Avrupa mimarisinden çarpıcı örnekler

Avrupa dendiğinde çoğu kez coğrafi bir bölge ya da bir kıtadan daha fazlası gelir aklımıza. Dünya kültürünün merkezi konumundaki ve binlerce yıldır insanlığın bilimsel, sanatsal ve daha pek çok alandaki birikiminin odak noktası olan Avrupa, kuşkusuz yalnızca coğrafi bir tanımla anlatılamaz. Mimari de hiç şüphesiz Avrupa kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte ortak bir Avrupa mimarisinden söz etmek de mümkündür. İtalya'da bir liman kentiyle Orta Avrupa'nın büyük bir başkentinde mimari açıdan çok benzer yapılar bulmak mümkündür. Yüzlerce yıllık bir mimari geleneğin mahsulü olan bu yapılar, dünyanın başka yerlerinden farklı olarak Avrupa'nın pek çok yerinde çok iyi korunmuştur. Bugün hâlâ Avrupa'nın hemen her kentinde fiilen konut olarak kullanılmakta olan birkaç yüz yıllık yapılarla karşılaşmak sıradan bir olaydır. Bir yanda bu mimari geleneğin büyük bir özenle korunup sürdürülmesi varsa, hiç kuşkusuz diğer yanda da yeni mimari akımların gelişimi ve yeni üsluplar yer alır. Bu yazımızda yer yer geleneksel unsurları da içinde barındıran ama esas olarak çağdaş Avrupa mimarisini yansıtan beş göz alıcı evi sizlere tanıtacağız.
Globalleşme karşıtıcı Fransız çevreci aktivist José Bové tarafından tasarlanan bu göz alıcı ahşap ev, ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yalnızca ahşapla yetinilmemiş ve yapının tamamında doğal malzemeler kullanılmış. Bakır, reçine, mantar meşesi, alçıtaşı gibi malzemeler bunların arasında yer alıyor. Modern bir güneş paneli sistemiyle de donatılmış olan ev aynı zamanda ısıyı topraktan çeken özel bir sistemle ısınma ihtiyacını karşılıyor. Son yıllarda giderek daha fazla ilgi çeken yeşil ve sürdürülebilir mimari çalışmaların sıradışı bir örneği olan bu yapı, doğayla bütünleşen bir ev nasıl olmalı sorusuna da dört dörtlük bir yanıt veriyor aynı zamanda.
Dairesel formlar konut mimarisinde karşımıza çok sık çıkmıyor. Aslında pek çok açıdan avantajlı olabilen dairesel formlar, konut üretimini nispeten zorlaştırdığı ve buna uygun malzemelerin zorluğu yüzünden çok fazla tercih edilmiyor. Bunları daha ziyade yeşil mimari örneklerinde görüyoruz. Bu olağanüstü güzellikteki evde ise Polonyalı mimar Robert Konciezcny’nin imzası bulunuyor. Ahşap ev kavramına yepyeni bir yorum getiren bu çalışma hiç şüphesiz çağdaş Avrupa mimarisinin iddialı örnekleri arasında yer alıyor.
Belçika’nın Trooz bölgesinde yer alan bu ev ise bütünüyle çelik konstrüksiyon üzerine ahşap kullanılarak inşa edilmiş. Yine ekolojik dengeyi gözeterek tasarlanan ve çevresiyle bütünleşmeyi hedefleyen bu evde aynı zamanda doğal aydınlatma kullanımında da iddialı bir örnek ortaya koyulmuş. Avrupa'nın görece kuzeyinde yer almasına karşın Akdeniz mimarisinden izler taşıdığı da açıkça görülebilen bu evin bu yönüyle bulunduğu bölgeye sıcak ve samimi bir hava kattığını söylersek de herhalde abartmış olmayız.
Scacchetti Mimarlık Stüdyosu tarafından tasarlanan bu ev ise İtalya'nın güneyinde Sardunya bölgesinde yer alıyor. Geleneksel Akdeniz doğal taş mimarisini modern olanaklarla bir araya getiren ve ortaya son derece şık bir yapı çıkaran Scacchetti Mimarlık, yerel unsurların çağdaş mimaride ne kadar önemli bir yeri olduğunun altını bir kez daha çiziyor. Lokal tarzların takip edilmesi ve yerel malzemelerin kullanımına ağırlık verilmesi, mimarinin önemli ayaklarından biri olan ekonomik boyutun da daha doğru yönetilmesi anlamına geliyor.
Endüstriyel bir çizginin izlerini taşıyan Bauhaus tarzındaki bu yapı ise Almanya'da yer alıyor. Şüphesiz Avrupa kültürünün en önemli parçalarından birini oluşturan Alman kültürünün mimaride geldiği noktayı ve çağdaş Alman mimarisinin önemli bir örneğini teşkil eden yapı, keskin olduğu kadar sade ve şık hatlarıyla da göz dolduruyor.