Kış soğuğunu unutturan birbirinden keyifli kış bahçeleri

Tasarım ve uygulamasında Orkun İndere Interiors imzası bulunan bu etkileyici kış bahçesi ise klasik zarafeti ve gösterişli tasarımıyla daha ilk görüşte kendine hayran bırakmayı başarıyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan kış bahçesinin en dikkat çekici özelliği tavandaki sıra dışı ve görkemli perdeli çatı sistemi. Bu gösterişli çatıdan sarkan yemyeşil avize odanın renk kaynağı olan tasarım unsurlarından. Oturma grubu ve yemek masasında ise yine klasik bir şıklık kendini gösteriyor. Mermer yer döşemeleri ise bu şıklığı tamamlıyor.

(Bu yazımızı beğendiyseniz Mevsime göre dekorasyon: Kış dekorasyonu fikirleri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)