Yatak odalarını sıradanlıktan kurtarmak için basit ama etkili fikirler

Şehir hayatının bitmek bilmeyen koşturmacasından yorulduğumuz ve kimi zaman kendimize ayırabilecek bir iki saati bile bulamadığımız bir çağı yaşıyoruz. Zamanın kıymeti giderek artıyor. Hele ki boş zaman, bugün artık bahsi bile geçmeyen bir şey. Pek çok kişi boş durabilecek kadar zaman bulduğunda bile kendini tembellikle suçlayacak, yapacak bir şeyler arayacak noktaya geldi. Hal böyleyken uykuya yeterince zaman ayırabildiğimizi söylemek de hiç şüphesiz doğru olmaz. Zorlu şehir yaşamında çoğu zaman altı saatlik kesintisiz uyku bile pek çok kişi için lüks bir şey haline geldi artık. Uyku ve dinlenme hayatımızda bu kadar az yer kapladığı için, ev dekorasyonunda yatak odalarının önemi de gereken düzeyde değil maalesef. Kendimizi yorgun argın attığımız ve yeterince dinlenemeden geri kalkıp işe gittiğimiz mekânlar olarak yatak odalarımıza gereken önemi vermiyoruz. Oysa dinlenme ihtiyacının şiddetli ve dinlenecek, uyuyacak vaktin azlığı, daha kaliteli bir dinlenmeyi gerekli kılıyor. Yani daha havadar, daha iyi düzenlenmiş, daha iyi aydınlatılmış, özetle doğru bir şekilde tasarlanmış ve dekore edilmiş bir yatak odası kaliteli bir uyku ve nitelikli bir dinlenme için şart. Bu yazımızda yatak odalarınızı size sevdirecek, orada geçirdiğiniz vakti daha keyifli hale getirecek, üstelik uygularken size çok büyük bir zaman ve para maliyeti yaratmayacak fikirleri bir araya getirdik. Bu fikirler sizin için de ilham kaynağı olabilir.
Yatak odaları genellikle bir yatak, bir dolap, bir komodin, şifonyer gibi temel ve basit mobilyalardan oluşur. Uyumak ve giyinmek gibi temel ihtiyaçlara hitap eden bu mobilyalar sizi uyku dışında kalan zamanınızı yatak odanızda geçirmeye teşvik etmez. Oysa yatak odanız da evinizin bir parçasıdır ve sizden belli bir ilgi bekler. Bu görselde yatak odasında bir koltuk ve beraberinde bir sehpa kullanıldığını görüyoruz. Yatmadan önce belki bir saat kitabınızı okumak ya da bir pazar günü sabah keyfi yapmak, hatta bir şeyler atıştırmak için bu ikili son derece elverişli olabilir. Yatak odanızda yeterince yeriniz varsa bu fikir çok işinize yarayabilir.
Duvar resimleri ve çıkartmaları son yılların yükselen trendleri arasında yer alıyor. Pek çok renk ve desendeki duvar çıkartmalarını piyasadan kolaylıkla ve uygun fiyatla temin etmeniz mümkün. Duvarlara zarar vermeyecek yapıda olan bu çıkartmaları gerektiği zaman değiştirebilir, sıkıldığınızda bir başkasını uygulayabilirsiniz. Üstelik bu son derece basit ürünler yatak odanıza maliyetinin ve harcanan emeğin çok üzerinde bir katkı sağlayabilir. Güne daha güzel başlamanıza ya da daha keyifli düşüncelerle uykuya dalmanıza yardımcı olabilirler.
Ev dekorasyonunda her zaman için en önemli anahtar her türden olasılığa ve fikre açık olmaktır. Tutucu bir düşünce yapısıyla yaratıı bir dekorasyona imza atmak mümkün değildir. Elinizin altındaki objelerden nasıl yararlanacağınıza kafa yorun. Burada basit, çarşaf benzeri birkaç metrelik bez parçasıyla son derece ilginç bir dekorasyon elementi yaratıldığını görüyoruz. Uygulanması bir saat bile sürmeyecek ve size en fazla bir çarşaf parasına mal olacak bu basit deney, yatak odanızın sıradanlığını kırabilir, salaş ve rahat bir havayla ruh halinize olumlu yansımalarda bulunabilir.
Endüstriyel tipte ahşap paletler son yıllarda giderek artan bir rağbet görüyor ve hemen her amaçla kullanılıyorlar. Burada karyola yerine birkaç paletin kullanıldığını görüyoruz. Basit ama son derece etkili bir fikir.
Yatak odanızı belli bir temaya göre düzenlemek ilk bakışta uygulanması zor bir fikir gibi görünebilir. Ama aslında öyle değil. Kolayca bulabileceğiniz bir ya da birkaç tablo, temanıza uygun çarşaf ve nevresimler ve bunları tamamlayacak renk tercihleriyle sevdiğiniz bir temaya uygun bir yatak odası yaratmanız hiç de zor değil.
Dicle Hökenek Architecture imzası taşıyan bu muazzam yatak odası aslında pek çok açıdan ilham verici özellikler taşıyor. Ancak biz dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyoruz: Kitaplık. Kitaplıklar genellikle salon ve çalışma odalarında bulunurlar. Oysa en çok kitap okunan yerlerden biri de yatak odalarıdır. Bu yüzden yatak odanızı bir kitaplıkla renklendirmek hiç de fena bir fikir olmayabilir.