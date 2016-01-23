Kış mevsiminin kendini en soğuk ve en yağışlı durumlarla gösterdiği bugünlerde teras ve balkonlarda gölgeleme çözümleri pek çoğumuz için ufkun ötesinde, ancak hayali kurulabilecek bir ihtiyaç gibi görünebilir. Evet, sıcaktan kavrulacağımız ve bir avuç gölge için yalvaracak duruma geleceğimiz yaz günlerine henüz epeyce vakit var. Buna karşın pek çok farklı alanda olduğu gibi ev dekorasyonu ve düzenleme gibi alanlarda da mevsim dışında alışveriş yapmak, daha doğrusu ihtiyaçlarınıza ihtiyaç duyduğunuz anda değil öncesinden yanıt aramak, ihtiyaç henüz hasıl olmadan önce hazırlıklı olmak genellikle çok daha ekonomik sonuçlar ortaya koyabiliyor. Bu yüzden yaz gelmeden teras ve balkonlarınız için nasıl bir düzenleme yapacağınıza karar vermek ve yaz mevsiminden önce alışverişinizi yapmak hem size çok daha geniş bir tasarım zamanı bırakacak hem de yazın yapacağınız uygulamaya nispetle belki de yarıya varan oranda maliyet tasarrufu yapmanıza imkan sağlayacaktır. İyisi mi siz hiç daha vakti gelmedi demeyin, gelin sizin için derlediğimiz birbirinden şık teras ve balkon gölgelemesi çözümlerine biraz daha yakından bakın. Ve bahar kendini göstermeden gerekli alışveriş için bütçenizi ve kendizi hazırlayın. Temmuz ayı geldiğinde komşularınız panikle acele kararlar verip pahalı çözümlere mecbur kalırken siz teras veya balkonunuzun keyfini çıkarıyor olacaksınız.