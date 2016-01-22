Yatak odalarını sıradanlıktan kurtarmak için basit ama etkili fikirler

Şehir hayatının bitmek bilmeyen koşturmacasından yorulduğumuz ve kimi zaman kendimize ayırabilecek bir iki saati bile bulamadığımız bir çağı yaşıyoruz. Zamanın kıymeti giderek artıyor. Hele ki boş zaman, bugün artık bahsi bile geçmeyen bir şey. Pek çok kişi boş durabilecek kadar zaman bulduğunda bile kendini tembellikle suçlayacak, yapacak bir şeyler arayacak noktaya geldi. Hal böyleyken uykuya yeterince zaman ayırabildiğimizi söylemek de hiç şüphesiz doğru olmaz. Zorlu şehir yaşamında çoğu zaman altı saatlik kesintisiz uyku bile pek çok kişi için lüks bir şey haline geldi artık. Uyku ve dinlenme hayatımızda bu kadar az yer kapladığı için, ev dekorasyonunda yatak odalarının önemi de gereken düzeyde değil maalesef. Kendimizi yorgun argın attığımız ve yeterince dinlenemeden geri kalkıp işe gittiğimiz mekânlar olarak yatak odalarımıza gereken önemi vermiyoruz. Oysa dinlenme ihtiyacının şiddetli ve dinlenecek, uyuyacak vaktin azlığı, daha kaliteli bir dinlenmeyi gerekli kılıyor. Yani daha havadar, daha iyi düzenlenmiş, daha iyi aydınlatılmış, özetle doğru bir şekilde tasarlanmış ve dekore edilmiş bir yatak odası kaliteli bir uyku ve nitelikli bir dinlenme için şart. Bu yazımızda yatak odalarınızı size sevdirecek, orada geçirdiğiniz vakti daha keyifli hale getirecek, üstelik uygularken size çok büyük bir zaman ve para maliyeti yaratmayacak fikirleri bir araya getirdik. Bu fikirler sizin için de ilham kaynağı olabilir.