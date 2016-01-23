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Teras ve balkonlarda gölgeleme çözümleri

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Zeven hoog ontspannen in Ibiza stijl, Studio REDD exclusieve tuinen Studio REDD exclusieve tuinen Modern Balkon, Veranda & Teras
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Kış mevsiminin kendini en soğuk ve en yağışlı durumlarla gösterdiği bugünlerde teras ve balkonlarda gölgeleme çözümleri pek çoğumuz için ufkun ötesinde, ancak hayali kurulabilecek bir ihtiyaç gibi görünebilir. Evet, sıcaktan kavrulacağımız ve bir avuç gölge için yalvaracak duruma geleceğimiz yaz günlerine henüz epeyce vakit var. Buna karşın pek çok farklı alanda olduğu gibi ev dekorasyonu ve düzenleme gibi alanlarda da mevsim dışında alışveriş yapmak, daha doğrusu ihtiyaçlarınıza ihtiyaç duyduğunuz anda değil öncesinden yanıt aramak, ihtiyaç henüz hasıl olmadan önce hazırlıklı olmak genellikle çok daha ekonomik sonuçlar ortaya koyabiliyor. Bu yüzden yaz gelmeden teras ve balkonlarınız için nasıl bir düzenleme yapacağınıza karar vermek ve yaz mevsiminden önce alışverişinizi yapmak hem size çok daha geniş bir tasarım zamanı bırakacak hem de yazın yapacağınız uygulamaya nispetle belki de yarıya varan oranda maliyet tasarrufu yapmanıza imkan sağlayacaktır. İyisi mi siz hiç daha vakti gelmedi demeyin, gelin sizin için derlediğimiz birbirinden şık teras ve balkon gölgelemesi çözümlerine biraz daha yakından bakın. Ve bahar kendini göstermeden gerekli alışveriş için bütçenizi ve kendizi hazırlayın. Temmuz ayı geldiğinde komşularınız panikle acele kararlar verip pahalı çözümlere mecbur kalırken siz teras veya balkonunuzun keyfini çıkarıyor olacaksınız. 

Çağdaş bir gölgeleme sistemi

Pergolato, Pergolato SRL. Pergolato SRL. Modern Balkon, Veranda & Teras
Pergolato SRL.

Pergolato

Pergolato SRL.
Pergolato SRL.
Pergolato SRL.

Balkon ve terasınız için kullanabileceğiniz gölgeleme çözümleri pratikte sonsuz bir çeşitliliğe sahipler. Öyle ki en son teknoloji ürünü modern ekipmanlarla teras ya da balkonunuzu donatabileceğiniz gibi dilerseniz kendi başınıza hazırlayacağınız malzemelerle de ihtiyacınızı karşılayacak bir çözüm üretebilirsiniz. Ama eğer benimki en iyisi olsun, en sağlamı olsun diyenlerdenseniz, bu görselde gördüğünüz uygulamayı yapan İstanbul merkezli Pergolato firmasına bir şans tanımanızı öneririz. Ev ve işyerleri için her türden açılır kapanır gölgeleme ürünleri imal eden Pergolato, uzun ömürlü ve kullanımı son derece kolay tasarımlarıyla alanında öncü olmaya devam ediyor.

Çok amaçlı çözümler

O.A. Ev Bodrum, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Balkon, Veranda & Teras
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

O.A. Ev Bodrum

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Teras ve balkonlar için gölgeleme çözümleri dediğimiz zaman akla özel olarak bu iş için üretilmiş ürünler gelebilir. Oysa ki böyle olmak zorunda değil. Yapacağınız uygulamayı belirleyecek olan ihtiyacınız ve bu iş için ayırdığınız bütçedir. Bu örnekte görüldüğü gibi bir katın terasını gölgeleyen ahşap konstrüksiyon aynı zamanda bir üst katın teras zemini oluşturabilir. Betonarme binaya yapılan bu ahşap eklenti mekâna aynı zamanda sıcak bir hava katıyor.

Şık ve pratik

판교 호연당(好緣堂)주택, (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 (주)건축사사무소 아뜰리에십칠 Modern Balkon, Veranda & Teras
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠
(주)건축사사무소 아뜰리에십칠

İhtiyaç ortadan kalktığı anda kolaylıka kapatılabilen ve rüzgar, yağmur gibi dış etkenlerden zarar görmesini engelleyebileceğiniz bu şık ve pratik şemsiye modeli de pek çok kişinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek nitelikte. Özel bir konstrüksiyon gerekmediği için de her türlü mekâna kolaylıkla uygulanması mümkün, ki bu da oldukça önemli bir avantaj olarak dikkat çekiyor.

Düşük maliyetli çözümler

ATICO EN BLANES, LF24 Arquitectura Interiorismo LF24 Arquitectura Interiorismo Modern Balkon, Veranda & Teras
LF24 Arquitectura Interiorismo

LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo
LF24 Arquitectura Interiorismo

Daha önce de söylediğimiz gibi, teras veya balkonunuz için yapacağınız uygulama illa ki endüstriyel bir ürün içermek zorunda değil. Bu örnekte görüldüğü gibi uygun malzemeyi bulduğunuz takdirde kendi başınıza bile örebileceğiniz bir hasır pekâlâ sizin için en doğru çözüm olabilir. Parçalı bir gölgelendirme sağlayarak sizi dışarıdan bütünüyle yalıtmayan bu uygulama aynı zamanda son derece estetik. Çevrenizdeki doğal imkanlardan yararlanarak bu veya benzeri pek çok uygulamayı kendi başınıza yapabilirsiniz. 

Basit ama işlevsel

Zeven hoog ontspannen in Ibiza stijl, Studio REDD exclusieve tuinen Studio REDD exclusieve tuinen Modern Balkon, Veranda & Teras
Studio REDD exclusieve tuinen

Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen
Studio REDD exclusieve tuinen

Bir şeyin güzel olması için mutlaka sofistike bir aklın ürünü olması gerekmez. Basit bir fikir de gayet güzel sonuçlar doğurabilir. Üç direğin arasına gerilmiş bu basit branda gölgeleme ihtiyacını karşıladığı gibi dörtgen yerine tercih edilen üçgen formuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

Teraslarla ilgileniyorsanız Teras mimarisinin yıldızı cam teraslar yazımız da ilginizi çekebilir. 

Modern yaşam alanları: Bungalov evler
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