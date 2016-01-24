Kış soğuğunu unutturan birbirinden keyifli kış bahçeleri

Kış mevsimi geldiğinde, özellikle de havaların en soğuk olduğu aylar dışarıyla olan ilişkimiz minimum düzeye iner ve tüm boş zamanımızı evimizin içinde geçirmeye başlarız. Ancak kış mevsiminde de doğayla irtibatımızı kesmeyen ve iç mekanlarda bahar havası yaşamamızı sağlayan yaşam alanları da var elbette: Kış bahçeleri. Eğer eviniz kış bahçesi oluşturabilecek kadar geniş bir bahçeye, terasa ya da balkona sahipse çok şanslısınız demektir çünkü dört mevsim yemyeşil bir bahçe keyfinin tadını çıkarabileceksiniz. Eğer siz de evinizin belirli bir alanını kış bahçesine dönüştürmek ve bu eşsiz keyiften faydalanmak istiyorsanız aşağıda ziyaret ettiğimiz göz kamaştırıcı, konforlu ve huzurlu kış bahçesi dekorasyonlarından ilham alabilirsiniz.
Oturma odası konforunu açık hava ferahlığıyla bir araya getiren bu şık ve etkileyici kış bahçesi dizaynında Nueva Tasarım imzası bulunuyor. Yumuşak renklerin beyaz zarafetiyle harmanlanarak seçkin bir estetik meydana getirdiği tasarımda oturma alanında konfor ön planda tutulurken, aydınlatma unsurları ve pencere stilinde klasik bir asalet kendini gösteriyor.
Dört cephesi de cam kapı ve pencerelerle çevrili olan bu kış bahçesinde ise doğal ışık kontrolünü sağlayan çatı perdeleri kullanılmış. Gerektiğinde açılıp gerektiği zaman da kapanabilen bu çatı perdeleri sayesinde içerideki bitkilerin yeterinde güneş alması sağlanırken yaz aylarında da içerisi aşırı güneş ve sıcaktan korunabiliyor. Bu tür perde sistemleri farklı renk ve dokularda imal edildiğinden dolayı ayrıca dekorasyonunuza uyumlu bir estetik de yaratıyor.
Kış bahçesi denildiği zaman aklınıza hemen koca koca yaşam alanları gelmesin. Kış bahçesinin çoğunlukla büyük villalarda geniş alanlara uygulandığı doğru, ancak bu apartman dairenizin balkonunda da bir kış bahçesi oluşturamayacağınız anlamına gelmiyor. Bu dar ama son derece verimli bir yerleşimle ferah bir kış bahçesi oluşturulmuş tasarım da bunun en güzel ve başarılı örneklerinden biri.
Evin ön cephesindeki teras alanlarından birinin kış bahçesine çevrildiğini gördüğümüz bu harika tasarım ise tek kelime ile büyüleyici değil mi? Modern ve canlı bir tasarımın öne çıktığı kış bahçesinde çatı pencereleri de içerinin maksimum doğal ışık almasını sağlıyor ve böylece kış günlerinde dahi içeride sıcak bir ortam oluşuyor.
Kış bahçelerini dört mevsime uygun bir şekilde dizayn etmek ve yazın da açık teras alanları olarak kullanmak da mümkün pek tabii ki. Bu örnekte olduğu gibi tamamen açılabilen cam sistemleri sayesinde kışın kapalı bir iç mekana dönüşen teraslar yazın da açık havada şahane bir oturma alanı olarak kullanılabiliyor.
Tasarım ve uygulamasında Orkun İndere Interiors imzası bulunan bu etkileyici kış bahçesi ise klasik zarafeti ve gösterişli tasarımıyla daha ilk görüşte kendine hayran bırakmayı başarıyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan kış bahçesinin en dikkat çekici özelliği tavandaki sıra dışı ve görkemli perdeli çatı sistemi. Bu gösterişli çatıdan sarkan yemyeşil avize odanın renk kaynağı olan tasarım unsurlarından. Oturma grubu ve yemek masasında ise yine klasik bir şıklık kendini gösteriyor. Mermer yer döşemeleri ise bu şıklığı tamamlıyor.
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