugiroux Architecte

Solenne Brugiroux Architecte
Solenne Brugiroux Architecte
Solenne Brugiroux Architecte

Bu küçük çalışma odasından çatı pencerelerini çıkardığımız varsayalım. Geriye oda olarak dahi nitelendirilemeyecek, belki bir yüklük olarak kullanılabilecek bir çatı arası kalır. Böyle bir oda olsa bile kimse bu boğucu alanda bulunmak, hele hele çalışmak istemez. Ama çatı pencerelerinin katkısıyla yalnızca bir odaya değil, son derece güzel ve aydınlık bir odaya dönüşüyor. Üstelik tüm dış etkenlerden yalıtıcı yapısıyla çalışmak için harika bir ortam olduğu da su götürmez bir gerçek.

İzmir'in incisinde şık bir villa
Bu çatı pencerelerini siz nasıl buldunuz?

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