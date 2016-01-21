Avrupa mimarisinden çarpıcı örnekler

Avrupa dendiğinde çoğu kez coğrafi bir bölge ya da bir kıtadan daha fazlası gelir aklımıza. Dünya kültürünün merkezi konumundaki ve binlerce yıldır insanlığın bilimsel, sanatsal ve daha pek çok alandaki birikiminin odak noktası olan Avrupa, kuşkusuz yalnızca coğrafi bir tanımla anlatılamaz. Mimari de hiç şüphesiz Avrupa kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekle birlikte ortak bir Avrupa mimarisinden söz etmek de mümkündür. İtalya'da bir liman kentiyle Orta Avrupa'nın büyük bir başkentinde mimari açıdan çok benzer yapılar bulmak mümkündür. Yüzlerce yıllık bir mimari geleneğin mahsulü olan bu yapılar, dünyanın başka yerlerinden farklı olarak Avrupa'nın pek çok yerinde çok iyi korunmuştur. Bugün hâlâ Avrupa'nın hemen her kentinde fiilen konut olarak kullanılmakta olan birkaç yüz yıllık yapılarla karşılaşmak sıradan bir olaydır. Bir yanda bu mimari geleneğin büyük bir özenle korunup sürdürülmesi varsa, hiç kuşkusuz diğer yanda da yeni mimari akımların gelişimi ve yeni üsluplar yer alır. Bu yazımızda yer yer geleneksel unsurları da içinde barındıran ama esas olarak çağdaş Avrupa mimarisini yansıtan beş göz alıcı evi sizlere tanıtacağız.